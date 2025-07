Jak se z domácího receptu na zázvorový nápoj stal byznys i hit farmářských trhů

Spojení dvou vášní

Petr Ekart o sobě říká, že jej celý život přitahovaly dvě oblasti, ve kterých se celý život pohyboval. Jedná se o gastronomii a on-line marketing. Vystudoval jsem hotelovou školu, měl jsem pak i restauraci a souběžně jsme se starším bratrem měli on-line agenturu. Tam jsem se naučil on-line procesy, tvorbu webových stránek, měl jsem pod sebou lidi a působil jako projektový manažer, popisuje s tím, že v Zázvoruj se vše prolíná.

Když se rozhodl, že se bude věnovat jen on-line marketingu, přišel covid, kdy podle něj on-line šel lehce do pozadí a celkově bylo více času. Už před lety začal s výrobou zázvorového nápoje nazvaného Zázvorák Originál. Ten vznikl jen odvarem zázvoru s citrusy a medem. Byl to jenom domácí produkt, kde jsem si zkoušel různé varianty, různé síly zázvorů a poměry citrusů. Nikdy mě nenapadlo, že by to mohl být komerční nápoj, usmívá se. Když různě testoval, udělal nápoj jako ručně vyrobené dárky. Lidem to chutnalo, tak si řekl, že by to mohlo fungovat, koupil si doménu a myslel si, že někdy na tento projekt nastane ten správný čas.

Za covidu Petr pracoval v kavárně a s kolegou si říkali, že by mohli nabízet i něco jiného, než svařené víno. Začali tedy prodávat zázvorový drink a to také například se slivovicí. Prodával se více než svařák, říká s úsměvem Petr a dodává, že to pro něj bylo přínosné a ukázalo, že to funguje, má smysl a hlavně lidem chutná. Bylo to navíc něco, co tady nebylo a bylo zdravé.





Poctivé vylaďování

Zázvorák Originál je tedy louhovaný zázvor včetně slupek se šípkem přes noc. Nejprve se louhuje ve 40 stupních Celsia, není to tedy převařené a druhý den se nápoj cedí a přidávají se do něj vylisované citrusy jako jsou mandarinky, pomeranče, grepy, limetky a ke konci se přidává lehce lučního medu. Je to nepřevařené, zavařené v 65 °C do sterilizovaných lahví. Když se uzavřou, je tím proces Zázvorák hotový. Nápoj je nepřevařený, bez cukru a není tak přeslazený. Je to věc, která je citrusovo-zázvorová. Svým způsobem je to vlastně řízená fermentace, což je dalším benefitem tohoto produktu, doplňuje Petr.

Se Zázvorákem i Zázvoruj obecně je spojena spousta vylaďování. Petr Ekart přiznává, že si neuvědomovali a překvapilo je například, že různé citrusy jsou celoročně jinak sladké nebo že medy jsou jinak chuťově vyvážené. Nevěděli také, jak to funguje dohromady a jak je důležité každý prvek přidávat v nějakém poměru, v nějaký čas a při daných teplotách. Při různých teplotách totiž zázvor začal oxidovat a dělat neplechu v celém drinku.

Podle Petra bylo po celou dobu odlaďovacího procesu důležité, aby nápoj měl konzistentní chuť po celou dobu toho, co je v lahvi. On tam fermentuje, tedy lehce zraje a museli jsme počítat s tím, aby nebyl moc sladký nebo kyselý, anebo aby se nerozložil, upřesňuje. Museli také vychytávat PH celého produktu, aby zákazníci dostávali celý rok podobnou várku zázvorového produktu, která je chuťově příjemná a konzistentní.





Díra na trhu

Zázvoruj měl být na začátku projekt zaměřený jen na drinky, tedy na Zázvorák Originál. Nakonec to tak bylo lepší, protože Zázvoruj je komplexnější a dává to smysl. Rozšiřování bylo podle Petra přirozené. V kavárně se zeptali, jestli by nemohli dělat i sirupy, tak se do nich pustili. Tehdy se jednalo o obyčejné sirupy, dnes už mají i další označované jako deluxe, kde není žádná voda. Jedná se jen o zázvor, med, cukry a citrusové šťávy a není potřeba jej vyvařovat.

Dále Petrovi švagrová říkala, jestli by neuměli udělat olej, tak nad tím přemýšleli a zkoušeli to. Když měli tři produkty, řekli si, že můžou být projekt specializovaný na zázvorové produkty. Říkali jsme si, že je to díra na trhu. Je důležité vymyslet projekt, který je přínosný pro lidi, je zajímavý a má smysl a potenciál vzhledem k tomu, že na trhu není. Takže to je úspěch vytvořit takový projekt a mám radost, že to tak je, zdůrazňuje Petr.

Po sirupech a olejích zkoušeli v Zázvoruj další věci. Vznikl tak například slaný karamel a dnes nabízí přes 20 produktů, které jsou spojené se zázvorem. Patří mezi ně spousta nápojů různých příchutí, zmíněné oleje, zázvorová hořčice s medem, pečený čaj na karamelu nebo fermentovaná zálivka na saláty.

Zázvorové nápoje jsou například s Matchou nebo Cascarou. Petr vysvětluje, že se dívají na účinky používaných surovin a spojují je s benefity zázvoru. Matchu vybírají tak, aby to byla bio matcha a byla kvalitní a kladou důraz také na denní užitnost, tedy aby lidi nepřesáhli denní dávku. Cascara je podle Petra zajímavá hlavně díky chuti, jedná se o kávové slupky luhované se zázvorem a šípkem. Jedná se tak o antioxidační věc. Nyní si hrajeme s ostropestřecem, který také louhujeme a je dobrý na játra, prozrazuje Petr.

Některé produkty vznikly z pokusů a s nimi spojených omylů. Když díky fermentaci zapomněli na jeden nápoj, vznikl z toho ocet. Koupili tedy kádě, do octa přidali další ingredience a nechali jej zrát. Podobnou novinkou jako fermentovaný zázvorový ocet jsou zálivky. V tom případě se do octu přidává mangová nebo malinová šťáva, kardamom, růžový pepř a pražená hořčičná semínka. Takovou zálivku zatím nikdo nedělá a máme z toho radost. Je to zatím má největší alchymická radost. A hlavně je zajímavé, že samotný ocet by úplně neměl publikum, ale se zálivkou se prodává ve velkém. Je to vynikající na saláty, na studenou kuchyni, nebo jen na lžičku, dodává Petr nadšeně.

Důležitá edukace

Kromě několika sladkých produktů jako jsou ovocné sirupy nebo slaný karamel, jsou věci od Zázvoruj postavené na tom, aby lidem pomáhaly. Jejich cílem je také edukovat lidi, aby jim řekli, že zázvor je prospěšný, v jaké míře, kdy ho mají brát a za jakým účelem a co mají očekávat. Nebo čím je to potrápí, když to přeženou.

Petr Ekart popisuje, že lidé jsou často vytrestaní, že měli nějaký ginger shot, který je spálil. Mají špatnou zkušenost a už ji nechtějí opakovat. Bylo jim špatně nebo tam byly věci, které tam neměly být.

Produkty Zázvoruj jsou na přírodní bázi, lidé si je mohou zředit a je to úplně jiný přístup. Navíc tím, že mají na výběr z více věcí, mohou si zvolit, jak ten zázvor poprvé nebo podruhé vyzkouší. Můžou s nimi poznávat zázvor v různých úrovních chutí. A také s ním například vařit. K tomu Zázvoruj připravuje stránku, kde budou inspirace a recepty. Cílem Zázvoruj tedy je edukace a to, abychom byli pro lidi start se zázvorem. Aby lidé měli potěšení ze zázvoru, než aby měli nějakou špatnou zkušenost, shrnuje Petr.

Stoprocentní chuť

Pro Petra je důležité, aby chutě byly rozpoznatelné na první dobrou a aby byly zajímavé a příjemné. A aby když si dáte něco znova, ucítíte tam něco dalšího. Přirovnává to k designu loga. Když jej vidíte poprvé, tak tam nemusí být vše jasné a jen si řeknete, že se vám líbí. Podíváte se na něj znovu a najdete něco, čeho jste si před tím nevšimli, co je hravé a zajímavé. Designér to s tímto účinkem dělá, že nechce vše udělat na první dobrou a s drinky je to stejné, popisuje s tím, že sám má kliku, že má vyladěné chuťové pohárky a buňky, což je pro něj velmi důležité.

Mezi Petrovy oblíbené produkty patří drinky s cascarou, fermentované drinky a také zálivka. To je věc, která jej opravdu baví, protože je každý týden jiná, jak v ní zrají všechny ingredience. Nedá dopustit i na zázvorový olej s tymiánem. Je to podle něj další skvělá věc, která je dobrá jen tak na lžičku. Petr nemá rád ředění věcí a snaží se proto dávat chutě na sto procent a tak to vysvětluje i lidem. Aby si to s nimi užívali a dávali si ty chutě. Aby měli naše produkty jako ozdravný proces, ale aby věděli, že ta chuť je stoprocentní. Je to neředěné a kvalitní věc, kterou si chtějí dát, protože na to mají chuť a protože chtějí, zdůrazňuje.

V Zázvoruj mají edice ovocných a zeleninových sirupů, které jsou spojené se zázvorem. Zajímavostí je, že jsou lisovány zastudena a je v nich ovocný podíl 51 % malin nebo 42 % manga. Například okurkový sirup jde na dračku hlavně v létě. Zákazníci tak mají své oblíbence podle období. V létě mají rádi letní věci, takže různé sirupy, oleje nebo chutney a v zimě sahají po silnější drincích anebo například po zázvorovém medu.

Žádná samoobsluha

Petr s úsměvem říká, že si zkoušeli pěstovat zázvor sami, ale potřebují jej mnoho, takže to nestíhají. Zázvor si tedy kupují, mají svého dodavatele a sází na kombinaci brazilského a čínského zázvoru. Zkoušeli i peruánský, ale ten není tolik dostupný, podobně jako ten v bio kvalitě. Nechtěli jsme klamat zákazníky tím, že bychom jej občas měli a neměli, zmiňuje Petr s tím, odběr zázvoru záleží na sezóně a objednávkách – někdy berou 100 kilogramů týdně, jindy 150 kilo.

Podle Petra Ekarta Zázvoruj není žádná samoobsluha. Lidi učíme, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže na trzích občas něco je, občas není. Většinou je tím překvapíme a také jsme je naučili chodit dříve. Chtějí si to užít, chtějí tam produkty vidět a hlavně se snažíme je překvapit: že někdy je tam něco jinak nebo jim dáváme něco úplně nového, popisuje. Nyní například mívají na ochutnání zázvorové zmrzliny, jindy dělají palačinky s jejich marmeládou nebo v létě dávají prosecco se zázvorovým Originálem. Dávají to jen tak na cestu, aby dělali radost.

Snažíme se lidem dávat kvalitu a dáváme jim zážitek. Jsme zážitkový stánek, kde si to lidi užívají, odcházejí s úsměvem a užíváme si to i my, protože nás to baví, přidává dále Petr s tím, že tou celkovou aurou, mají perfektní sladěnou energii a přitahují k sobě pohodové a příjemné lidi.

Zázvor je superpotravina

Zázvor je samozřejmě dobrý pomocník, ale jak podotýká Petr, lidé by jej neměli mít pravidelně. Snaží se lidem edukací říct, že není vhodný pro pravidelnou bázi, protože pak už nebude fungovat anebo může i škodit. Je tedy dobré ho občas vynechat. Zajímavostí je, že Asiati ho nemají rádi v tekuté formě. Vidím to na trzích, že jsou překvapení, že tohle neznají. Jsou s ním naopak schopni vařit, doplňuje.

K benefitům zázvoru patří kromě dobré chuti, že má antioxidační účinky, je dobrý na dásně, na imunitu, trávení nebo zažívání. Také je to stimulant podobný účinkům kofeinu. Je to o míře zázvoru a tomu, proč si ho člověk chce dát a jaká má očekávání, ale zázvor je superpotravina. A to neříkám jen proto, že z něj vyrábíme, ale je to úžasná věc, dodává Petr.

Pracovat se zázvorem je podle Petra dřina a už je to stálo hodně strojů, nožů i nervů. Chovají se k němu však tak, aby byl užitkem pro lidi. Pracují také se slupkami, takže využijí celou surovinu. Některé zázvory jsou tvrdé, další mají jiné odlišnosti, například brazilský je suchý, bývá šedý nebo modrý, a to pak kazí barevnost nápoje. Oči prodávají, my nepoužíváme žádné stabilizátory chutí, žádné barvy a podobně, takže musíme pracovat s tím, co máme, upřesňuje dále Petr.

Hlavní je ochutnat

Zázvoruj prodává své produkty on-line i off-line, ale stánek na trzích je pro ně hlavním prodejním kanálem. Když jsou tam lidé nadšení z degustací, tak později objednávají na internetu. A podle Petra se jejich produkty musí ochutnat. Můžeme lidem říkat, tohle je sladké, tohle není, to hodně pálí, to pálí málo, ale je také důležitý těm lidem vysvětlit, k čemu to je, jak to používat a podobně, popisuje s tím, že je u nich degustace na prvním místě, protože vidí reakce lidí a mají tak zpětnou vazbu.

Když člověka poprvé naladí, tak vidí, že to s ním myslí vážně a že to dělají dobře a stává se z něj jejich zákazník. Už se trošičku objevuje takový kult šílejících fanoušků. To znamená, že cokoliv děláme nebo rozdáváme, tak oni jsou z toho nadšení a přicházejí na trhy si to užít. Někdy si něco i zamlouvají, aby si to vyzvedli, protože vědí, že to hned neseženou. Je to moc příjemný pocit, přiznává Petr.

Nebýt masová výroba

Zázvoruj má v plánu se rozšířit po celé republice. Petr popisuje, že nyní řeší a vybírají franšízu, která by měla stejné DNA jako mají oni, aby mohli pracovat s jejich produktem. Teď jsem byl párkrát na Moravě a moc se mi tam líbí. Tam jsem potkal srdcaře, kteří s námi prodávají a vidím ohlasy těch Moraváků, že je to pro ně zajímavé a je tam velký potenciál, dodává. Také by se do budoucna chtěli věnovat slovenskému trhu. Zatím je pro ně ale důležité, aby stíhali to, co chtějí stíhat v konkrétní kvalitě a nebýt masová výroba.

Petr Ekart dále přidává, že by od září měli být v pražské prodejně sítě Moje Kredenc. Vybírali si, kde se jim bude líbit a kde to pro ně bude energicky příjemné a nyní hledají formu, jak budou vypadat etikety a podobně. To pro ně byla výzva, najít kamenný obchod, kde by mohli dělat i degustace. Mým snem je dělat to pořád dobře a kvalitně. A když se řekne „mám chuť na zázvor“, tak aby si lidi vybavili Zázvoruj, zamýšlí se Petr v závěru.

