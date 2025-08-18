Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Pojištění se stále více vztahuje například na storna zájezdu, majetek nejen v podobě zavazadel, ale také na domácí mazlíčky.
Z průzkumu KB Pojišťovny vyplynulo, že zcela bez cestovního pojištění by na dovolenou do zahraničí neodjelo 94 % dotázaných. Podle pojišťovny zkušenosti vlastní i přátel na cestách a obavy z nečekaných nákladů se promítají do toho, co si lidé mimo léčebných výloh připojišťují. Patří k tomu úraz (66,4 %), storno zájezdu (35,1 %), odpovědnost za škodu (33,4 %) nebo autoasistence (24,6 %).
Češi chytře volí právě ta rizika, která jim mohou způsobit velmi vysokou finanční ztrátu, upřesnila produktová manažerka KB Pojišťovny Gabriela Trojanová.
Petr Jermář z Banky.cz, zmiňuje, že statistiky pojištění dlouho ukazují, že až 66 procent Čechů cestuje s nedostatečným pojistným krytím. Důsledky podpojištění jsou přitom vážné.
Nízké limity plnění nemusí stačit na pokrytí léčebných výloh, omezený rozsah často vůbec nekryje specifické aktivity – a tak nevyužijete ani to základní krytí pro léčebné výlohy nebo odpovědnost. Výsledkem je obrovský dluh a brzká exekuce, namísto čisté hlavy, kdy jste všechny finanční starosti mohli nechat na pojišťovně, popisuje.
Připojištění k cestovnímu pojištění
K cestovnímu pojištění je tedy možné sjednat různá připojištění. Například Slavia pojišťovna nabízí možnost připojistit si zavazadla, ztrátu dokladů nebo domácnost po dobu dovolené. Připojištění zavazadel kryje jejich odcizení například z uzamčeného auta, hotelového pokoje nebo trezoru a klíčová je podmínka, že pachatel musí vždy jednoznačně překonat překážky chránící zavazadla před odcizením. Může se jednat o zamčené vozidlo, hotelový pokoj nebo jiný prostor. Připojištění ztráty dokladů uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního pasu, nebo přepravního dokladu. Součástí tohoto připojištění je také úhrada cestovních nákladů z místa pobytu v zahraničí do místa nejbližšího zastupitelského úřadu ČR nebo pobočky přepravce a zpět.
Z praxe víme, že řada lidí riziko krádeží na dovolené podceňuje. Přitom připojištění zavazadel nebo dokladů stojí jen pár korun a dokáže výrazně snížit finanční dopady takové situace, dodává Aneta Hlaváčková, produktová manažerka Slavia pojišťovny.
V KB Pojišťovně si mohou lidé sjednat připojištění letecké asistence, které řeší komplikace spojené se zpožděným letem nebo opožděnými či ztracenými zavazadly. Podle Gabriely Trojanové se ztrátě nebo zpoždění zavazadel při cestování nikdy nedá úplně zabránit a čekání na osobní věci může dovolenou znepříjemnit.
V případě zpoždění nad 6 hodin pokrývá nákup občerstvení, ale i oblečení, hygienických potřeb a dalších nezbytností až do výše 10 000 Kč na osobu. Pojištění se vztahuje na cestu do cílové destinace, protože jeho smyslem je krýt výdaje spojené se zajištěním potřebných věcí v místě dovolené, upřesňuje.
Oblíbené pojištění storna
Dalším oblíbeným připojištěním je pojištění storno poplatků. Jak uvádí Direct pojišťovna, netýká se jen zájezdů s cestovní kanceláří, ale zaplatí toho mnohem více.
Pojištění se vztahuje i na letenky, jízdenky, rezervace ubytování a na prakticky všechny předem zaplacené služby, které jste museli zrušit. Například lístky na koncert, skipasy, výlety nebo pronájem vozidel, vyjmenovává specialista na cestovní pojištění Jiří Čech z Direct pojišťovny s tím, že lidé dostanou díky pojištění storno poplatků zpět 80 % zaplacených peněz, které by jim jinak propadly.
Pojištění se vztahuje také na situace, kdy lidé nemohou na dovolenou odjet z vážných a nečekaných důvodů. Mezi ně patří akutní onemocnění nebo úraz. Dalšími případy, na které se pojištění storna vztahuje, jsou větší škody na majetku, vykradení, ztráta zaměstnání, rozvod nebo úmrtí někoho blízkého.
U pojišťovny Allianz si mohou klienti pro neočekávané události sjednat samostatné pojištění stornovacích poplatků. K dispozici je ve dvou variantách: Standard se spoluúčastí 20 % a Plus se spoluúčastí ve výši 0 %.
Pojistnou událostí může být například zjištění těhotenství, neobyvatelné bydliště nebo místo pobytu, skutečnost, že do místa pobytu není možné získat očkování, ale také nemoc nebo úmrtí psa či kočky, popisuje tisková mluvčí pojišťovny Marie Petrovová.
Pojištění domácích mazlíčků
Už loni jsme psali o tom, že v Uniqa je možné sjednat si pojištění také pro psa, a to pro případ akutní veterinární léčby zvířete. Uzavírá se současně s komplexním cestovním pojištěním klienta a je možné jej využít pro zdravé zvíře ve věku od 3 měsíců do 10 let. Tomáš Klápa, pojišťovací specialista ze společnosti FinGO k pojištění domácích mazlíčků upozorňuje, že když váš pes v Německu nebo Francii nešťastně šlápne na střep nebo se přežere něčím, čím neměl, můžete se z veterinární kliniky vrátit s účtem za desítky tisíc korun. To, co v Česku stojí pár tisíc, vás v západní Evropě může vyjít na desetinásobek.
Zároveň podotýká, že některé pojišťovny pojistí pouze psy a kočky, jiné jsou ochotné pokrýt i exotičtější mazlíčky.
Rozdíly najdete i v tom, jaké situace pojištění skutečně pokrývá a jakou maximální částku můžete získat. Proto je důležité podmínky pečlivě prostudovat nebo se poradit s odborníkem, radí dále s tím, že pro majitele temperamentnějších zvířat může být cenným doplňkem pojištění odpovědnosti za zvíře, které pomůže, když mazlíček způsobí škodu – ať už někoho pokouše, poničí cizí majetek nebo vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu.
Bezpečně na festivalech
S letním obdobím jsou spojené také nejrůznější festivaly. Zaměřil se na ně průzkum Generali České pojišťovny, který ukázal, že ztrátu osobních věcí na festivalu zažilo 11 % návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o peněženku, mobilní telefon nebo šperky. Jak uvádí Jan Pinkava, produktový manažer majetkového pojištění v Generali České pojišťovně, návštěvníci festivalů mohou u vybraných škod využít své majetkové pojištění. To kryje zejména újmy, které se stanou v důsledku živelních událostí, krádeže vloupáním například do zavazadelníku auta, případně se pojištění vztahuje i na škody vzniklé při loupeži.
Pojištěné jsou tedy osobní věci, které má člověk na sobě nebo při sobě.
V případě loupeže či krádeže musí být celá věc vždy hlášena na Policii ČR. Z pojištění není možné uplatnit odcizení věcí, které byly na místě volně zanechané či položené (jde o tzv. prostou krádež), podotýká Jan Pinkava dále.
Ti, kteří častěji navštěvují festivaly, mohou využít také takzvanou pojistku na blbost, tedy pojištění odpovědnosti, které může ušetřit finance za spoustu nepříjemností. Jak zmiňuje Magda Chramostová, produktová manažerka odpovědnostního pojištění z Generali České pojišťovny, stačí chvilka nepozornosti – třeba když omylem propálíte někomu bundu cigaretou, uklouznete a polijete návštěvníka pitím, nebo nechtěně poškodíte cizí vybavení.
Platí však, že pojištěný nesmí být pod vlivem návykových či omamných látek a řádná dokumentace celé situace je absolutní nutností, připomíná v závěru.