JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Již zanedlouho nastanou první povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s jednotným měsíčním hlášením. Server Podnikatel.cz se této problematice intenzivně věnuje. Tentokrát jsme se zaměřili na změny v daňové oblasti.
Daňové změny pro rok 2026
Změny přináší zákon přijatý v souvislosti s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů takzvaný doprovodný zákon k JMHZ. V roce 2026 se v daňové oblasti žádné formuláře neruší, ale zde i jiné podstatné změny.
V takzvané první fázi dochází k těmto změnám:
- Zavedení dočasné oznamovací povinnosti ohledně individualizovaných údajů týkajících se jednotlivých poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců) v rozsahu údajů obsažených v jednotném měsíčním hlášení relevantních pro oblast daně z příjmů ze závislé činnosti.
- Zrušení registrační povinnosti plátce daně z příjmů ze závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů. Noví zaměstnavatelé se budou od 1. dubna 2026 registrovat již jen podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů (nikoli na finanční úřad). A to do databáze, kterou povede Česká správa sociálního zabezpečení pro účely JMHZ.
- Sjednocení lhůty pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti správci daně (nelze zaměstnavateli prodloužit lhůtu).
- Zrušení institutu tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob (pouze statutáři nerezidenti ČR – nově zdanění zálohovou daní).
Odměny členů orgánů právnických osob
Změnilo se ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 zákona o daních z příjmů. Odměny členů orgánů právnických osob plynoucí fyzickým osobám daňovým nerezidentům nově vymezuje bod 15. Úpravou se ruší srážková daně u fyzických osob členů orgánů právnických osob (nepodává se již Oznámení). V případě členů orgánů právnických osob, které jsou právnickými osobami, zůstávají odměny členů orgánů vymezeny v bodě 6 a režim srážkové daně je zde zachován.
V případě odměn členů orgánů právnických osob plynoucím fyzickým osobám nerezidentům České republiky se postupuje stejně jako u jiných poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti. Od roku 2026 jsou jejich příjmy zdaněny zálohovou daní. Pokud neučiní prohlášení k dani, připadá v úvahu i srážková daň v rámci limitů stanovených v ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů (tj. ostatní příjmy do úhrnného limitu 4499 Kč).
V ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů se doplňuje, že daňové přiznání je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zmíněného zákona, jehož příjem podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 15 zákona o daních z příjmů (statutáři fyzické osoby – daňoví nerezidenti) v úhrnu za zdaňovací období přesáhl 36násobek průměrné mzdy. A to i kdyby šlo o příjmy pouze od jednoho plátce daně (uvedené platí pro příjmy za rok 2026).
Daňové změny pro rok 2027
Druhá fáze změn nastane v roce 2027. Za tento rok již zaměstnavatelé nebudou podávat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob (žluté ani růžové).
Mezi další důležité změny patří:
- Zavedení povinnosti podávat měsíční hlášení k záloze na daň z příjmů ze závislé činnosti.
- Samovyměření a samodoměření zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti a změny v sankcích (pokuta, penále, úrok z prodlení).
- Záloha odváděná plátcem je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení k záloze.
- Spustí se služba předvyplnění daňového přiznání.
- Zruší se institut tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti.
Konec srážkové daně ze všech příjmů ze závislé činnosti
Teprve v roce 2027 se zruší srážková daň ze všech příjmů ze závislé činnosti. Příjmy zaměstnanců bez učiněného prohlášení k dani do stanoveného limitu (podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) nyní zdaňované srážkovou daní budou v roce 2027 zdaněny daní zálohovou. Půjde však o konečnou zálohovou daň, tedy podobný princip, jaký je nyní u daně srážkové. Žádná velká „revoluce“ v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti se tak nekoná.
Změny neminou ani poslední samostatný základ daně podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Od roku 2027 dojde ke zrušení srážkové daně z příjmů u umělců a sportovců daňových nerezidentů, a to v pracovněprávním vztahu v ČR vystupujících na veřejnosti. Institut srážkové daně zůstane pouze pro příjmy daňového nerezidenta vykonávajícího činnost sportovce, artisty nebo je spoluúčinkující osobou bez uzavřeného pracovněprávního vztahu přímo se zaměstnavatelem
Plánovaná třetí fáze projektu JMHZ
Až v rámci třetí fáze projektu, která však doposud není součástí nové legislativní úpravy, se předpokládá zrušení institutu ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění. Vlivem zavedení individualizace údajů a rozšíření možnosti získávat potřebné průkazy (potvrzení) pro uplatnění daňových úlev přímo od zdroje, bude správce daně schopen vypořádat roční daňové povinnosti u zaměstnanců sám namísto zaměstnavatele. Za předpokladu, že tito zaměstnanci nebudou mít jiné příjmy, pro které by povinně podávali daňové přiznání. Výsledek by byl formou dálkového přístupu k dispozici poplatníkovi, který by aktivně (eventuálně pasivně – omisivním jednáním) výsledek „odkliknutím" potvrdil.