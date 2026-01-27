Kdo nemusí v roce 2026 platit zálohy na zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění bylo dosud pro mnoho OSVČ spojeno s povinností platit minimální měsíční zálohy bez ohledu na to, kolik si skutečně vydělaly. Od ledna 2026 se ale situace mění.
Klíčové je, zda je podnikání hlavním zdrojem obživy, nebo jen doplňkem k jiné činnosti. Jak vysvětluje Všeobecná zdravotní pojišťovna, pokud OSVČ nemusí dodržovat minimální vyměřovací základ, odpadá jí zároveň povinnost posílat zálohy během roku. Pojištění pak vyrovná až po odevzdání ročního přehledu.
Kolik je minimum a proč na něm záleží
Pro rok 2026 je minimální vyměřovací základ stanoven na 24 483,50 Kč měsíčně. Z této částky vychází minimální záloha na zdravotní pojištění, která činí 3 306 Kč.
Ne každý ale tuto hranici musí respektovat. Zákon počítá s výjimkami pro OSVČ, jejichž životní nebo pracovní situace je odlišná – a právě pro ně se pravidla v roce 2026 uvolňují.
Kdo může zálohy úplně vynechat
Zálohy na zdravotní pojištění nemusí v roce 2026 platit OSVČ, u nichž po celý kalendářní měsíc platí některá z následujících situací:
- podnikají vedle zaměstnání, ze kterého je odváděno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy,
- jsou dočasně práce neschopné nebo v karanténě,
- patří mezi osoby, za které platí pojistné stát – typicky studenti, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo starobní důchodci,
- jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- dosáhly důchodového věku, ale zatím nesplnily podmínky pro přiznání důchodu.
V těchto případech se pojistné řeší až zpětně podle reálných příjmů, nikoliv podle zákonného minima.
Dobrovolně je možné platit dál
Změna neznamená zákaz placení záloh. Kdo chce, může je posílat i nadále, například pokud očekává vyšší zisk a nechce být po podání přehledu nepříjemně překvapen vysokým doplatkem.
Úleva teď, vyrovnání později
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění tak přináší OSVČ větší flexibilitu. Místo povinných měsíčních plateb dostávají možnost přizpůsobit si odvody své skutečné situaci. Počítat je ale třeba s tím, že pojistné se dříve či později zaplatí, jen jiným způsobem a v jiném čase.
