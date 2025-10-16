Podnikatel.cz  »  Právo  »  Zálohy OSVČ nakonec v roce 2026 vzrostou méně. Jaké další změny přinese nová vláda?

Zálohy OSVČ nakonec v roce 2026 vzrostou méně. Jaké další změny přinese nová vláda?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění nakonec pravděpodobně budou o 715 Kč nižší, než je nyní plánováno. Také paušální daň nakonec nevzroste o tolik.

Důvodem je zastavení růstu minimálního vyměřovacího základu, ke kterému mělo dojít v roce 2026. Nově vznikající vládní koalice se totiž shoduje na tom, že ho ponechá na 35 % průměrné mzdy.

Co chystá vláda ANO, SPD a Motoristů pro OSVČ a firmy?
0:00/

Minimální záloha na sociální pojištění nakonec bude o 715 Kč nižší

Navzdory všem problémům se zdá, že první vláda, která po volbách vznikne, bude ustavena na půdorysu hnutí ANO, SPD a Motoristů. Co od této koalice mohou podnikatelé čekat? Z jejich programů a dřívějších prohlášení a postojů vyplývá několik průsečíků. 

Problém určitě nebude se zmrazením minimálního vyměřovacího základu OSVČ na 35 % i pro další roky, které mělo v programu hnutí ANO. Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ hlavních by tak oproti stávajícímu nastavení vzrostly v roce 2026 jen na 5005 Kč místo 5720 Kč. 

Zákon bude zcela jistě součástí většího balíku našich urgentních priorit. Nicméně legislativní nouzi ani letošní schválení nepředpokládám. Svému slibu ale dostojíme, protože i v případě přijetí zákona v prvních měsících roku 2026 bude platit retroaktivně a bude doplněn o zpětné započtení přeplatků či jejich vrácení, doplnila v rozhovoru pro server Podnikatel.cz Alena Schillerová, pravděpodobná budoucí ministryně financí.

Rozpory zřejmě nebudou ani nad navrácením daňových slev, které rušil či pozměnil konsolidační balíček. Konkrétně jde o školkovné, slevu na studentu a úpravu slevy na manžela/manželku. Sleva na studenta činila před zrušením 4020 Kč ročně a mohl ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole.

Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídala výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Slevu šlo uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2026 by tedy šlo o částku 22 400 Kč.

Konsolidační balíček rovněž omezil slevu na manžela/manželku, kterou lze nově uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. I toto omezení mělo v plánu hnutí ANO zrušit. Shoda bude pravděpodobně také panovat u snížení daně z příjmů právnických osob z 21 na 19 %. Jak nicméně uvedla v rozhovoru Alena Schillerová, k vrácení slev a snížení daně pro firmy nedojde pro rok 2026. „Od počátku říkám, že snižování daní bude postupné a bude kopírovat náběh opatření k jejich lepšímu výběru,“ upozornila Schillerová.

Nad EET visí otazník

Znovuzavedení EET, které je vlajkovou lodí hnutí ANO mezi opatřeními ke zlepšení výběru daní, však není jisté. Motoristé totiž chtějí výjimku pro malé podnikatele a SPD zatím EET doposud vždy odmítala.

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Kolik tedy nakonec v roce 2026 budou činit zálohy a paušální daň?
  • Které další daňové změny zřejmě projdou?
  • Proč se o EET ještě strhne boj?
  • Jak by jednotlivé strany vládní koalice řešily „křeččí problém“?
  • Našli jsme jednu konkrétní věc, na které se shodnou Motoristé sobě a SPD.
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
Daniel Morávek

