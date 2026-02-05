Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu dvou bratrů už si v zimě nemusíte vybírat

Bratři Ondřej a Vojtěch Veverkovi vyvinuli pod značkou Combo Ski unikátní produkt, který v sobě kombinuje vlastnosti mini lyží, nesmeků a sněžnic.
Místo papučí unikátní lyže
Jak na úvod vysvětluje Ondřej Veverka, produkt kombinující mini lyže a sněžnice napadl jeho bratra Vojtu. Tehdy jej zpracoval v rámci ateliérové práce na ČVUT, kde měl jako zadání papuče a on je dělat nechtěl. V té době je zaujaly mini lyže, bylo to za covidu, kdy nefungovaly vleky, oni se tahali se snowboardy a slečna měla na nohách jen nějaké návleky na boty.
Tak se to spojilo a brácha si řekl, že místo papučí udělá mini lyže. Jak si to rešeršoval a došlo mu, že je to stejná velikost jako sněžnice a že by bylo super, aby to mělo obě tyto funkce, dodává.
Následovala práce na prototypech, která podle Ondřeje nebyla tak složitá. Horší bylo dostat se do funkční formy tak, aby v rámci této kombinace dvou věcí obě fungovaly dobře, aby s tím lidé byli spokojení, aby byli spokojení oni a hlavně, aby to bylo funkční.
Prototypů vzniklo 16 a dostat se do finální podoby byla krkolomná a dlouhá cesta, přiznává s tím, že se testovalo na horách, kde jsou podmínky pokaždé jiné.
Někdy je mokrý sníh, jindy tvrdý, ledový, někdy naopak moc měkký, prašan nebo klasický. To vše se jinak lepí a chová a všechno je potřeba ozkoušet, než to jde do produkce.
Nejtěžší bylo odchytit všechny mouchy. Že tam zamrzá voda nebo přimrzá sníh a jaký použít materiál, aby se na tom dobře jezdilo a chodilo, přidává.
Bratři spojili síly
Ani s materiály neměli bratři problémy. Ondřej je z oboru, přes osm let pracoval s 3D tiskárnami, takže už od první skicy až po výrobu stál nějakým způsobem za tiskárnami. Měl tedy zázemí, věděl, jaké se používají materiály i technologie. Navíc oba měli představu, co se používá u konkurenčních produktů a tyto znalosti implementovali do svého produktu.
Samozřejmě to není úplně jednoduché, musí se dodržovat určité věci, ale materiály jsou dostupné a celkově to není tak složité, shrnuje Ondřej.
Zatímco Ondřej se věnoval vývoji a produkci, jeho bratr Vojtěch se angažoval hlavně v designu, který studoval. Také pracuje jako konstruktér, i když pro potravinářský průmysl.
Tak jsme se potkali. On s designem a já s citem pro vývoj a sériovou produkci, usmívá se Ondřej.
Bez kampaně by žádný produkt neexistoval
Combo Ski mají za sebou crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, která je pro ně byla finančně bolestivou zkušeností. Jak však zdůrazňuje Ondřej, kdyby tato kampaň nebyla, tak neexistují ani Combo Ski. Od začátku pro ně totiž ten projekt byl jenom hobby. On sám nemá rád projekty, kde si člověk myslí, že na nich vydělá miliardu a že jsou nejlepší na světě a musí to každému vysvětlovat. Naopak se mu líbí, když věci nějak vykrystalizují, což byl i jejich případ. Vojtěch měl ateliérovou práci, vyhrál s ní cenu Czech International Student Design Award a chodili za nimi lidé, ať to udělají, že se jim to hodně líbí.
Ocenění byla velká věc a přinesla i mediální zásah, který kluky dovedl ke Kickstarteru. Tehdy měli první prototypy a oslovila je agentura, že jim pomůže s kampaní. Šli do toho a vše dotáhli v nějakém termínu. Udělali jsme k tomu video, kampaň jsme spustili, prodali jsme nějaké kusy, ale peníze jsme z toho nedostali. I tak jsme museli vše zaplatit, což bylo finančně bolestivé, vzpomíná Ondřej s tím, že bez kampaně by se nehecli a pokračovali by ve svých pracovních životech.
Kvůli agentuře tak bratry Veverkovy čekaly právní boje.
Český exekuční systém je bohužel nastavený spíše pro dlužníka., takže ty peníze nikdy nedostaneme, víme to. To by musel dlužník opravdu hodně chtít, podotýká Ondřej. Původně si mysleli, že mají peníze přiznané v rámci exekuce a počkají, až je dostanou, ale to by se podle něj nikdy nedočkali. Produkt tehdy dali na nějakou dobu k ledu.
Nastartoval je investor
Po třech měsících Ondřeje s Vojtěchem oslovil Martin, že je zahlédl právě na Kickstarteru a dal jim jako investor peníze i kontakty, aby mohli vyrábět a aby firma mohla dál existovat. Od té doby začali makat.
Bylo to v prosinci a věděli jsme, že máme rok na to dostat produkt do výroby, což je krátký čas, vzpomíná Ondřej. Bylo to složitější v tom, že se objednává už velká série kvůli výrobním technologiím a kvůli tomu, jakou chtěli, aby měl produkt kvalitu.
Chtěli, aby to byl takzvaný market-ready product, co si zákazník rozbalí a ví, že jej neudělal někdo na koleni a naopak jde o profi věc. To však vyžadovalo spoustu forem, nástrojů a vzorků, což trvalo velmi dlouho.
Poslední díl nám došel v prosinci, kdy už jsme měli objednávky. Byl na celnici, kde se to rovnou montovalo, směje se Ondřej.
Mezi další kroky patřilo shánění dodavatelů a také analýzy, protože u forem je potřeba si to párkrát ozkoušet, dále ofrézovat prototyp, aby měl stejné vlastnosti jako vstřikolisovaný díl a v tom momentu se dělají analýzy a zkouší se to. Pak se dá zelená, už to jede, není cesty zpět a člověk musí podle Ondřeje doufat, že to správně vymyslel.
Hory naplno a bez omezování
Combo Ski tedy umožňují lyžování, bruslení a také kombinují nesmeky nebo sněžnice. Ondřej vždycky říká, že když jde člověk pěšky po horách, je mu líto, že se někde nemůže sklouznout dolů. Dále je potřeba, aby vybavení mělo větší podrážku, aby se to nepropadalo, neklouzalo to člověku a aby chůze byla pohodlnější.
To Combo Ski dělají, takže chůze je přirozenější než v botách. V těch se po sněhu nechodí moc dobře, pořád musíte přemýšlet nad tím krokem a může se vám zvrtnout kotník, ani nemrknete. To se v chůzi eliminuje, plus to přináší možnost jít i mimo cestu v určitých podmínkách, popisuje Ondřej. Když je svah strmý, tak je vepředu zub, který se zakousne.
I Combo Ski však mají své limity. Nejsou podle Ondřeje na každou cestu například na strmé ledové cesty. Většina cest na horách je však upravená, ať už jde o běžkařské trasy nebo ty uježděné od skialpinistů, případně ušlapané od lidí.
Tohle jsou přesně ty krásné stezky, kde si můžete zabruslit nebo zalyžovat, usmívá se Ondřej.
Výlety jsou díky Combo Ski zábavnější a umožňují lidem užít si hory naplno. Zároveň si nemusí kupovat drahé vybavení, které je však také skvělé, ať už jde o skialpy, sněžnice nebo lyže.
Combo Ski je někde na mezi a přináší zážitky. Ačkoliv je to malé, lehké, můžete to mít v batohu a ani to nestojí tolik peněz, shrnuje Ondřej.
Vojtěch s Ondřejem tedy cílí na segment turistů. Bylo pro ně důležité, aby byl produkt lehký a dostali se na nízkou váhu. Použité materiály jsou tedy dělané tak, aby byly lehké a doplněné prvky, které tomu dodávají tuhost a odolnost. Jde tedy o kompromis mezi váhou a odolností, přičemž jde stále o sportovní vybavení. Dá se kombinovat s botami velikostí 36 až 48 a s touto univerzálností vázání bratři také hodně bojovali.
Do budoucna chceme udělat velikostí ještě víc, aby si to mohli užít i lidé, co mají malé nohy a hlavně děti, prozrazuje Ondřej a přiznává, že to s sebou nese náklady, spoustu času a dalšího vývoje.
Výzvou byl mechanismus i tvar
Při vývoji dal nejvíce zabrat systém otáčení, aby to komponenty vydržely, aby vydržely mrazy nebo sníh, který na to přimrzá. To je u takových mechanismů v zimní výbavě těžká disciplína, protože sníh je nekompromisní a musí se to vše dobře vymyslet. Také byl důležitý tvar lyže, aby se na tom hezky zatáčelo a dalo se na tom sjíždět a lidé měli při bruslení i lyžování dobrý pocit. Velkou roli hrál i typ boty, kdy musely myslet na různé velikosti, aby to člověku sedělo a byl spokojený.
Většina testování probíhala v prototypové fázi, kdy například pod stromečkem šroubovali, vrtali nebo přidělávali pásky.
Jsou tam věci, které tisíckrát vymyslíte na židli a pak přijdete na svah a zjistíte, že to není úplně dobře. Byla to sranda, takhle za běhu. Lidé se tam vozili a my předělávali pásky, dodává s úsměvem Ondřej. Změn na produktu bylo podle něj spoustu, některé jen kosmetické a v podobě různých vylepšení například v oblasti zapínání.
Pokročilost není třeba
Hodně diskutovaná věc je podle Ondřeje pokročilost. Když má s lidmi osobní kontakt, tak se jim vše snaží vysvětlit a horší je to například při prodeji přes Amazon, kde je to pro cizince otázkou několika kliknutí. Lidé do toho často jdou s tím, že když umí lyžovat, tak jim to půjde i na Combo Ski, ale tak to úplně není. Někdo na nich exceluje hned napoprvé, jiní si to potřebují vyzkoušet víckrát a pochopit, jak držet rovnováhu a podobně.
Jsou to spíše brusle a rovnováha je tam jako na bruslích na ledu než na sněhu, upřesňuje Ondřej.
Když tohle člověk pochopí, pak si vše dokáže užít a není potřeba nějaká extrémní pokročilost. Je mýtus, že na Combo Ski musíte být pokročilý lyžař. Naopak je podle Ondřeje dobré zapomenout na to, že jste lyžař a myslet na to, že jsou to Combo Ski. To vyžaduje se i něco naučit.
Určitě je však potřeba dávat si pozor na to, aby si lidé vybrali dobře podmínky a terén. Pokud tedy Combo Ski zkouší, mají je poprvé na sobě, tak je dobré počkat si na to, až bude normální sníh. Kdyby byl přemrzlý a ledový, tak kdyby spadli, mohou si ublížit. Lepší je padat do měkkého. Ondřej vždycky říká: běžkařská trať, modrá sjezdovka, široká cesta, která má normální povrch, ne nějak extrémně hrbolatý.
Když se tohoto člověk drží, tak si sjezd opravdu užije, i tu první jízdu. U výstupu samozřejmě takové limity nejsou, tam je to s podmínkami naopak, vysvětluje.
Chtějí se ukázat přímo
Combo Ski je možné koupit přímo u bratrů, ale také v Decathlonu nebo Kauflandu. Ondřej vysvětluje, že díky tomu, že existuje systém market placů, tak to nebylo tak složité. Vyžaduje to nějaké znalosti, spoustu dokumentů a vědět, jak funguje takový trh.
Náš táta má s market place zkušenosti, tak nám s tím hodně pomohl, zmiňuje.
U Decathlonu to bylo složitější, přestože jde také o market place, tedy partnerský prodej. Protože oni si vybírají, koho tam zařadí a nepustí tam každého.
Nechtějí tam čínské přebrandované výrobky, značka musí mít historii, musí být vidět, musí mít nějaké influencery z řad sportovců, co ji třeba ukázali a používali, vyjmenovává Ondřej s tím, že vše schvalují ve Francii. Až když by Combo Ski excelovali v partnerském prodeji, mohli by se dostat i do prodejen.
Aktuálně Combo Ski neplánují rozšíření prodejních míst například do půjčoven na horách, protože je to složitý proces a oni se nechtějí nikomu nutit. Je to pro ně složitá komunikace, která nedává moc smysl. Soustředí se tedy na e-shop, jejich prodejní kanály, na videa a další věci pro lidi, aby se mohli ukázat přímo.
Náš produkt je teď hodně známý po Česku a jak o něj bude větší zájem a lidé jej budou vyžadovat, tak se ozvou sami oni nám, myslí si Ondřej a shrnuje, že chtějí expandovat, ale ne teď.
Půjčovna jako zpětná vazba
Bratři nabízejí Combo Ski na zkoušku těm, kteří si produkt chtějí vyzkoušet. Je to pro ně lepší než půjčovny v tom, že mají kontrolu nad byznysem. Náklady umoří půjčovným a zároveň lidem nabízejí, že peníze, které zaplatí za půjčení na vyzkoušení, jim vrátí jako slevu na Combo Ski.
To se nám daří dobře proměňovat, což mám obrovskou radost, že si to lidé vyzkouší a koupí, říká Ondřej.
Navíc, když se jim Combo Ski od lidí vrací, vidí na nich, kde se třeba něco povolí, opotřebovává nebo jak s nimi lidé zacházejí a podobně. Mají tak od nich zpětnou vazbu a na základě toho mohou dělat úpravy. To jim hodně pomáhá v rámci servisu.
Na objednávky podle Ondřeje má vliv počasí a také média, což je na jednu stranu děsivé. Jak v lednu začalo sněžit, bylo to podle něj jako zmáčknutí nějakého tlačítka. A když začala obleva, tak hned první den se vše úplně vypnulo.
Jak novinky napíšou, že bude sněžit a bude zima, tak to stoupne. Napíšou, že bude teplo, tak to přestane. Takhle dneska funguje veřejné mínění, směje se v závěru.
