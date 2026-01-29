Máte zkušenost s exekucí či insolvencí? Úředníci chtějí vědět, jak se k vám chovali

Ministerstvo spravedlnosti ČR se obrací na občany s výzvou, aby se aktivně zapojili do úvah o změnách v oblasti exekucí a insolvencí. Každý, kdo má zkušenost s těmito řízeními, může zaslat své podněty, postřehy nebo návrhy.
Jak budou vaše podněty využity
Shromážděné informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro odbornou a analytickou práci ministerstva.
Podněty veřejnosti budou vyhodnoceny a posuzovány v kontextu s dalšími odbornými daty a podklady, a mohou tak ovlivnit případné změny právní úpravy exekucí a insolvenčních řízení, uvádí resort spravedlnosti na svých webových stránkách.
Na webu jsou také samostatné sekce věnované exekucím a insolvencím. Občané zde naleznou základní informace, kontakty a odkazy, které jim mohou pomoci se zorientovat v aktuálních pravidlech a postupech.
Proč se vyplatí zapojit
Zkušenosti mohou pomoci zlepšit systém a upozornit na slabiny, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Aktivní účast veřejnosti je proto důležitá nejen pro přípravu efektivnějších pravidel, ale i pro ochranu práv všech zúčastněných stran.
Podněty zasílejte e-mailem
Podněty lze zasílat e-mailem na adresu navrhy@msp.gov.cz. Ministerstvo doporučuje podrobně popsat situaci, uvést konkrétní zkušenosti a navrhovaná řešení. Každý hlas se počítá a může přispět k reálným změnám, které ovlivní životy tisíců občanů.
