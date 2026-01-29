Podnikatel.cz  »  Právo  »  Máte zkušenost s exekucí či insolvencí? Úředníci chtějí vědět, jak se k vám chovali

Máte zkušenost s exekucí či insolvencí? Úředníci chtějí vědět, jak se k vám chovali

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v temné místnosti sedí na židli a má hlavu v dlaních
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Ministerstvo spravedlnosti otevírá prostor pro veřejnost, aby mohla sdílet své příběhy, podněty a návrhy, které mohou ovlivnit budoucí změny zákonů.

Ministerstvo spravedlnosti ČR se obrací na občany s výzvou, aby se aktivně zapojili do úvah o změnách v oblasti exekucí a insolvencí. Každý, kdo má zkušenost s těmito řízeními, může zaslat své podněty, postřehy nebo návrhy.

Jak budou vaše podněty využity

Shromážděné informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro odbornou a analytickou práci ministerstva. Podněty veřejnosti budou vyhodnoceny a posuzovány v kontextu s dalšími odbornými daty a podklady, a mohou tak ovlivnit případné změny právní úpravy exekucí a insolvenčních řízení, uvádí resort spravedlnosti na svých webových stránkách

Česká pošta vám nově řekne, kolik kde dlužíte Přečtěte si také:

Česká pošta vám nově řekne, kolik kde dlužíte

Na webu jsou také samostatné sekce věnované exekucím a insolvencím. Občané zde naleznou základní informace, kontakty a odkazy, které jim mohou pomoci se zorientovat v aktuálních pravidlech a postupech.

Proč se vyplatí zapojit

Zkušenosti mohou pomoci zlepšit systém a upozornit na slabiny, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Aktivní účast veřejnosti je proto důležitá nejen pro přípravu efektivnějších pravidel, ale i pro ochranu práv všech zúčastněných stran.

Exekuční srážky v roce 2026: Skutečná nezabavitelná částka bude vyšší Přečtěte si také:

Exekuční srážky v roce 2026: Skutečná nezabavitelná částka bude vyšší

Podněty zasílejte e-mailem

Podněty lze zasílat e-mailem na adresu navrhy@msp.gov.cz. Ministerstvo doporučuje podrobně popsat situaci, uvést konkrétní zkušenosti a navrhovaná řešení. Každý hlas se počítá a může přispět k reálným změnám, které ovlivní životy tisíců občanů.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).