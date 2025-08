Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Co si pohlídat před cestou?

V prvé řadě mobilní operátoři radí si před cestou zkontrolovat, zda má člověk zapnutý roaming. To je možné jak v telefonu, tak například v aplikacích jednotlivých operátorů. Také doporučují zkontrolovat před vycestováním ceny volání, SMS a dat v cílové destinaci a na základě toho si případně pořídit nějaký výhodný balíček služeb.

Martin Thienel z Kalkulátor.cz připomíná, že u mobilních tarifů s neomezenými daty jich v zahraničí nemusí být neomezené množství, ale objem definovaný operátorem. Proto se s daty v zahraničí vyplatí šetřit a on doporučuje hlídat si čerpaná data především při delších pobytech, kdy už by skutečně hrozilo vyčerpání operátorem stanoveného limitu.

Můžete k tomu podle něj přistoupit několika způsoby. Tím prvním je úplné vypnutí dat v době, kdy je nepotřebujete. Pokud chcete zůstat online, pak se nabízí třeba jen vypnutí dat pro určité aplikace. Většina z nich totiž provádí na pozadí aktualizace, které data spotřebovávají, i když je vůbec nevyužíváte. Zabránit tomu potom můžete i volbou režimu malého objemu dat, který najdete v nastavení svého telefonu, vysvětluje dále.





Na co si ještě dát pozor?

Vodafone na svém webu zmiňuje, že pokud se bude člověk pohybovat na ostrovech nebo v blízkosti hranic jiného státu, může se telefon naladit do sítě jiného operátora, který je mimo první roamingovou zónu. Speciálně na webu upozorňují na ostrov Kypr, v jehož severní části naladíte signál tureckých sítí. Na palubách lodí a letadel pak můžou mít pokrytí operátoři, kteří se na tento typ pokrytí specializují. V takovém případě se vždy jedná o třetí roamingovou zónu bez ohledu na to, mezi jakými státy lodí nebo letadlem cestujete, doplňují.

Operátor O2 upozorňuje turisty cestující do Egypta. Od ledna 2025 platí v této zemi nové celní nařízení, které vyžaduje registraci telefonu a zaplacení cla ve výši až 38 % z ceny každého telefonu, do kterého je vložena egyptská SIM karta – a to včetně digitální eSIM. Jak upřesňuje Petra Javornická z tiskového oddělení O2, pokud uživatel telefon nezaregistruje ve speciální aplikaci a clo neuhradí do 90 dnů, ten je následně zcela zablokován pro přístup k egyptským mobilním sítím. To může způsobit potíže s dostupností služeb opakovaně se vracejícím cestovatelům při jejich další návštěvě, a to ať už mají v telefonu opět egyptskou SIM kartu nebo svou běžně používanou SIM, případně některou z eSIM pro cestovatele. Pro znovu zprovoznění služeb je pak nutné doplatit clo v plné výši, dodává.

Přehled nabídky a cen za roaming

BleskMobil

U operátora BLESKmobil je roaming označován jako doplňková služba s názvem BleskMobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ. Je možné ji využívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora a na předplacených kartách je přednastavena.





Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) EU (Zóna 1) 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 5 Kč jako v ČR Zbytek Evropy (Zóna 2) 42 Kč 24 Kč 12 Kč 9,50 Kč 240 Kč Ostatní (Zóna 3) 66 Kč 54 Kč 12 Kč 9,50 Kč 300 Kč

GoMobil

GoMobil má odlišné ceny roamingu podle daného tarifu. V tabulce se nachází ceny pro tarif s názvem RINGO DATA.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) EU a EEA (zóna 1) 2,50 Kč 1,30 Kč 4 Kč nelze Mimo EU a EEA (zóna 2) 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč Zbytek světa + satelitní sítě (Zóna 3) 70 Kč 50 Kč 19 Kč 26 Kč 348 Kč

Kaktus

U Kaktusu je také samozřejmě možné volat, posílat SMS a MMS a čerpat data i v zahraničí. Stejně jako u ostatních se cena odvíjí od zón. Při cestování mimo Evropskou unii je možné zakoupit si balíček 1 GB dat nazvaný Internet na vejlety A, B, C.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra) 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 4 Kč 1 Kč Zóna 2 (zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Čína, Izrael, Egypt, Hongkong) 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč Zóna 3 (Zbytek světa, volání v letadle) 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč 360 Kč

Lama mobile

Roamingové služby u Lama mobile je možné využívat v rámci tří předdefinovaných Zón pokrývajících téměř celý svět.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna 1 1,50 Kč zdarma 1,50 Kč 6,63 Kč podle tarifu Zóna 2 36 Kč 19,90 Kč 2,95 Kč 10,90 Kč 10,90 Kč Zóna 3 66 Kč 44,90 Kč 2,95 Kč 10,90 Kč 329 Kč

Mobil.cz

Podobně jako u Kaktus nabízí Mobil.cz tři datové balíčky Datuji mimo Unii 1, 2 a 3. Datování v zemích mimo zónu EU je možné pouze s těmito balíčky obsahující 1 GB dat na 7 dní.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) 1 – EU, Norsko, Lichtenštejnsko, a Island 2,50 Kč 0 Kč 1,50 Kč 5 Kč neuvedeno 2 – zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Hongkong, Izrael a Egypt 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč neuvedeno 3 – zbytek světa 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč neuvedeno

O2

U O2 jsou zóny rozděleny jako Zóna EU, Svět TOP v Evropě a Top Svět Extra mimo Evropu.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Zóna EU jako v ČR jako v ČR jako v ČR 6,50 Kč jako v ČR Svět TOP v Evropě 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 3,90 Kč Top Svět Extra mimo Evropu 66,55 Kč 54,45 Kč 12,10 Kč 9,60 Kč 3,90 Kč

T-Mobile

U internetu T-Mobile uvádí jen datové balíčky. Ty s názvy Data Svět A stojí v případě 1 GB 199 Kč, u 2 GB 379 korun a 5 GB pak 549 Kč. Balíčky Data Svět C vychází na 699 Kč a 1279 Kč.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Roamingová zóna T-Mobile Roaming 1 jako v ČR jako v ČR jako v ČR jako v ČR jako v ČR Roamingová zóna T-Mobile Roaming 2 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16.60 Kč Roamingová zóna T-Mobile Roaming 3 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč

Vodafone

V Evropské unii i ve Velké Británii volají zákazníci Vodafone na česká čísla, píšou a datují za ceny jako doma. Roaming mají zapnutý automaticky a nic nepřiplácí ani za příchozí hovory. Podobně jako u ostatních operátorů je možné dokoupit si nějaké balíčky služeb.

Zóna Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) Evropská unie jako v ČR jako v ČR jako v ČR jako v ČR jako v ČR Mimo EU 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11,50 Kč 7,70 Kč Zóna 3 61,01 Kč 35,59 Kč 14,52 Kč 11,50 Kč 302,50 Kč

Srovnání cen za roaming

V tabulce je srovnání cen za roaming u zmíněných operátorů ve druhé zóně, kterou nejčastěji tvoří státy mimo Evropskou unii.

Operátor Odchozí hovory (za min) Příchozí hovory (za min) SMS MMS Data (1 MB) BleskMobil 42 Kč 24 Kč 12 Kč 9.50 Kč 240 Kč GoMobil 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč Kaktus 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16.60 Kč 75 Kč Lama mobile 36 Kč 19,90 Kč 2,95 Kč 10.90 Kč 10.90 Kč Mobil.cz 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16.60 Kč neuvedeno O2 42,35 Kč 24,20 Kč 12,10 Kč 9.60 Kč 3,90 Kč T-Mobile 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16.60 Kč v balíčku Vodafone 30,52 Kč 17,81 Kč 9,68 Kč 11.50 Kč 7,70 Kč

Ukázalo se, že průměrná cena za odchozí volání je 36,61 Kč a za příchozí hovor 19,90 Kč. SMS vyjde průměrně na 9,57 korun a MMS pak 13,66 korun. U dat se cena za 1 MB pohybuje od 3,90 Kč do 240 Kč. Je tak výhodnější pořídit si datové balíčky. Většina z nich se platí jednorázově a platí sedm dní od aktivace.