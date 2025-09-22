Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Mechanismus zvyšování mzdy byl zakotven od roku 2024 v zákoníku práce. Stanovování minimální mzdy s dostatečným předstihem přineslo předvídatelnost a jistotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Příslušné nařízení vlády a sdělení MPSV vyjde ve Sbírce zákonů nejpozději 30. září 2025. O jaké částky se bude jednat, je známo již nyní.
Co se dozvíte v článku
Podnikatelská sféra a minimální mzda
Pro podnikatelskou sféru je závazná minimální mzda coby nejnižší přípustná odměna za práci. Minimální mzdu je upravena § 111 zákoníku práce. Je nejnižší přípustnou výší odměny za práci zaměstnance odměňované mzdou (podnikatelská sféra) a zaměstnance konajícího práci v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Pro odměňování zaměstnanců jsou však i nadále závazné kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnavatele s převažující činností v určitém odvětví.
Vyhlášená minimální měsíční mzda se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a od ní hodinová mzda pro pracovní dobu 40 hodin týdně pak na desetihaléře nahoru (povinné zaokrouhlení). Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční minimální mzda snižuje úměrně odpracované době. Naopak u zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou se hodinová mzda úměrně zvyšuje. Postup upravuje zákoník práce.
Výše minimální mzdy v roce 2026
Od 1. ledna 2026 se minimální mzda zvýší o 1 600 Kč na 22 400 Kč měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin bude činit 134,40 Kč. Jde o minimální mzdu odpovídající 40hodinové týdenní pracovní době. Následující tabulka zobrazuje měsíční minimální a hodinovou sazbu minimální mzdy při zkrácené stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce, kupříkladu ve dvousměnných, vícesměnných a nepřetržitých provozech.
|Týdenní pracovní doba
|Měsíční minimální mzda
|Hodinová minimální mzda
|40 hodin
|22 400 Kč
|134,40 Kč
|37,5 hodin
|22 400 Kč
|143,40 Kč
|38,75 hodin
|22 400 Kč
|138,80 Kč
Pro podnikatelskou sféru je rovněž důležité ustanovení podle § 117 zákoníku práce, které popisuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ten činí nejméně 10 % aktuální minimální mzdy.
Zaručený plat pro zaměstnance odměňované platem
Naopak zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jsou odměňováni platem. Právní forma zvýšené ochrany (zaručený plat) se použije pouze pro zaměstnance odměňované platem. Aktuálně se užívá pojem zaručený plat, nikoli zaručená mzda (tzv. zaručená mzda byla zrušena).
Podle zákoníku práce činí zaručený plat:
- v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy,
- ve 2. skupině prací 1,2násobek minimální mzdy,
- ve 3. skupině prací 1,4násobek minimální mzdy,
- a ve 4. skupině prací 1,6násobek minimální mzdy
Tabulka ukazuje měsíční a hodinový zaručený plat od roku 2026 v jednotlivých skupinách.
|Skupina prací
|Měsíčně
|Za hodinu
|1.
|22 400 Kč
|134,40 Kč
|2.
|26 880 Kč
|161,30 Kč
|3.
|31 360 Kč
|188,20 Kč
|4.
|35 840 Kč
|215,10 Kč
Pro státní sféru je příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí upraven ustanovením § 128 zákoníku práce. Poskytuje se v rozpětí 5 až 15 % měsíční minimální mzdy. Rozpětí je vyhlašováno sdělením MPSV. Jeho výši si upraví interními pravidly v rámci daného rozpětí zaměstnavatel podle svých platových možností sám. Pro rok 2026 půjde o rozpětí od 1 120 do 3 360 Kč měsíčně.
Přísnější pravidla pro předání mzdového a platového výměru
V souladu se zákoníkem práce musí být mzda sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen před začátkem výkonu práce předat zaměstnanci písemný mzdový nebo platový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.
To platí pro nově přijaté zaměstnance. Avšak dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém nebo platovém výměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci předat nový mzdový výměr nejpozději před začátkem výkonu práce ve dni, ve kterém změna nabývá účinnosti.
Zaměstnanci tak musí mít při změně v odměňování jasno ještě před zahájením práce podle nových podmínek. Podnikatelská sféra již minimální mzdu zná. U zaměstnanců odměňovaných platem je sice známa výše zaručeného platu, ovšem na případné úpravy platových tabulek se ještě čeká (příslušná nařízení vlády).
Jednodušší doručování mzdového a platového výměru
Flexinovela zákoníku práce zjednodušila možnosti doručování výměru. Elektronicky doručovaný mzdový nebo platový výměr musí být nadále zaměstnavatelem opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Může však být odeslán na jakoukoli elektronickou adresu zaměstnance (např. i adresu v dispozici zaměstnavatele). Pro doručování výměrů již zákon nevyžaduje zvláštní informovaný souhlas zaměstnance, avšak nadále se doporučuje zaměstnance prokazatelně informovat.
Zaměstnavatel tak konečně může mzdový nebo platový výměr odeslat také na pracovní e-mail zaměstnance, zkrátka na e-mail, přes který se zaměstnancem běžně komunikuje. Musí však zajistit, aby si zaměstnanec takto elektronicky zaslaný výměr mohl uložit (přeposlat na svůj soukromý e-mail, stáhnout na USB disk) nebo vytisknout.