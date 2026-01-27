Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky? A jak je to u dalších daní?

Zda musíte podat přiznání elektronicky či můžete papírově, se odvíjí od daně a také od toho, jaký typ poplatníka přiznání odevzdává. Například podnikatelé musí přiznání zpravidla podávat elektronicky.
Co se dozvíte v článku
- U daně z nemovitých věcí lze přiznání podat většinou na papíru
- Přiznání k dani silniční se podává jen elektronicky
- Většina OSVČ musí u daně z příjmů podat přiznání elektronicky
- Přehled pro ČSSZ je nutné podat také elektronicky
- Přehled pro zdravotní pojišťovnu je povinný elektronicky pro všechny OSVČ
- DPH
U daně z nemovitých věcí lze přiznání podat většinou na papíru
Na konci ledna se podávají daňová přiznání ke dvěma daním, k dani z nemovitých věcí a k dani silniční. Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jde především o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.
Poplatníci si ve většině případů mohou vybrat, zda přiznání podají v papírové či elektronické podobě. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2026, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Přiznání lze také podat přes portál MOJE daně, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Lze také využít služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Na výběr nemají v některých situacích jen osoby, které mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona. Je ovšem zohledňován účel, pro který byla konkrétní zpřístupněná datová schránky zřízena, resp. o jaký typ datové schránky se jedná. Kdo má například zpřístupněnou pouze datovou schránku podnikající fyzické osoby, nemusí podat přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, pokud se jedná o nemovitost, která nesouvisí s podnikáním.
Zároveň platí, že kdo se rozhodne se povinnosti vyřešit dílčím daňovým přiznáním, musí tak učinit papírově, jelikož finanční správa u tohoto formuláře neumožňuje elektronické podání.
Stahujte přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2026
Přiznání k dani silniční se podává jen elektronicky
U daně silniční je pak nutné daňové přiznání podat výhradně elektronicky. Finanční správa doporučuje pro vyplnění a podání formuláře využít na portálu MOJE daně daňovou informační schránku (DIS+). Formulář lze podat také prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem. Elektronická forma podání je u daně silniční povinná.
Předmětem daně silniční jsou vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Pozor však na to, že stále platí, že někteří poplatníci musí podávat přiznání k dani silniční, přestože žádnou daň neplatí. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (letos tedy do pondělí 2. února 2026).
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
- za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
- za které se uplatňuje sleva na dani nebo
- které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
Většina OSVČ musí u daně z příjmů podat přiznání elektronicky
Daňové přiznání k dani z příjmů lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.
Zatímco zaměstnanci si mohou vybrat, jak přiznání podají, většina OSVČ na výběr nemá a musí podat přiznání elektronicky, a to ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Přehled pro ČSSZ je nutné podat také elektronicky
Od loňského roku navíc platí pro OSVČ, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, povinnost podávat elektronicky i přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Možností, jak tak učinit, ale mají OSVČ opět několik (například prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ nebo přes datovou schránku).
Přehled pro zdravotní pojišťovnu je povinný elektronicky pro všechny OSVČ
Od letoška navíc platí, že i přehled pro zdravotní pojišťovnu je nutné podat elektronicky. U zdravotního pojištění se nicméně elektronické podání týká všech OSVČ, tedy i těch bez datové schránky.
DPH
U DPH již dlouho platí, že plátci nebo identifikované osoby musí přiznání vždy podat elektronicky. Podle § 101 a 101a zákona o DPH jen některé vybrané osoby nemusí přiznání podat elektronicky. Jedná se například o osobu, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 4 písm. h), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.