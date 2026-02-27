Na nealko v restauraci bude nižší sazba DPH, než když si ho vezmete s sebou

Aktuálně se snížená sazba DPH ve výši 12 % aplikuje v případě nealkoholických nápojů podávaných v rámci restauračních služeb pouze na pitnou vodu a vybrané nápoje. Pitná voda i vybrané nápoje jsou blíže vymezeny pod položkovou částí přílohy č. 2 k zákonu o DPH. Zjednodušeně se jedná o vodu z kohoutku a mléčné nápoje a alternativy k mléčným nápojům (např. rostlinná mléka). Jedná se o stejný rozsah nápojů, na které se aplikuje snížená sazba DPH v případě jejich dodání např. v obchodě. Na ostatní nealkoholické nápoje se aplikuje základní sazba DPH ve výši 21 %.
U nealka v restauracích klesne DPH
V rámci EET ale ministerstvo financí navrhuje zavést u nealkoholických nápojů podávaných v rámci restauračních služeb stejnou sazbu DPH (sníženou sazbu DPH ve výši 12 %), jaká se uplatňuje na stravovací služby.
Snížením sazby DPH v rámci stravovacích služeb a podávání nápojů se očekává pozitivní dopad pro podnikatele v této oblasti, kteří budou moci toto snížení využít v rámci své podnikatelské činnosti, uvádí se v důvodové zprávě.
Zopakuje se chaos, který dříve nastal u točeného piva?
Stále nicméně bude platit, že v případě, kdy si zákazník vezme nealkoholický nápoj s sebou, uplatní se základní sazba DPH. Nižší sazba se nebude také týkat stánků.
Touto novelou se nemění základní principy, kdy je třeba rozlišovat restaurační službu vyznačující se dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími okamžitou spotřebu nápoje, jídla nebo obojího na místě, na rozdíl od situace, kdy dochází k dodání zboží (tzv. jídlo nebo nápoj s sebou), dodává důvodová zpráva.
Vznikne tak obdobná situace, jako v minulosti nastala u točeného piva. Tím, že se DPH snížila na čepované pivo v restauracích, platila jiná DPH při konzumaci piva v provozovně a jiná při koupení piva s sebou (a jiná pro nealko pivo). Tehdy navíc platilo, že nižší DPH se týká jen čepovaného piva a nikoli lahvového, přestože by vám jej prodali v restauraci. Bulvární deník Blesk pak Babišovy změny okomentoval před několika lety dokonce titulkem „To bude bordel“. Aby zmatků nebylo málo, tak premiér svůj návrh „podpořil“ chybnými výpočty.
Zkrátí se lhůta pro vrácení DPH z nezaplacených faktur
Nižší sazba DPH na nealkoholické nápoje v restauracích není jedinou novinkou v oblasti DPH, kterou má zavést zákon o evidenci tržeb. Dojde také ke zkrácení lhůty pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce. Toto opatření se zavádí jako jedno z opatření, které pomůže plátcům získat od státu dříve zpět DPH z plnění, za které nedostali zaplaceno, ačkoli DPH státu odvedli.
Obvykle se jedná o pohledávky, kdy z důvodu hospodárnosti s ohledem na malou výši pohledávky (například pokud jsou náklady na vymáhání vyšší než jednotlivě vymožená pohledávka) věřitel nepřikročí k jejich aktivnímu vymáhání skrze instituty insolvenčního zákona, exekučního řízení apod. (toto aktivní vymáhání upravuje § 46 zákona o DPH speciálně), vysvětluje důvodová zpráva.
Konkrétně se jedná o pohledávky, u nichž postačí dvakrát písemně vyzvat dlužníka ke splnění povinnosti uhradit pohledávku ze zdanitelného plnění. Množina pro možnost opravy základu daně se u těchto pohledávek rozšiřuje o výši neuhrazené pohledávky (z 10 000 Kč na 20 000 Kč), zkrácení požadované doby jejího neuhrazení (z 6 měsíců na 3 měsíce) a navýšení celkového limitu, který je možné uplatnit v rámci kalendářního roku (100 000 Kč namísto 20 000 Kč).