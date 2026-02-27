Podnikatel.cz  »  Právo  »  Na nealko v restauraci bude nižší sazba DPH, než když si ho vezmete s sebou

Na nealko v restauraci bude nižší sazba DPH, než když si ho vezmete s sebou

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Číšník, který se podivuje ohledně výše spropitného.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
V rámci EET by měla klesnout DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Snížená sazba se ovšem nebude týkat nealka, které si zákazník vezme s sebou. Stejně tak nebudou moci sníženou sazbu uplatnit stánkaři.

Aktuálně se snížená sazba DPH ve výši 12 % aplikuje v případě nealkoholických nápojů podávaných v rámci restauračních služeb pouze na pitnou vodu a vybrané nápoje. Pitná voda i vybrané nápoje jsou blíže vymezeny pod položkovou částí přílohy č. 2 k zákonu o DPH. Zjednodušeně se jedná o vodu z kohoutku a mléčné nápoje a alternativy k mléčným nápojům (např. rostlinná mléka). Jedná se o stejný rozsah nápojů, na které se aplikuje snížená sazba DPH v případě jejich dodání např. v obchodě. Na ostatní nealkoholické nápoje se aplikuje základní sazba DPH ve výši 21 %.

Co se dozvíte v článku
  1. U nealka v restauracích klesne DPH
  2. Zopakuje se chaos, který dříve nastal u točeného piva?
  3. Zkrátí se lhůta pro vrácení DPH z nezaplacených faktur

U nealka v restauracích klesne DPH

V rámci EET ale ministerstvo financí navrhuje zavést u nealkoholických nápojů podávaných v rámci restauračních služeb stejnou sazbu DPH (sníženou sazbu DPH ve výši 12 %), jaká se uplatňuje na stravovací služby. Snížením sazby DPH v rámci stravovacích služeb a podávání nápojů se očekává pozitivní dopad pro podnikatele v této oblasti, kteří budou moci toto snížení využít v rámci své podnikatelské činnosti, uvádí se v důvodové zprávě.

Zopakuje se chaos, který dříve nastal u točeného piva?

Stále nicméně bude platit, že v případě, kdy si zákazník vezme nealkoholický nápoj s sebou, uplatní se základní sazba DPH. Nižší sazba se nebude také týkat stánků. Touto novelou se nemění základní principy, kdy je třeba rozlišovat restaurační službu vyznačující se dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími okamžitou spotřebu nápoje, jídla nebo obojího na místě, na rozdíl od situace, kdy dochází k dodání zboží (tzv. jídlo nebo nápoj s sebou), dodává důvodová zpráva.

Vznikne tak obdobná situace, jako v minulosti nastala u točeného piva. Tím, že se DPH snížila na čepované pivo v restauracích, platila jiná DPH při konzumaci piva v provozovně a jiná při koupení piva s sebou (a jiná pro nealko pivo). Tehdy navíc platilo, že nižší DPH se týká jen čepovaného piva a nikoli lahvového, přestože by vám jej prodali v restauraci. Bulvární deník Blesk pak Babišovy změny okomentoval před několika lety dokonce titulkem „To bude bordel“. Aby zmatků nebylo málo, tak premiér svůj návrh „podpořil“ chybnými výpočty.

HR26

„Čapák“ vydělá díky nižší DPH na pivu přes 7 Kč, malým výčepům je ale k ničemu Přečtěte si také:

„Čapák“ vydělá díky nižší DPH na pivu přes 7 Kč, malým výčepům je ale k ničemu

Zkrátí se lhůta pro vrácení DPH z nezaplacených faktur

Nižší sazba DPH na nealkoholické nápoje v restauracích není jedinou novinkou v oblasti DPH, kterou má zavést zákon o evidenci tržeb. Dojde také ke zkrácení lhůty pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce. Toto opatření se zavádí jako jedno z opatření, které pomůže plátcům získat od státu dříve zpět DPH z plnění, za které nedostali zaplaceno, ačkoli DPH státu odvedli. Obvykle se jedná o pohledávky, kdy z důvodu hospodárnosti s ohledem na malou výši pohledávky (například pokud jsou náklady na vymáhání vyšší než jednotlivě vymožená pohledávka) věřitel nepřikročí k jejich aktivnímu vymáhání skrze instituty insolvenčního zákona, exekučního řízení apod. (toto aktivní vymáhání upravuje § 46 zákona o DPH speciálně), vysvětluje důvodová zpráva.

Konkrétně se jedná o pohledávky, u nichž postačí dvakrát písemně vyzvat dlužníka ke splnění povinnosti uhradit pohledávku ze zdanitelného plnění. Množina pro možnost opravy základu daně se u těchto pohledávek rozšiřuje o výši neuhrazené pohledávky (z 10 000 Kč na 20 000 Kč), zkrácení požadované doby jejího neuhrazení (z 6 měsíců na 3 měsíce) a navýšení celkového limitu, který je možné uplatnit v rámci kalendářního roku (100 000 Kč namísto 20 000 Kč).

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).