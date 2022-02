Zeman si ho taky založil. Co je to transparentní účet a kdo ho nabízí?

Transparentní účty využívají například územní samosprávné celky, neziskové organizace, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti.

Politické strany a hnutí využívají transparentní účty povinně a transakce na jejich účtech jsou zobrazovány po dobu 3 let od založení účtu. Právě díky politickým stranám a také prezidentským kandidátům jsou transparentní účty známé široké veřejnosti. Například v roce 2017 se hodně hovořilo o účtu Miloše Zemana, na který lidé ve velkém počtu posílali haléřové položky a psali humorné i kritické vzkazy.



Autor: Měšec.cz Ukázka z transparentního účtu Miloše Zemana ze září 2017

Podrobnosti najdete na našem sesterském webu Měšec v článku Odpůrci Zemana přes transparentní účet paradoxně financují jeho kampaň. Banka poplatky neúčtuje

„Výhodou transparentního účtu je, že majitel účtu dává nahlédnout do transakcí a platební historie účtu a nabízí tak kontrolu nad peněžními toky,“ popisuje Zuzana Filipová, Head of Communication and CSR z MONETA Money Bank. Obecně k zajištění transparentnosti účtu není třeba splnit žádné podmínky a banka nezkoumá účel nebo důvod ztransparentnění účtu, potvrzuje František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Nový účet nebo úprava stávajícího?

Ve většině bank není transparentní účet samostatným produktem, ale jedná se o službu, která jde zřídit jako doplněk k účtu. Například v Raiffeisenbank zakládají účet vždy jako nový, protože pohyby na transparentním účtu musí být viditelné od začátku jeho založení, jak nám potvrdil Tomáš Zavoral, Head of Communication & Events z Raiffeisenbank. Podle Františka Bouce lze o výhodách nebo nevýhodách založení nového účtu versus zprůhlednění toho stávajícího polemizovat. Postup je ve všech případech stejný, ať už se jedná o stávající účet nebo nově zřizovaný. Vždy uzavíráte dodatek k danému účtu, kterým tímto účet ztransparentníte dle podmínek uvedených v dodatku, vysvětluje. Podle tiskového mluvčího ČSOB Patrika Madleho je rozdíl pouze v určité administrativě s tím spojené.

Nabídka transparentních účtů

V České spořitelně záleží na klientovi, zda si založí účet nový nebo zveřejnil transakce na již založeném (starém) účtu. U takových účtů zveřejňují transakce maximálně 12 měsíců zpětně. Lidé uvidí veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých plateb bude banka zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce, částku došlé platby, a pokud bude uvedeno, tak i variabilní, specifický a konstantní symbol včetně případné poznámky (zprávy pro příjemce). U odchozích plateb bude banka zveřejňovat vždy číslo účtu příjemce, částku a případně poznámku (zprávu pro příjemce), kterou klient příkaz k úhradě opatří.

Řešení v souladu s GDPR nabízí Československá obchodní banka, kde je tato služba zdarma k běžnému účtu. Pomocí služby získá veřejnost informace o výši přijatých příspěvků, výši přijatých darů, původu finančních prostředků a využívání finančních prostředků na transparentním účtu. Historie transakcí na transparentním účtu se zobrazí v rámci zadaného období transparentnosti, doplňuje Patrik Madle. Službu si můžete zřídit ve kterékoli pobočce současně se založením běžného účtu, a pokud už jste klientem ČSOB, tak ve své domovské pobočce.

O transparentním účtu jsme psali také zde: Konec tajemným platbám i darům. Před transparentním účtem nic neutajíte

Fio banka považuje transparentní účet jako speciální typ běžného bankovního účtu, který je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Klient si může buď založit nový transparentní účet, nebo zdarma ztransparentnit svůj stávající účet vedený u Fio banky. Provede tak na kterékoliv jejich pobočce. Ve Fio bance jsou k dispozici všechny transakce rok zpětně a tento transparentní účet má také podrobné filtry, které umožňují snadné dohledání konkrétních transakcí.

V Komerční bance klientům nabízí službu Transparentní účet, kterou lze zřídit k jakémukoli běžnému, spořicímu nebo termínovanému účtu vedenému v Komerční bance. Ve veřejném přehledu na webových stránkách Komerční banky se zobrazí všechny transakce na daném účtu od data, kdy klient o tuto službu požádá, doplňuje Michal Teubner, Arm – Chief Executive Officer and Chairman of the Board z Komerční banky.

MONETA Money Bank transparentní účty nabízí v rámci komerčních produktů. Také se nejedná o samostatný produkt, ale o vlastnost účtu, díky kterému se stane účet transparentní, tedy zviditelněný na webu Monety. Historii na transparentním účtu je možné zobrazit až 90 dní zpětně, přičemž první transakce jsou viditelné od druhého dne po nastavení transparentnosti. Díky transparentnosti jsou tak vidět veškeré pohyby na účtu.

V Raiffeisenbank lidé uvidí, jaké pohyby se na účtu dějí, tedy všechny příchozí a odchozí transakce, kdo je poslal, v jaké částce a s jakým datem. V této bance zobrazují pohyby na účtu za poslední tři roky. A co se týče produktu, tak se jedná o standardní běžný účet pro podnikatele se všemi výhodami, které nabízí CHYTRÝ účet pro podnikatele.

Nabídka transparentních účtů Instituce Zřízení transparentního účtu Zobrazený počet pohybů na účtu Délka zobrazení pohybů na účtu* Česká spořitelna zdarma neomezeně 12 měsíců ČSOB zdarma neomezeně 3 roky Fio banka zdarma neomezeně 12 měsíců Komerční banka zdarma neomezeně nezjištěno MONETA Money Bank zdarma neomezeně 90 dní Raiffeisenbank zdarma max. 700 pohybů 3 roky

* V případě politických stran a politických hnutí jde ze zákona o dobu 3 let

Poplatky se váží k samotným účtům

Ve většině bank je zřízení a vedení transparentního režimu zcela zdarma a klient platí pouze standardní poplatek za daný účet nebo balíček. Například v MONETA Money Bank neúčtují žádné poplatky za vedení, zřízení a zrušení transparentního účtu. Pro zřízení transparentního účtu je nutné mít zřízen běžný účet. U tohoto běžného účtu mohou být samozřejmě účtovány standardní poplatky podle toho, jaký typ běžného účtu si klient zvolí, popisuje Zuzana Filipová.

Poplatky účtů pro podnikatele najdete zde: U podnikatelských účtů zlevnily některé poplatky. Podívejte se na přehled