Nemoc koz ji dovedla k podnikání: Jak Martina založila přírodní lékárnu pro zvířata

Ačkoliv se značka jmenuje LazyFarm, na lenost zde není čas. Martina Fišerová v Lazech totiž hospodaří a zabývá se především výrobou bylinných směsí pro zvířata.
Co se dozvíte v článku
Od stádečka koz k bylinkám
Martina Fišerová se v roce 2017 přestěhovala z města do malé vesničky uprostřed Slavkovského lesa. Do půl roku po přestěhování si pořídila své první stádečko koz. Byly to dvě holandské zakrslé kozy a dvě české bílé kozy. Začala vyrábět kozí sýry pro vlastní spotřebu, všechno krásně fungovalo a kozy se těšily pevnému zdraví.
Po nějaké době mi umřela jedna stará koza a já si říkala, že to bylo asi věkem. Jenže během půl roku mi začaly chřadnout i ty ostatní, vzpomíná.
Na základě toho se zjistilo, že jsou všechny kozy napadeny parazity a to i přes pravidelné odčervování. Také došli k tomu, že antiparazitika už nefungují, jak by měla a kozy jsou vůči nim rezistentní.
Protože jsme zjistili, že máme zamořené i pozemky, musela jsem své stádo darovat do jiných podmínek a začala jsem přemýšlet nad problémem více komplexněji, dodává Martina s tím, že závěrem bylo, že musí změnit podmínky chovu a jít cestou prevence.
Tak vznikla první myšlenka používání bylinek u svých zvířat. Tehdy jsem ale ještě netušila, že mě to naprosto pohltí a že by mě to mohlo jednou živit, usmívá se.
Výrobna bylinných směsí následně vznikla za podpory Karlovarského kraje, a to díky startovacím voucherům. Martina nějakou dobu provozovala svou živnost v zastaralé „míchárně“ a bylo potřeba staré vybavení nahradit novým. Zapsala se tedy do projektu Startovací vouchery Karlovarského kraje a musela absolvovat jedno školení, kde byly sděleny podmínky čerpání dotace.
Sepsala jsem si seznam vybavení, připravila plán a rozpočet pro čerpání. Podala jsem žádost a čekala, jak vše dopadne. Do půl roku mi byla žádost schválena a já mohla začít čerpat dotaci, na které jsem se ale musela podílet i vlastními prostředky, potvrdila.
Inspirace od předků
LazyFarm se tedy zabývá výrobou a zpracováním čistě bylinných směsí pro slepice, kozy, ovce a králíky. Jak říká Martina Fišerová, je to velmi specifický byznys a dá se říci, že v České republice patří mezi jedny z mála, kteří se tomuto odvětví věnují. Na trhu podle ní najdeme veliké množství dodavatelů bylinkových směsí pro koně, králíky, pejsky i kočky, ale málokdo se věnuje bylinkám pro kozy a slepice.
Dokonce se setkávám s názorem, že pro tato zvířata jsou sušené bylinky nedůležité, protože si vše dokážou najít a „sezobnout“ sama. Ale není to tak. Aby bylinková směs fungovala, musí být namíchána ve správném složení i poměru, podotýká s tím, že velikou inspirací jsou její vlastní zvířata, která se nyní těší pevnému zdraví.
Podle Martiny si musíme uvědomit, že naši předci nepoužívali veterinární přípravky a museli se spoléhat jen na přírodu.
To je heslo i mého podnikání, kterého se držím. Pokud zvolíme správné bylinky a podáváme je preventivně, pak nedochází k náhlým nemocem a nemusíme používat veterinární léčiva, zdůrazňuje a zároveň doplňuje, že samozřejmě jsou případy, kdy se bez veterinárních přípravků i péče veterinářů neobejdeme.
Taková péče je v chovu samozřejmostí: například povinná očkování, rozbory stolice, preventivní prohlídky, atd., doplňuje.
Je totiž nesmírně důležité o svůj chov zvířat pečovat vážně a celistvě. Dbát na pravidelnou hygienu, krmení, péči o pozemky a podobně.
Pokud se tohoto nebudeme držet, pak nemůže prevence fungovat tak, jak by měla. Například pokud budeme podávat kozám přírodní směs proti vnitřním parazitům a zároveň nezajistíme „odčervení“ pozemků, pak je to naprosto zbytečné, připomíná.
Důležitá je znalost bylin
Bylinné směsi dává Martina dohromady na základě zkušeností. Inspiruje se převážně v odborné literatuře, popřípadě na internetu. Stahuje si také přednášky na téma zoofarmakognozie a konzultuje s veterináři. Největší pozor si musí dávat na znalost bylin. Jak vysvětluje, existují totiž bylinky, které nemůžete podávat dlouhodobě nebo které můžou zvířatům v určitých podmínkách uškodit. Například pelyněk nesmíte podávat kozám v posledním stádiu březosti. Vznikají totiž stahy dělohy a koza by mohla porodit předčasně.
Velice pečlivě si hlídám zpětnou vazbu od odběratelů a také se řídím rady zkušenějších. Nepohrdnu ani konzultacemi s veterináři, doplnila.
Pěstování bylin už není úplně v silách LazyFarm. Odbyt je veliký a nasušit kilo bylin je velice nákladné na čas i místo.
Některé bylinky ale stále pěstuji na naší zahradě. Pamatuji si, že pro první bylinky do našich směsí jsem chodila na rozlehlé louky, které obklopují náš domov. Těšila jsem se na příchod jara, kdy všechno rozkvétalo a já mohla vyběhnout s košíkem na sběr, popisuje Martina s tím, že dnes mají z 90% své ověřené dodavatele, kteří jim bylinky poskytují a zbytek si suší doma.
Tím, že jejich hospodářství leží ve vysoké nadmořské výšce (850 metrů nad mořem) a tím pádem je tam velmi brzy zima a velmi pozdě začíná jaro. Některé bylinky se tam tak pěstovat vůbec nedají.
Nejen bylinky pro zvířata
Kromě bylinných směsí LazyFarm vyrábí také zimní deky nebo například hamaky pro hlodavce.
Ve chvíli, kdy mi onemocněla první koza, jsem začala na internetu shánět deku pro kozu a zjistila jsem, že žádné takové se v České republice nevyrábějí. A tak to bylo na mě a ušila jsem tedy svou první kozí deku, prozrazuje Martina.
Hamaky pro králíky a psí oblečky už se podle ní dají brát jako rozšíření sortimentu, protože z výroby kozích dek zbývalo spousty látek, které byly určeny k likvidaci.
A tak jsem začala šít i tyto hamaky a oblečky pro psy menších plemen. Dá se říct, že tak vznikla zero waste kolekce pro pejsky a králíky, přidává s úsměvem.
Martina Fišerová prozrazuje, že mezi zákazníky LazyFarm patří převážně hobby chovatelé, kterým záleží na svých zvířatech. Do povědomí se dostávají pomocí sociálních sítí, affiliate marketingu, sponzoringem, ale také spoluprací s většími firmami, jako je například GRANOFIT nebo Drůbež Červený Hrádek.
Zvířata jako testeři
LazyFarm je podle Martiny jen takové malé hospodářství, ve kterém žijí slepičky, kůň, holandské kozy, včely, dva psi a kočka.
Jsou vždy prvními, na kterých naše směsi testuji, přiznává s úsměvem. Jedná se o rodinné podnikání, kde je největší oporou Martiny její muž. Ten ji podporuje od první chvíle, kdy přišla s nápadem prodeje bylinkových směsí pro zvířata.
Jeho ostrý humor nás provází například v sekci čajů pro slepice (KokoTea – čteno kokotý) a také bylinkových čajů, kde je autorem všech názvů. Lidé si tak můžou koupit Teplouše, Čuryna, Frňákovníka a další, vyjmenovává závěrem Martina a přidává, že stojí také za správou etiket a je i „skladový“ pomocník.
Tip na další příběh
Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: Zjistěte, jak vzniká balsamico
Největší inspiraci si berou z Japonska a jinak nedají dopustit na tradiční postupy. Jak se to dá vše zkombinovat u fermentování zjistíte v našem příběhu. Více v článku.