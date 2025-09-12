Podnikatel.cz  »  Finance  »  OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
1 nový názor

Sdílet

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se opět zvýší o více než tisíc korun měsíčně. Už nyní to je jasné na základě údajů o výši průměrné mzdy.

Průměrná mzda loni činila 46 165 Kč a po vynásobení přepočítacího koeficientu se bude jednat o částku okolo 49 tisíc korun, ze které se budou odvody počítat. Důvodem skoku je kromě růstu průměrné mzdy i zvýšení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění na 40 % průměrné mzdy, které přinesl konsolidační balíček. Od roku 2024 až do roku 2026 totiž roste minimální vyměřovací základ o 5 p. b. ročně.

Loni tak došlo ke rekordnímu zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění o 908 Kč na 3852 Kč, ke kterému přibyl další skokový růst letos, a to o 907 Kč na 4759 Kč (vedlejší 1496 Kč). Za poslední dva roky se tak minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění zvýšily o 1815 Kč, tedy o vyšší částku, než o kolik vzrostly za předchozích 15 let. Kdyby zůstal vyměřovací základ na původní úrovni 25 %, činily by letos zálohy na sociální pojištění 3399 Kč. Jen za letošní rok tak kvůli konsolidačnímu balíčku zaplatí velká část OSVČ ročně navíc 16 320 Kč. A další výrazné zvýšení navíc přijde příští rok.

Zvýšení odvodů má nicméně dle expertů smysl, jelikož OSVČ sice mají kvůli nižším odvodům nižší důchody, zároveň ale mají při nízkých příjmech nárok na sociální dávky. Rozdíl ve zdanění zaměstnanců a OSVČ navíc nahrává i švarcsystému, na který dle odhadů pracuje až 175 tisíc OSVČ.

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Proč se zálohy OSVČ rekordně zvyšují?
  • Jak je v současnosti rozšířený švarcsystémem, jak vznikl a co se s ním dá dělat?
  • Jak je možné, že OSVČ s vysokými příjmy a paušální daní mají nárok na sociální dávky?
  • Které způsoby vykazování výdajů si OSVČ může zvolit a kdy se vyplatí výdajový paušál a kdy paušální daň
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
Přečtěte si všechny díly seriálu Teorie bulharské konstanty nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

Vypráskat Fialovu vládu a pak ohlídat Babiše, aby nám živnostníkům do toho zvyšování odvodů nezavedl ještě EET. Když se daří, tak se ty odvody zvládnou, ale při menším počtu zakázek, aby jeden přerušil živnost a dělal načerno.
Michal Štěpánek

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 11. 9. 2025

Dále u nás najdete

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Proč je Intel v úpadku?

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: Marihuana bude pro vlastní potřebu legální
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).