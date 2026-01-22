Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Simona Fialová
Dnes
Paušální režim je zamýšlen jako jednoduché a výhodné řešení pro drobné podnikatele. Jedna měsíční platba, minimum administrativy, žádné daňové přiznání ani přehledy. Pro mnoho OSVČ to zní jako ideální kombinace.

[KOMENTÁŘ] Realita roku 2026 však ukazuje, že paušální režim už zdaleka není univerzálně výhodný a s každým dalším zvýšením odvodů se jeho výhoda postupně vytrácí.

Od letošního roku opět vzrostla částka paušální platby. Zatímco v minulých letech se paušál vyplácel i těm s nižšími či kolísavými příjmy, dnes je paušální režim pro řadu OSVČ finančně nevýhodný, aniž by si to samy uvědomovaly.

Zásadní problém spočívá v tom, že paušální režim nebere ohled na skutečné náklady podnikatele ani na jeho osobní daňovou situaci. OSVČ v paušálu neuplatní daňové slevy na děti, manžela či manželku, ani daňové zvýhodnění na hypotéku nebo životní pojištění. Stejnou částku tak zaplatí podnikatel s minimálními výdaji i ten, jehož reálný zisk je výrazně nižší než jeho příjmy. Ekonomicky nelogický je paušální režim zejména pro některé skupiny, jako jsou studenti, důchodci nebo maminky na rodičovské dovolené.

Například IT konzultant nebo překladatel s průměrnou fakturací kolem 80 000 Kč měsíčně platí v paušálním režimu v roce 2026 měsíčně necelých 10 tisíc korun. Pokud má dítě, hypotéku, manželku na mateřské dovolené a zároveň si spoří na penzi, může mu při standardním zdanění s výdajovým paušálem celková měsíční daňová zátěž vycházet i o více než tisíc korun nižší.

Paušální režim tak dnes dává smysl už jen pro poměrně úzkou skupinu podnikatelů: typicky pro OSVČ s vyššími příjmy, nízkými náklady, kteří nevyužívají žádné daňové úlevy. Pro všechny ostatní se stává spíše pohodlným, ale drahým řešením.

Zdroj: Youtube.com

Tip redakce

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za SPD netuší, o čem hlasovali, a pletou si čísla

Daniel Morávek se ve svém komentáři pozastavuje nad tím, že minimální zálohy OSVČ u sociálního pojištění klesnou, ročně půjde o 8580 Kč. Poslanci za SPD se ale chlubí vyšší částkou, spletli si totiž čísla.

Simona Fialová, Partner ECOVIS, CEO

