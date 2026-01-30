Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Podáváte přiznání k dani z nemovitostí? Máme přehled koeficientů všech okresních měst

Podáváte přiznání k dani z nemovitostí? Máme přehled koeficientů všech okresních měst

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž, který předává ženě klíče od bytu
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí se kvapem blíží. Pokud se vás týká, dejte si pozor na správné vyplnění koeficientů k dani.

V daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí se vyplňují i koeficienty. Server Podnikatel.cz připravil přehled hlavních koeficientů u všech okresních měst v ČR.

Co se dozvíte v článku
  1. Přiznání je nutné podat do 2. února
  2. Kdo musí přiznání podat
  3. Jaké jsou koeficienty

Přiznání je nutné podat do 2. února

Pokud máte za povinnost podat daňové přiznání k daní z nemovitých věcí, zbývá vám už jen několik posledních dnů. Konkrétně je letos nutné podat přiznání do pondělí 2. února. Kdo podá přiznání později, hrozí mu sankce. Lze se nicméně o několik dnů beztrestně opozdit. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

Stahujte přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2026

Kdo musí přiznání podat

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jedná se hlavně o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026? Přečtěte si také:

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Jaké jsou koeficienty

V rámci přiznání se vyplňují i koeficienty k dani. Server Podnikatel.cz nabízí přehled hlavních koeficientů u všech okresních měst.

MM26 socky

Koeficienty daně z nemovitostí
Základní (2026) Místní (2026) Místní pro podnikatele (2026) Místní pro garáže (2026) Místní pro rekreační stavby (2026)
Praha 4,5 – 5 1,5 – 2 3 3 3
Středočeský kraj
Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 2 2
Beroun 2,5 1 1 1 1
Kladno 3,5 1 1 1 1
Kolín 2,5 2 2 2 2
Kutná Hora 2 2 (1 pro některá k. ú.) 2 3 3
Mělník 2 1 1 1 1
Mladá Boleslav 3,5 1,7 3 (4,5 pro průmysl, dopravu apod.) 3 3
Nymburk 2,5 2 2 2 2
Příbram 2,5 2 2 2 2
Rakovník 2,5 1 2 2 3
Jihočeský kraj
České Budějovice 3,5 1 1 1 1
Český Krumlov 2,5 2 3 3 3
Jindřichův Hradec 2 1,4 (1 pro některá katastrální území) 2 2 2
Písek 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Prachatice 2,5 1 1,5 1,5 1,5
Strakonice 2 2 3 3 3
Tábor 2,5 2 (1,1 – 1,6 pro některá katastrální území) 3 3 3
Plzeňský kraj
Domažlice 1 1 1 1
Klatovy 2 1 (0,7 pro některá k. ú.) 1 1
Plzeň 4,5 (3,5 pro některá k. ú.) 1 (0,5 pro některá k. ú.) 1,5 1,5 1,5
Rokycany 2 1 1,5 (3 pro průmysl, dopravu apod. a 5 pro supermarkety) 1,5 1,5
Tachov 2 3 3 3 3
Karlovarský kraj
Cheb 2,5 2 2 (4 pro průmysl, dopravu apod.) 2 2
Karlovy Vary 4,5 2 3 3 3
Sokolov 2 2 2 2 2
Ústecký kraj
Děčín 3,5 1 1 1,5 1
Chomutov 4,5 2 3 3 3
Litoměřice 2 2,5 3 3 3
Louny 1,5   2 (2,5 pro zemědělskou prvovýrobu a 3 pro průmysl) 2 2
Most 3,5 2 2 3 3
Teplice 4,5 1 1,5 1,5 1,5
Ústí nad Labem 3,5 2 3 3 3
Liberecký kraj
Česká Lípa 2,5 2 (1,2 a 1,6 pro některá k. ú.) 3 3 3
Jablonec nad Nisou 3,5 2 2 2 2
Liberec 3,5 2 3 3 3
Semily 1,6 2 3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu a pro průmysl) 2 2
Královehradecký kraj
Hradec Králové 4,5  1,3 4,5 4,5 4,5
Jičín 2 1 1 1 1
Náchod 2,5 1 (0,7 pro obytné budovy a byty v některých k. ú.) 1,5 1 1,5
Rychnov nad Kněžnou 2 0,7  2,3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu)  2,2 2,5
Trutnov 2,5 1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.) 1 1,5 1,5
Pardubický kraj
Chrudim 2 1 1 1 1
Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 4 3 3
Svitavy 2 1 1,5 1,5 1,5
Ústí nad Orlicí 2,5 (2 pro některá k. ú.) 1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.) 1,5 1,5 1,5
Vysočina
Havlíčkův Brod 2 2,3 (1,5 a 1,8 pro některá k. ú. ) 3 3 3
Jihlava 3,5 1,8 2,3 2,3 2,3
Pelhřimov 2 1 (0,5 pro byty a 0,8 pro některá k. ú.) 1,5 1,5 1,5
Třebíč 2,5 1 1,5 1,5 1,5
Žďár nad Sázavou 2 0,9 – 5 0,9 –5 0,9 – 5 0,9 – 5
Jihomoravský kraj
Blansko 2 1 1 1 1
Brno 3,5 1 1 1 1
Břeclav 2,5 1 2,2 1,8 1,8
Hodonín 2 1 1 1 1
Vyškov 2 1 1,5 1,5 1,5
Znojmo 2,5 1,8 (1,1 a 1,6 pro některá k. ú.) 3 3 3
Olomoucký kraj
Jeseník 2 1 1,5 1 1
Olomouc 3,5 2 3 3 3
Prostějov 3,5 1 1 1
Přerov 3,5 1 (0,8 pro některá k. ú.) 1,5 1,5 1,5
Šumperk 2 1 1 1 1
Zlínský kraj
Kroměříž 2,5 1 2 1,5 1,5
Uherské Hradiště 2 2,2 2,2 2,2 2,2
Vsetín 2,5 2 3 3 3
Zlín 3,5 2 (1,4 a 1,6 pro některá k. ú.) 3 3 3
Moravskoslezský kraj
Bruntál 2 1 1,5 1,5 1,5
Frýdek-Místek 4,5 (3,5 pro některá k. ú.) 1 (0,7 pro některá k. ú.) 1,5 1,5 1,5
Karviná 3,5 2 (0,9 pro některá k. ú.) 3 3 2 (0,9 pro některá k. ú.)
Nový Jičín 2,5 (2 pro některá k. ú.) 1 1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod.) 1,5 1,5
Opava 3,5  1,5 3 3 3
Ostrava 4,5 (3,5 pro některá k. ú.) 1 1,5 (3,2 pro průmysl, dopravu apod.) 1,5 1,5

Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty. 

Všechny koeficienty k jednotlivým nemovitostem lze pak vyhledat na stránkách finanční správy

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Kontrolní hlášení

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma? Jen za určitých okolností

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Daň z přidané hodnoty

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Daňová legislativa 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).