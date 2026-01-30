Podáváte přiznání k dani z nemovitostí? Máme přehled koeficientů všech okresních měst

V daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí se vyplňují i koeficienty. Server Podnikatel.cz připravil přehled hlavních koeficientů u všech okresních měst v ČR.
Co se dozvíte v článku
Přiznání je nutné podat do 2. února
Pokud máte za povinnost podat daňové přiznání k daní z nemovitých věcí, zbývá vám už jen několik posledních dnů. Konkrétně je letos nutné podat přiznání do pondělí 2. února. Kdo podá přiznání později, hrozí mu sankce. Lze se nicméně o několik dnů beztrestně opozdit. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.
Stahujte přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2026
Kdo musí přiznání podat
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jedná se hlavně o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.
Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.
Jaké jsou koeficienty
V rámci přiznání se vyplňují i koeficienty k dani. Server Podnikatel.cz nabízí přehled hlavních koeficientů u všech okresních měst.
|Základní (2026)
|Místní (2026)
|Místní pro podnikatele (2026)
|Místní pro garáže (2026)
|Místní pro rekreační stavby (2026)
|Praha
|4,5 – 5
|1,5 – 2
|3
|3
|3
|Středočeský kraj
|Benešov
|2 pro stavby (2,5 pro pozemky)
|2
|2
|2
|2
|Beroun
|2,5
|1
|1
|1
|1
|Kladno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Kolín
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Kutná Hora
|2
|2 (1 pro některá k. ú.)
|2
|3
|3
|Mělník
|2
|1
|1
|1
|1
|Mladá Boleslav
|3,5
|1,7
|3 (4,5 pro průmysl, dopravu apod.)
|3
|3
|Nymburk
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Příbram
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Rakovník
|2,5
|1
|2
|2
|3
|Jihočeský kraj
|České Budějovice
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Český Krumlov
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Jindřichův Hradec
|2
|1,4 (1 pro některá katastrální území)
|2
|2
|2
|Písek
|3,5
|1,4
|1,4
|1,4
|1,4
|Prachatice
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Strakonice
|2
|2
|3
|3
|3
|Tábor
|2,5
|2 (1,1 – 1,6 pro některá katastrální území)
|3
|3
|3
|Plzeňský kraj
|Domažlice
|2
|1
|1
|1
|1
|Klatovy
|2
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1
|1
|1
|Plzeň
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,5 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Rokycany
|2
|1
|1,5 (3 pro průmysl, dopravu apod. a 5 pro supermarkety)
|1,5
|1,5
|Tachov
|2
|3
|3
|3
|3
|Karlovarský kraj
|Cheb
|2,5
|2
|2 (4 pro průmysl, dopravu apod.)
|2
|2
|Karlovy Vary
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Sokolov
|2
|2
|2
|2
|2
|Ústecký kraj
|Děčín
|3,5
|1
|1
|1,5
|1
|Chomutov
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Litoměřice
|2
|2,5
|3
|3
|3
|Louny
|2
|1,5
|2 (2,5 pro zemědělskou prvovýrobu a 3 pro průmysl)
|2
|2
|Most
|3,5
|2
|2
|3
|3
|Teplice
|4,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Labem
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Liberecký kraj
|Česká Lípa
|2,5
|2 (1,2 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Jablonec nad Nisou
|3,5
|2
|2
|2
|2
|Liberec
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Semily
|1,6
|2
|3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu a pro průmysl)
|2
|2
|Královehradecký kraj
|Hradec Králové
|4,5
|1,3
|4,5
|4,5
|4,5
|Jičín
|2
|1
|1
|1
|1
|Náchod
|2,5
|1 (0,7 pro obytné budovy a byty v některých k. ú.)
|1,5
|1
|1,5
|Rychnov nad Kněžnou
|2
|0,7
|2,3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu)
|2,2
|2,5
|Trutnov
|2,5
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1
|1,5
|1,5
|Pardubický kraj
|Chrudim
|2
|1
|1
|1
|1
|Pardubice
|4,5 (u daně ze staveb 3,5)
|2
|4
|3
|3
|Svitavy
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Orlicí
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Vysočina
|Havlíčkův Brod
|2
|2,3 (1,5 a 1,8 pro některá k. ú. )
|3
|3
|3
|Jihlava
|3,5
|1,8
|2,3
|2,3
|2,3
|Pelhřimov
|2
|1 (0,5 pro byty a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Třebíč
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Žďár nad Sázavou
|2
|0,9 – 5
|0,9 –5
|0,9 – 5
|0,9 – 5
|Jihomoravský kraj
|Blansko
|2
|1
|1
|1
|1
|Brno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Břeclav
|2,5
|1
|2,2
|1,8
|1,8
|Hodonín
|2
|1
|1
|1
|1
|Vyškov
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Znojmo
|2,5
|1,8 (1,1 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Olomoucký kraj
|Jeseník
|2
|1
|1,5
|1
|1
|Olomouc
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Prostějov
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Přerov
|3,5
|1 (0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Šumperk
|2
|1
|1
|1
|1
|Zlínský kraj
|Kroměříž
|2,5
|1
|2
|1,5
|1,5
|Uherské Hradiště
|2
|2,2
|2,2
|2,2
|2,2
|Vsetín
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Zlín
|3,5
|2 (1,4 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Moravskoslezský kraj
|Bruntál
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Frýdek-Místek
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Karviná
|3,5
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|3
|3
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|Nový Jičín
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
|Opava
|3,5
|1,5
|3
|3
|3
|Ostrava
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (3,2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty.
Všechny koeficienty k jednotlivým nemovitostem lze pak vyhledat na stránkách finanční správy.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.