Podnikatelé drží klíče od Sněmovny. Politici je ale podle odborníků neumí oslovit

Podnikatelé patří mezi významnou volební sílu, a to nejen co se týče počtu, ale také tím, že mohou být slyšet. Politické strany by je proto v předvolební snaze o zisk hlasů neměly přehlížet.
Co se dozvíte v článku
Věnují se strany podnikatelům?
Jan Herzmann, politický analytik a Managing Partner Herzmann s.r.o., na úvod říká, že mnoho kandidujících subjektů se zabývá tématy, která jsou důležitá pro podnikatelskou sféru: daním, euru, cenám energií atd. Teď, když už známe volební programy všech stran, hnutí a koalic, můžeme podle něj říct, že nejvíce momentů, které se týkají podnikatelské veřejnosti, obsahují programy nejsilnějších subjektů, tedy ANO a SPOLU. Dílčí programové body najdeme také u řady dalších.
Je ale také vidět, že politici se teď se daleko víc zaměřují na veřejnost jako celek, na voliče spíše jako zaměstnance či důchodce a možná ze všeho nejvíc jako na spotřebitele, dodává s tím, že i proto se může zdát, že vysloveně podnikatelská témata nehrají ve volební kampani příliš velkou roli.
Také Petr Lesenský, Founder & Owner LESENSKY.CZ s.r.o., podotýká, že podnikatelé patří mezi klíčovou část společnosti, přesto nebývají v politických programech a kampaních v popředí. Strany je podle něj zmiňují spíše obecně v souvislosti s podporou inovací, snižováním byrokracie nebo dostupností dotací.
Přímé oslovení podnikatelské komunity se objevuje jen výjimečně a většinou zůstává na úrovni několika bodů v ekonomické části programu, doplňuje.
Podle Jaroslava Poláčka ze společnosti Produkujeme.cz, politici milují podnikatele, jako teenageři milují TikTok. Všichni o tom mluví, málokdy to má reálný vliv a všechny strany je oslovují.
Ale jsou takové, pro které je tento stav zásadní. Pro Spolu jsou podnikatelé hlavní cíl. Důležitá věc: tito lidé chodí k urnám víc než průměr, přidává.
Proč se zaměřovat na podnikatele?
Jak zdůrazňuje Petr Lesenský, podnikatelé jsou nejen voliči, ale také významní zaměstnavatelé a tvůrci ekonomického růstu.
Pokud politické strany dokáží nabídnout věrohodná opatření, která jim usnadní podnikání, mohou získat jejich důvěru i hlasy, popisuje a dodává, že jde o skupinu lidí, kteří mají vliv na své okolí, a to nejen na zaměstnance, ale i na obchodní partnery a komunity, ve kterých působí.
Podnikatelé jsou jako dominový efekt – mohou ovlivnit i své zaměstnance. Slíbíte snížení daní, získáte nejen je, ale i ty, kdo sní o ekonomické svobodě nebo inovacích, souhlasí Jaroslav Poláček.
Jan Herzmann zmiňuje, že podnikatelé představují velmi podstatnou součást voličstva a není to dáno jejich počtem, který je relativně malý, ale jejich společenským vlivem. Myslí si, že mnozí politici tento vliv podceňují. Je ale podle něj také pravda, že velká část podnikatelů se „drží od politiky dál“ a vlastně svůj vliv na zaměstnance a sociální okolí podniků neuplatňuje. Nechtějí se zaplétat do sporů, které v naší politicky velmi rozdělené společnosti bují, a mnohdy asi také nevědí, koho by měli politicky podporovat.
Přirozené by bylo, aby podnikatelská sféra podporovala politickou pravici, jenže stran a hnutí s výrazně pravicovým a přitom ne národoveckým programem je u nás opravdu málo, říká a doplňuje, že vládní koalice, která se k pravicové orientaci hlásí, podnikatele v končícím volebním období spíše zklamala.
Teoreticky tedy mohou podnikatelé dosti výrazně ovlivnit voličské chování ve společnosti jako celku, v současné době to ale nedělají a do voleb asi neudělají, shrnuje Jan Herzmann.
Jak se k podnikatelům dostat?
Podle Jana Herzmanna jsou přirozenou cestou komunikace politické a podnikatelské sféry hospodářské komory, podnikatelské svazy a podobné platformy a významné jsou samozřejmě také sociální sítě.
Jak je správně a efektivně využívat by ovšem měli vědět spíše specialisté na politický marketing a design volebních kampaní, podotýká.
Na konci loňského listopadu jsme informovali o tom, že předseda vlády Petr Fiala vstoupil na sociální síť TikTok. Podle Kristiny Tačové, CMO ShortPRO, šlo o strategický a logický krok, který může zlepšit komunikaci (nejen) s mladší generací. TikTok je podle ní platforma, která se těší popularitě mezi mladými lidmi. Právě tam mohou politici najít nové způsoby, jak oslovit voliče, kteří běžně politiku nesledují.
Také podle Petra Lesenského podnikatelé ocení konkrétní obsah a praktická řešení, nikoliv obecné sliby a vhodnou cestou je tak dialog prostřednictvím hospodářských komor, oborových asociací nebo podnikatelských konferencí.
Velký význam mají také přímé debaty v regionech, kde strany mohou diskutovat s lidmi přímo z praxe. Zajímavou možností jsou i odborné články, podcasty nebo webináře, které nabízejí srozumitelný a užitečný obsah, vyjmenovává příklady.
Konkrétní vyjádření chybí
Jan Herzmann přiznává, že zaznamenal řadu signálů, které politici vyslali směrem k podnikatelské veřejnosti s tím, že snad nejdůležitější je snaha vládních stran o dotažení projektu jednotného měsíčního hlášení. Ani toto téma ale podle jeho soudu není tak silným impulzem, aby mohlo nějak zásadně ovlivnit stranické preference podnikatelů.
Zdá se mi, že nejvíc se komunikaci s touto částí voličstva věnuje pan Havlíček z ANO, na straně vládní koalice tak intenzivní snahu o oslovení podnikatelů nevidím. Může to ale být tím, že se v podnikatelských kruzích pohybuji relativně málo a něco mi mohlo uniknout, dodává.
Petr Lesenský přidává, že zatím převažují obecné deklarace o podpoře podnikání a inovací. Některé strany podle něj zdůrazňují digitalizaci státní správy a snižování administrativní zátěže, což jsou témata, která podnikatelé dlouhodobě považují za důležitá.
Jasně rozpracovaná a konkrétní opatření ale zatím v kampaních chybí, shrnuje.
Podnikatelé umí počítat
Podle Jaroslava Poláčka podnikatelé včetně OSVČ drží klíče od Sněmovny a problémem je, že od vlády čekali více. Politici podle něj slibují nižší (nebo stejné) daně a větší výdaje současně, jako kdyby chtěli hubnout a jíst více dortu. Podnikatelé však umí počítat a vidí rozpor.
Ta matematika je prostá – méně příjmů, více výdajů, někde musí být díra. Nebo dluh. Ten co stojí desítky miliard už teď. Důvěra mizí rychleji než peníze z rozpočtu. Otázka není, co slíbí. Ale čemu budou voliči věřit. Určí to, kolik jich přijde volit, uzavírá.