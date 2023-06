Podnikatelé získají 10 miliard na fotovoltaiku. Jaké další dotace neprošvihnout?

Program dotací na fotovoltaiku se nad rámec vyčerpal

Jak jsme již psali, výzva na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace měla původně běžet do konce června. Nakonec bylo možné podávat žádosti až do konce loňského listopadu. Původně na ni byly alokovány 4 miliony korun a došlo k navýšení až na necelých deset miliard. Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti už v říjnu uvedlo, že vzhledem k překročené dostupné alokaci jsou projekty nad její rozsah (7 mld. Kč) umísťovány do tzv. zásobníku. Také došlo k prodloužení nejzazšího termínu pro dokončení projektu, a to konkrétně z 30. listopadu 2023 na 30. června. 2024.

Podporovanými aktivitami této výzvy byla podpora fotovoltaických elektráren (FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Rozdělení bylo do dvou aktivit, kdy u aktivity A je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost, v případě aktivity B má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Počet žádostí Způsobilé výdaje Dotace Aktivita A 5244 21 504 372 505 Kč 8 042 711 659 Kč Aktivita B 595 3 846 091 895 Kč 1 472 023 902 Kč Celkem 5839 25 350 464 400 Kč 9 514 735 561 Kč

Do konce června můžete žádat o dotace na podporu zdrojů

Jednou z výzev Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR je Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií. Je určena jak pro malé, tak velké projekty a v obou případech je možné podávat žádosti do 30. června 2023. Cílem této výzvy je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Stejně jako v minulém roce podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje energie za nový. Dotace se vztahuje na úspory ve výrobních technologiích včetně zavádění vodíkových aplikací nebo snížení energetické náročnosti budov, v nichž probíhá výroba, ale i správa podniku. A zcela nově mohou podniky získat dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren, popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má na starosti příjem žádostí i zprostředkování peněz z tohoto fondu.

Žádat o podporu mohou subjekty provozující zařízení v EU ETS (Evropský systém emisního obchodování) na území České republiky. Celkový objem prostředků na výzvu pro malé podniky je 5 000 milionů korun a 8 miliard pro velké podniky, výše podpory je v obou případech maximálně 15 mil. EUR podle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí a míra podpory nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).

Co v podcastu také uslyšíte Jaké další jsou aktuální dotace pro FVE a jak jich využít?

Jak mohou čerpat dotace na fotovoltaiku podnikatelé?

Co znamená komunitní energetika a jak ji mohou nově využít SVJ a družstva?

Kdy se začne realizovat komunitní energetika?

Jaká je životnost fotovoltaiky a jak jsou solární panely recyklovatelné?

Podcast Podnikatel+ odebírejte také v Apple Podcasty, Spotify a Google Podcasty

Stále je možné žádat o dotace na úspory energie

Až do konce letošního listopadu je možné podávat žádosti do výzvy Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro malé a střední podniky, ale i pro ty velké, je zde připraveno celkem 10 miliard korun s tím, že na projekt je možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely jsou v době energetické války ze strany Ruska, která vede k navyšování cen energií, úspory energií naprostou nezbytností. Z evropských prostředků tak můžeme podpořit podnikatele v přechodu na energeticky úspornější způsoby výroby, při instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či při výměně oken, doplňuje.

Mezi podporované aktivity patří:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.

Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.

Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.

Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

Využití odpadní energie.

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).

Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Na úspory energie lze získat i úvěr

S programem Úspory energie je spojený také úvěr od Národní rozvojové banky. Jedná se o zvýhodněný úvěr na energeticky úsporné projekty a je určen pro firmy bez rozdílu velikosti, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií, a to z různých oborů podnikání. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR, kromě hlavního města Prahy.

Z úvěru lze financovat například:

zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní

zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov

využití odpadní energie

modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v budovách

akumulace všech forem energie

výměna technologie (bez přímé produkce CO 2 )

) využívání obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s dalšími opatřeními

Kromě zvýhodněného úvěru je žadatelům poskytnut také finanční příspěvek ve formě dotace. Výše této dotace je omezena, maximálně 35 % z výše způsobilých výdajů projektu a nemůže být vyšší jak výše vyčerpaného úvěru. Jak uvádí portál Enovation.cz, dotační projekt musí v první řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě a musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba: projekt realizovat mimo území Prahy, navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie, připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku, zdůrazňují. Další podmínkou je uspořit minimálně 10 % primární neobnovitelné energie.

Název úvěru Výše úvěru Výše v procentech Doba splatnosti Úroková sazba Odklad splátek jistiny Nové úspory energie (OPTAK) 0,5 až 60 mil. Kč 90 % 10 let 1.99 % 2 roky

Pořád běží i program zaměřený na větrné elektrárny

Výzva Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny běží od loňského srpna až do února 2024. Cílovou skupinou výzvy jsou malé, střední i velké podniky a podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na základě srovnání s podobnou investicí, která je méně šetrná k životnímu prostředí a která by byla pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory (tento rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a představuje způsobilé náklady).

Jak jsme dříve psali, jednou z podmínek této dotace je, že žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad, a průměrná doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu prvních 5 let provozu splňuje hodnotu minimálně15 %. To je hodnota zohledňující volatilitu větrných podmínek v období 20 let předpokládané doby životnosti a odpovídá době ročního využití maximálního instalovaného výkonu ve výši cca 1300 hodin.

Přehled parametrů zmíněných programů