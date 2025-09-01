Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší a často i delší

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší a často i delší

Dnes
Od příštího roku se zásadně mění pravidla pro podporu v nezaměstnanosti. Běžně se žádá z domova elektronicky. Nyní se upravují i věkové hranice a výše podpory.

Již za necelé čtyři měsíce nabude účinnosti změna zákona o zaměstnanosti, která upravuje podmínky podpory v nezaměstnanosti, a také navyšuje její maximální možnou výši. Šlo o jeden z pozměňovacích návrhů přijatých v rámci takzvané flexinovely zákoníku práce s odloženou účinností od roku 2026. 

Co se dozvíte v článku
  1. Cíl pozměňovacího návrhu
  2. Mění se věkové hranice pro podpůrčí dobu
  3. Upravuje se i procentní sazba pobírání podpory
  4. Podpora při rekvalifikaci a její maximální výše 
  5. Podpora počítaná z náhradní doby
  6. Opakovaně na podpoře

Cíl pozměňovacího návrhu

Podle důvodové zprávy k novele zákona je hlavním cílem změn zvýšení pracovní mobility a zpružnění trhu práce, zajištění přiměřené výše finančního zabezpečení uchazečů o zaměstnání (především starších 52 let), zvýšení motivace v účasti na rekvalifikaci v první fázi nezaměstnanosti za účelem jejich dřívějšího návratu na trh práce, zrušení redukce procentní sazby podpory v nezaměstnanosti, které odstraní nerovné postavení uchazečů o zaměstnání – zaměstnanců vůči osobám samostatně výdělečně činným, u kterých se snížená procentní sazba neuplatňuje a přiměřené finanční zabezpečení osob bez předchozích příjmů v době jejich nezaměstnanosti a zvýšení motivace pro účast těchto uchazečů o zaměstnání v rekvalifikaci.

Mění se věkové hranice pro podpůrčí dobu

Především se upravují věkové hranice pro stanovení délky podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti. Základní hranice se posouvá ze současných 50 let na 52 let věku. Doba pobírané podpory se odvíjí od dosaženého věku uchazeče, a to

  • do 52 let věku činí 5 měsíců (nyní do 50 let)
  • nad 52 do 57 let věku 8 činí měsíců (nyní nad 50 do 55 let) a 
  • nad 57 let 11 činí měsíců (nyní nad 55 let).

Srovnání se současnou délkou věkové hranice je zobrazeno v následující tabulce.

Podpůrčí doba Věkové hranice aktuálně Věkové hranice nově
5 měsíců Do 50 let věku Do 52 let věku
8 měsíců Nad 50 do 55 let věku Nad 52 do 57 let věku
11 měsíců Nad 55 let Nad 57 let

Upravuje se i procentní sazba pobírání podpory

Aktuálně činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti jen 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Od roku 2026 bude podpora v prvním období nezaměstnanosti 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (nyní 65 %), v dalším období (další 2 měsíce) zůstává zachována stávající výše 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % (nyní 45 %). Ovšem osoby starší 52 let budou mít zvýhodněné poskytování podpory v nezaměstnanosti ve vyšší sazbě a po delší dobu. První 3 měsíce podpůrčí doby 80 %, další 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % (stejné pro všechny věkové kategorie). Současně se ruší tzv. redukce výše podpory v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň procentní sazby u těch, kteří ukončili zaměstnání sami nebo dohodou bez vážných důvodů (nyní 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu).

Pro větší přehlednost jsou změny od roku 2026 zobrazeny v následující tabulce.

Uchazeč do 52 let věku Výpočet z průměrného výdělku nebo z vyměřovacího základu Uchazeč od 52 let věku Výpočet z průměrného výdělku nebo z vyměřovacího základu
První dva měsíce 80 % První tři měsíce 80 %
Další dva měsíce 50 % Další tři měsíce 50 %
Zbývající část podpůrčí doby 40 % Zbývající část podpůrčí doby 40 %

Podpora při rekvalifikaci a její maximální výše 

Zvyšuje se také procentní sazba podpory při rekvalifikaci na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (aktuálně 60 %). Podpora při rekvalifikaci se bude nově poskytovat také u uchazečem zvolené rekvalifikace za dny účasti na této rekvalifikaci. Nemusí se tak jednat pouze o rekvalifikace zabezpečené úřadem práce. Avšak podpora se v tomto případě poskytne jen za dny, ve kterých se bude uchazeč o zaměstnání jím zvolené rekvalifikace účastnit (musí být úřadu práce doloženo). 

Dalším nově upraveným číselným údajem je maximální výše podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci. Také zde dochází ke změně. Od roku 2026 se zavádí jednotná maximální výše pro podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, která bude činit 0,8násobek průměrné mzdy vyhlašované za první až třetí čtvrtletí kalendářního předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (nyní maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek a maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy). Konkrétní částky užívané v roce 2026 budou známy koncem roku 2025 (po vyhlášení výše průměrné mzdy). 

Podpora počítaná z náhradní doby

Aby toho nebylo málo, mění se i podpora počítaná z tzv. náhradní doby. Opět jde o kladnou změnu, tj. ve prospěch zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Zvyšují se násobky pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání bez předchozích příjmů v případech započtení náhradní doby zaměstnání nebo nemůže-li uchazeč osvědčit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, nebo nemůže-li být tento stanoven. 

Podpora v nezaměstnanosti počítaná z náhradní doby se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,4násobku, další 2 měsíce ve výši 0,2násobku (uchazeči o zaměstnání nad 52 let věku za první 3 měsíce ve výši 0,4násobku, další 3 měsíce ve výši 0,2násobku) a po zbývající podpůrčí dobu 0,15násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Podpora při rekvalifikaci ve výši 0,4násobku průměrné mzdy. 

Opakovaně na podpoře

Přísnější budou naopak podmínky pro poskytování podpory při opakovaném vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Prodlužuje se doba důchodového pojištění potřebná pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu u uchazeče o zaměstnání, kterému neuplynula celá podpůrčí doba v rozhodném období. A to ze současných 6 na 9 měsíců.

Znamená to, že uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevyčerpal celou podpůrčí dobu (ta dosahuje v závislosti na věku 5, 8 a 11 měsíců), a mezi evidencemi získá zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce nejméně 9 měsíců, bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže uchazeč o zaměstnání získá dobu důchodového pojištění kratší než 9 měsíců, bude mu poskytována podpora v nezaměstnanosti po zbývající podpůrčí dobu a ve zbývající procentní sazbě.

Pro stanovení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti a podpůrčí doby a násobku podpory v nezaměstnanosti a podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Správní řízení o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci zahájená do data účinnosti změn, a pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadního znění zákona o zaměstnanosti. Nová pravidla se tak dotknou žádostí podaných v roce 2026. 

