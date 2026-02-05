Podnikatel.cz  »  Právo  »  Pozor na poslední den neschopenky. Kontrola může přijít i po „uschopnění“

Pozor na poslední den neschopenky. Kontrola může přijít i po „uschopnění“

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Řada zaměstnanců žije v domnění, že v den ukončení pracovní neschopnosti už se nemusí obávat kontroly. To je ale omyl.

Zaměstnanci v pracovní neschopnosti mají povinnost dodržovat léčebný režim stanovený lékařem. Ten zahrnuje nejen omezení aktivit, ale také povinnost zdržovat se na nahlášené adrese a respektovat vymezené vycházky. 

Tato pravidla platí po celou dobu trvání pracovní neschopnosti a jejich porušení může mít finanční následky.

Kdo kontroluje a kdy

V prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Právě v tomto období má také právo dodržování režimu kontrolovat. Pokud zaměstnanec pravidla poruší, může mu zaměstnavatel náhradu mzdy snížit, případně ji neposkytnout vůbec.

Od 15. dne přechází výplata nemocenského na Českou správu sociálního zabezpečení, která je oprávněna provádět vlastní kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Kontrola může přijít kdykoli

Kontroly nejsou omezeny na pracovní dny ani na běžnou denní dobu. Mohou probíhat ráno, večer, o víkendech i státních svátcích a mohou se také opakovat. Pokud kontrola nemocného na uvedené adrese nezastihne a ten svou nepřítomnost nedokáže řádně doložit, může to vést k dalšímu řešení ze strany úřadů.

Zaměstnanci se mylně domnívají, že je kontrola nemůže navštívit v den, kdy už neschopenku končí. Tedy v den, kdy jsou tzv. uschopněni. Skutečnost je taková, že kontrola může přijít i v den ukončení neschopenky.

Porušení režimu má důsledky

V případě, že OSSZ při kontrole zjistí porušení režimu, může zahájit správní řízení, jehož výsledkem může být krácení nebo úplné odebrání nemocenského. Podobně může postupovat i zaměstnavatel u náhrady mzdy. Povinnosti spojené s pracovní neschopností totiž nekončí dříve než jejím oficiálním ukončením – a kontrola tak může dorazit i v den, kdy je neschopenka uzavřena.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

