Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Za účelem snížení administrativní povinnosti přichází v rámci digitalizace státní správy další důležitá změna. Je tu nové nařízení vlády, které stanovuje, jaké náležitosti musí ohlášení a záznamy o pracovních úrazech obsahovat. Jasně dané postupy (evidence, ohlašování, zasílání záznamu, náležitosti a lhůty) má zajistit přehlednější správu a efektivnější statistiku pracovních úrazů.
Co se dozvíte v článku
Nový prováděcí právní předpis
Dosavadní nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílaní záznamu o úrazu se nahrazuje novým nařízením vlády č. 322/2025 Sb. V zákoníku práce se od roku 2026 v ustanovení § 105 odst. 7 uvádí, že vláda stanoví nařízením
- a) členění pracovních úrazů,
- b) způsob evidence úrazů a její náležitosti,
- c) způsob ohlášení pracovního úrazu a jeho náležitosti,
- d) způsob zasílání záznamu o úrazu a jeho náležitosti,
- e) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
Změny se týkají až pracovních úrazů, ke kterým dojde od 1. ledna 2026. Přechodné ustanovení k novému nařízení vlády uvádí, že povinnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí nařízením vlády č. 201/2010 Sb. ve znění do 31. prosince 2025.
Kniha úrazů, jeho ohlášení a záznam
Zaměstnavatel nadále eviduje v knize úrazů veškeré pracovní úrazy, pouze již není nutná evidence počtu odpracovaných hodin bezprostředně před vznikem pracovního úrazu. Údaje o druhu zranění a zraněné části těla vyplní zaměstnavatel v souladu s Přílohou č. 1 nového nařízení vlády.
Ohlášení závažného nebo smrtelného pracovního úrazu oblastnímu inspektorátu práce nebo obvodnímu báňskému úřadu provede zaměstnavatel výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Již není možné splnit tuto povinnost v listinné podobě. Do Portálu (SÚIP) se za zaměstnavatele přihlásí jejich statutární zástupci, a to prostřednictvím bankovní identity, státních identitních prostředků, MojeID nebo I.CA Identity. Statutární zástupce může v portálu přidat či zplnomocnit další osoby, které budou moci úrazy za firmu ohlásit.
Portál SÚIP umožňuje
- ohlášení pracovního úrazu na příslušný úřad,
- vyplnění a odeslání záznamu o úrazu,
- tisk a uložení záznamu,
- jednoduchou aktualizaci již podaných hlášení a
- poskytne kompletní přehled o všech pracovních úrazech zaměstnavatele.
Ohlášení pracovního úrazu dalším institucím (odborová organizace, Policie České republiky, zdravotní pojišťovna) či komunikace s pojišťovnami zákonného úrazového pojištění zaměstnavatele neprobíhá prostřednictvím zmíněného Portálu. Ohlášení vůči těmto institucím proběhne bez zbytečného odkladu elektronicky i v listinné podobě, avšak musí obsahovat náležitosti podle Přílohy číslo 2 nového nařízení vlády.
V případě smrtelného pracovního úrazu nebo úrazu s dočasnou pracovní neshodností delší než 3 dny se vyhotoví záznam o úrazu. Náležitosti záznamu jsou uvedeny v Příloze č. 3 nového nařízení vlády. V těchto případech zasílá zaměstnavatel záznam nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl rovněž:
- a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
- b) zdravotní pojišťovně, u které byl pracovním úrazem postižený zaměstnanec při vzniku pracovního úrazu pojištěn.
Kategorie pracovních úrazů a postup zaměstnavatele – Portál SÚIP
Jsou stanoveny čtyři kategorie pracovních úrazů, podle kterých je určen rozsah povinností a další postup zaměstnavatele. Všechny kategorie úrazů zaměstnavatel eviduje v souladu s Přílohou č. 1 nařízení vlády – klasifikace druhu zranění pro zraněnou část těla.
- Smrtelný pracovní úraz – poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy k pracovnímu úrazu došlo, zemřel. Zaměstnavatel bez zbytečného odkladu ohlásí pracovní úraz prostřednictvím Portálu SÚIP inspektorátu práce nebo báňskému úřadu. Do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl odesílá záznam o úrazu.
- Závažný pracovní úraz – úraz, u kterého trvá hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů, nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, nebo životu nebezpečný, nebo hromadný pracovní úraz podle jiného právního předpisu upravujícího bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. Zaměstnavatel bez zbytečného odkladu ohlásí pracovní úraz prostřednictvím Portálu SÚIP inspektorátu práce nebo báňskému úřadu. Do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl odesílá záznam o úrazu.
- Pracovní úraz s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny - pracovní úraz, u kterého došlo ke zranění zaměstnance s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, přičemž se nejedná o úraz závažný nebo smrtelný. Zaměstnavatel neohlašuje pracovní úraz prostřednictvím Portálu SÚIP. Ovšem nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl odesílá záznam o úrazu.
- Pracovní úraz bez dočasné pracovní neschopnosti či s neschopností do 3 dnů - zaměstnavatel neohlašuje pracovní úraz a ani neposílá záznam o úrazu.
Jestliže se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v odeslaném záznamu o pracovním úrazu, bez zbytečného odkladu aktualizuje údaje v Portálu a odešle je jeho prostřednictvím oblastnímu inspektorátu práce nebo obvodnímu báňskému úřadu podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo.