Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Nejslavnější česká vánoční reklama na Kofolu běží na televizních a počítačových obrazovkách již 22. rokem a patří mezi nejoblíbenější reklamy u nás, Jak s nadsázkou poznamenal v aktuálním díle podcastu Teorie bulharské konstanty Daniel Morávek, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz, je to kvůli tomu, že se v ní krade, a to dokonce za bílého dne.
Jak dnes vypadá holčička z reklamy na Kofolu?
Ruku v ruce s reklamou se už řadu let rovněž pravidelně objevují články typu „Podívejte se, jak dnes vypadá holčička z reklamy na Kofolu“. Sandra Flemrová, která byla zmíněnou holčičkou, které v reklamě tatínek sliboval, že uvidí zlaté prasátko, nyní pracuje jako zdravotní sestra. Za reklamu tehdy v roce 2003 dostala 24 tisíc korun.
Ač to na první pohled nevypadá, reklama se natáčela ještě na podzim a sníh je tak umělý. Prasátko, které v závěru scénky honí oba protagonisty, bylo typický domácí gaučák a bálo se lidí. Závěrečná scénka se tak točila samostatně s utíkající dvojící a samostatně s prasátkem. Natáčení reklamy, která trvá 20 vteřin, nakonec zabralo tři dny. Vytvořila ji agentura Kaspen s režisérem Martinem Krejčím a tatínka v reklamě ztvárnil herec Josef Polášek.
Jak dnes vypadá holčička z reklamy na Kofolu
Coca-Cola a Rohlík vsadily na AI, reklamy budí rozpaky
Zatímco Kofola točí tu stejnou vánoční reklamu už 22 let, konkurenční Coca-Cola se vždy snaží přijít s novou vánoční kampaní. A Coca-Cola letos stejně jako loni vsadila na AI. A ačkoli je výsledek o poznání lepší než před rokem, reklama opět obsahuje chyby (kamiony se mění v záběrech, na konci najede do lidí). Samotnou reklamu pak vytvořilo pouhých pět specialistů na umělou inteligenci, kteří se snažili vylepšit víc než 70 tisíc videoklipů potřebných pro vznik kampaně.
Celý podcast si můžete poslechnout i v audioverzi:
Na AI letos vsadil také Rohlík. I když si ale jeho zakladatel a šéf Tomáš Čupr pochvaloval, jak na reklamě ušetřili, výsledek je spíše tristní. Reklama obsahuje řadu vizuálních chyb, vůbec neasociuje české Vánoce a v konečném důsledku skoro neodkazuje ani na samotný Rohlík. Kritiku Rohlík schytal i mezi odborníky na sociálních sítích. Loni přitom Rohlík celkem zabodoval s kampaní, v níž rozvíjel téma, jak může online supermarket pomoci zaneprázdněným matkám.
Vánoční reklamy obchodních domů John Lewis drží úroveň
Stálicí, která udržuje kvalitu vánočních reklam na stále vysoké úrovni, naopak zůstává britská firma John Lewis, která provozuje obchodní domy. Letos vsadila na příběh, který ukazuje komplikovaný vztah dospívajícího syna s otcem. Syn dá otci k Vánocům vinylovou desku, která ho vrátí zpět do devadesátých let, kdy tancoval v klubech. Soundtrackem je tehdejší hit Where Love Lives od Alison Limerick. Příběh končí objetím a reklama sloganem: „Když nemůžeš najít slova, najdi ten správný dárek.“
Zatímco John Lewis letos vsadil na dojímavý příběh, Apple reklamou s loutkami zvířat, které natočí na iPhone písničku o přátelství, hlavně baví. Není bez zajímavosti, že vánoční reklama Applu se natáčela v ČR.
Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:
- Je vánoční reklama na Kofolu morálně pochybná, když se v ní krade?
- Vytvořila stávající podobu Santy Clause Coca-Cola?
- Dělá nejlepší vánoční reklamy norská pošta?
- Pamatujete ještě na falešné soby a Petra Čtvrtníčka?
- Patří AI budoucnost reklamního průmyslu?