Радимо українцям: Основні правила працевлаштування в Чехії

Ринок праці відкрився для українців, які отримали тимчасовий захист (або спеціальну візу з метою терпимості в період з 24 лютого по 20 березня 2022 року). Це означає, що вони можуть працювати в будь-яких трудових відносинах і не потребують отримання дозволу на роботу.

Бюро праці, персональне агенство та агентство зайнятості

Біженці з України можуть самі шукати роботу, або реєструватися як шукачі роботи в реєстрі бюро праці. Він може допомогти їм з пошуком роботи або відповідної перепідготовки. Агентства з працевлаштування також можуть надавати роботу, але тут шукачі роботи повинні бути дуже обережними, щоб ними не зловживали нечесні люди, які користуються їхнім незнанням місцевого ринку праці.

Необхідно розрізняти терміни кадрового агентства і агентства зайнятості. Кадрове агентство тільки опосередковує шукачам роботу (пропонує вакансії), на відміну від агентства з працевлаштування, в якому працює сам працівник (працевлаштування агентства). Як роботодавець, агентство з працевлаштування додатково призначає своїх працівників іншим користувачам (роботодавцям). Їх заробітна плата виплачується агентством з працевлаштування, користувач призначає роботу.

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Угоди про додатковий заробіток

Частина працівників України шукатиме роботу за трудовими угодами. Наприклад, для догляду за маленькими дітьми або для отримання додаткової роботи. Угоди вигідні для працівників, оскільки премії не виплачуються до певного ліміту, але мають свої межі та підводні камені. Можна працювати за договором про виконання роботи або за договором про трудову діяльність.

1. Договір про виконання робіт

За договором на виконання робіт можна працювати в цілому 300 годин на рік (для кожного роботодавця окремо). Соціальне та медичне страхування не виплачується з щомісячної винагороди до 10 000 крон (також для кожного роботодавця). Тому можна працювати на кількох роботодавців, завжди по 300 годин на рік для кожного з них з щомісячною винагородою до 10 000 крон без страхових внесків.

2. Договір про трудову діяльність

На відміну від договору на виконання робіт, можна працювати більше 300 годин на рік, але в середньому максимум до половини встановленого щотижневого робочого часу (найчастіше до 20 годин на тиждень). Загальний термін, на який укладається договір, усереднений, максимум до 52 тижнів. Тут соціальне та медичне страхування не виплачується з винагороди до 3499 крон на місяць (знову ж таки для кожного роботодавця окремо).

днак той факт, що працівник не виплачує страхові внески, не мусить бути виграшем. Працівник з тимчасовим захистом (спеціальна віза з метою терпимості) є державною застрахованою особою, тобто держава сплачує за нього страховий внесок. Навіть якщо вони не платять медичне страхування, вони будуть мати таку ж медичну допомогу, як працівники, які платять медичне страхування. Страхування від хвороби може бути проблематичним. Оскільки договори не платять до цієї межі, працівник не матиме права на допомогу по хворобі в разі хвороби. Вони навіть не отримають допомоги при лікуванні хворого члена сім'ї. З цієї причини вигідніше може бути договір, за яким виплачується страховання (з більш високою винагородою) або безпосередньо укладений трудовий договір.

Постійні трудові відносини

Трудові відносини, засновані на підставі трудового договору, дають працівникові певну безпеку. Наприклад, роботодавець не може просто припинити трудові відносини після випробувального терміну, працівник має право на премії за роботу в державні свята, вихідні або за нічну роботу. Він також має право на регулярну відпустку за законом і зазвичай йому надаються пільги працівникам та інші бонуси.

Страхові внески на медичне страхування будуть виплачуватися з заробітної плати роботодавцем, з узгодженої щомісячної суми не менше 3500 крон і соціальне страхування. З точки зору оподаткування ситуація схожа на ситуацію з угодами, укладеними поза трудовими відносинами.





Для оподаткування важливі податкова декларація та податкове резидентство

Податкова декларація – це «рожева форма», за допомогою якої працівники можуть претендувати на податкову знижку. Це сума, яка вираховується з розрахованого податку на кожного працівника. Ця податкова декларація може бути складена (підписана) працівником тільки з одним роботодавцем. Він ніколи не може бути підписаний більш ніж одним роботодавцем протягом одного періоду (навіть один день не може перекриватися). Працівник повинен бути обережним з цим, адже будь-якау податкову заборгованість, викликана подвійним підписом, може вимагати роботодавець. Роботодавці обов'язково допоможуть українським працівникам заповнити форму.

У тому випадку, якщо працівник не подає заяву у свого роботодавця в податковий період, то він не може претендувати на будь-яку щомісячну податкову знижку з доходу, сплаченого роботодавцем. Якщо укладено договір про виконання робіт з щомісячною винагородою до 10 000 крон, або договір про трудову діяльність з щомісячною винагородою до 3500 крон і працівник не складає заяву (не підписує рожеву форму), з винагороди буде вирахувано 15% утриманого податку.

Оскільки біженці з України в основному будуть податковими нерезидентами Чехії, вони можуть претендувати на базову податкову знижку в розмірі 2570 крон і знижку на навчання (українці, які мають тут статус студента) 335 крон на місяць. Інші податкові знижки та податкові пільги будуть застосовуватися, коли буде зрозуміло, в якій країні вони є податковими резидентами. Тобто там, де у них є центр життєвих інтересів (власність, сім'я), або в якій державі вони продовжать проживати, тобто залишаться в Чехії або повернуться в Україну після закінчення конфлікту.

Медичні огляди та інструктаж з охорони здоров'я праці

У разі працевлаштування і деяких угод, укладених поза трудовими відносинами, працівник повинен пройти професійний медичний огляд. Без оцінки того, що він має право на тип роботи, роботодавець не може його працевлаштувати. Даний огляд буде відшкодований роботодавцем при встановленні трудових відносин, або він буде платити безпосередньо лікарю.

Працівник також повинен пройти навчання з охорони здоров'я праці та інші інструктажі, зазначені роботодавцем. Це навчання повинно проходити мовою, яку розуміє працівник.

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