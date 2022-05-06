Радимо українцям: переваги від мобільних та віртуальних операторів

Наприклад, організували збори, розповсюджували сім-картки, або надсилали інформаційні SMS на всі українські номери в Чехії і так далі. За даними Асоціації, станом на 6 квітня оператори розповсюдили майже 100 тисяч SIM-карт із попередньо оплаченим рахунком та надають пільгові дзвінки та SMS в Україну. Таким чином, загальна підтримка мобільних операторів перевищила 300 мільйонів крон, і це точно не буде кінечною цифрою, адже їхня допомога ще не закінчена.

У оператора O2 дзвінки в Україну на тих самих умовах, що й ЄС

Наприкінці лютого телефонний оператор О2 вирішив перевести дзвінки на українські номери та роумінг з України в ту ж категорію, що й дзвінки в межах Європейського Союзу. Таким чином, клієнти цього оператора можуть зателефонувати в Україну на тих же умовах, що і якщо б вони дзвонили в будь-яку іншу країну Європейського Союзу. А в роумінгу (дзвінки їхніх клієнтів з України назад до Чехії) діють ті ж умови, що і в будь-якій країні ЄС. Тобто вони дзвонять, надсилають повідомлення і користуються мобільним інтернетом так, ніби вони знаходяться в Чехії. Мета цієї події полягає в тому, щоб люди могли контактувати зі своїми близькими, коли їм це потрібно. Словацька O2 також приєдналася до цього ж кроку. Так само з віртуальним оператором BLESKmobil можна зателефонувати в Україну як в інші країни ЄС (за 5,98 крон /хв), так і в роумінгу можна зателефонувати з України в Чехію за стандартною ціною 2,50 крон/хв. Такі ж ціни на SMS і MMS, як і в зоні Євросоюзу.

Крім того, Фонд O2 запустив внутрішній збір працівників, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу жертвам збройного конфлікту,людям, які перебувають у втечі, біженцям і захисту сімей і осіб, що перебувають під загрозою. Сума, зібрана через O2, потім буде подвоєна Фондом. Всі відомості, пов'язані з O2, люди з України можуть знайти на підсумковій сторінці українською мовою. На ній також є пропозиція мобільного інтернету і дзвінків. Це SIM-карта, де початковий баланс становить 50 крон, вона без будь-яких договорів, і кожні 30 днів доступна 7 ГБ мобільних даних. Дзвінки на всі мережі коштують 4,90 крони за хвилину, SMS коштує 1,90 крони, а ціна дзвінка в Україну – 5,70 крони за хвилину. Також є можливість оформити інтернет на 99% адрес в Чехії зі швидкістю до 250 Мбіт/ с, що включає в себе швидке вирішення всіх проблем по телефону з українським оператором.

СТАТТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Читайте статті, які призначені для новоприбулих Українців. Статті публікуються чеською та українською мовами. Для цих цілей ми створили спеціальний український розділ, де статті є виключно українською мовою. Якщо у вас є підказка щодо вмісту, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: press@podnikatel.cz

У Vodafone роумінг безкоштовний, а дзвінки в Україну зі знижкою

Кожен клієнт Vodafone автоматично має 100 хвилин на місяць безкоштовно для дзвінків з території Чехії в Україну (номери з префіксом +380). Клієнт повідомлять про використання хвилин за допомогою SMS, з тим, що після використання вільних хвилин за кожну додаткову хвилину дзвінка оплачується символічна 1 крона. Якщо клієнти з чеським номером знаходяться безпосередньо в Україні, у них є дзвінки та SMS на чеські та українські номери, включаючи вхідні дзвінки до подальшого повідомлення, безкоштовно. АДля цих переваг не потрібно нічого активувати, вони автоматично діють для всіх клієнтів із чеською SIM-картою Vodafone.

Vodafone пожертвував 1000 SIM-карт через некомерційні організації, які розподіляють їх серед біженців. На кожній передплаченій картці є кредит у розмірі 500 крон. Оператор зрозумів, що деякі біженці не мають мобільного пристрою, і тому організував збір мобільних телефонів. Взяти в ньому участь може будь-хто, незалежно від мобільного оператора.

Фонд Vodafone також пожертвував 2 мільйони крон на підтримку біженців і запустив збір коштів працівників. Крім того, Vodafone надав дві мобільні базові станції колегам в Угорщині для посилення мережі поблизу українського кордону, щоб велика кількість людей на місці мала досить якісний сигнал. З початку березня програмну пропозицію Vodafone TV також поповнила українська програма 1+1 International.





Mobil.cz не стягує плату за дзвінки в Україну або з України

Віртуальний оператор Mobil.cz, який користується мобільною мережею T-Mobile з 24 лютого до подальшого повідомлення, не стягує з усіх своїх клієнтів плату за дзвінки та SMS між Чеською Республікою та Україною. Однак, якщо їхній клієнт дзвонить з України в іншу третю країну, дзвінок оплачується стандартно. З початку березня і до подальшого повідомлення дзвінки з ЄС в Україну більше не тарифікуються, а з клієнтів із передплаченою карткою кредит за них не знімається.

SAZKAmobil має безкоштовні дзвінки та SMS з України

Так само з 5 березня інший віртуальний оператор SAZKAmobil коригує умови роумінгу та ціни на міжнародні дзвінки та SMS в Україну та з неї. Ця акція дійсна для всіх клієнтів SAZKAmobil, які мають передплачену картку або Щасливий тариф. Клієнт, який перебуває в роумінгу в Україні, отримує вхідні дзвінки на свій номер безкоштовно, а також вихідні дзвінки в Україну чи Чехію, за винятком преміальних номерів. Якщо клієнт перебуває в роумінгу в Україні, вихідні SMS на українські та чеські номери також безкоштовні, крім преміальних номерів. На дзвінки та SMS з Чехії в Україну діють вигідні умови у вигляді дзвінків за 1 CZK/хв і SMS за 5 CZK. У цьому випадку інтернет дані залишаються платними, і акція діє до подальшого повідомлення.

Telly пропонує дзвінки за крону та телеканал

Telly (раніше DIGI TV) у співпраці зі своїм партнером Vodafone запроваджує міжнародні дзвінки в Україну за символічні 1 CZK/хв у рамках своїх мобільних тарифів LAMA. Згідно з цінником, міжнародні SMS-повідомлення коштують 3,30 крон, а безкоштовні дзвінки та SMS у роумінгу залишаються дійсними. Цей переважно телевізійний оператор нещодавно включив у свою пропозицію новинну станцію «Україна 24 HD», яка доступна всім клієнтам безкоштовно. У той же час протягом обмеженого часу всі клієнти Telly TV мають доступ до всіх пропонованих світових новинних каналів, за винятком державного російського телебачення. Крім того, представники Telly відправляють в Україну 320 заряджених павербанків, які допоможуть, наприклад, заряджати батарейки мобільних телефонів.

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