Tuzemské cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova v roce 2026

Tuzemské cestovní náhrady, stravné i paušální náhrada při práci mimo pracoviště zaměstnavatele se každoročně upravují. Návrh potřebných vyhlášek se objevil již v listopadu, ovšem legislativní proces završily až na konci roku 2025.
Co se dozvíte v článku
Nová vyhláška k cestovním náhradám
Pro každý rok se mění výše cestovních náhrad. Nová vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 573/2025 Sb. s účinností od 1. ledna 2026.
Průměrné ceny pohonných hmot ve srovnání s průměrnými cenami obsaženými pro rok 2025 naopak klesají, včetně ceny za kWh elektřiny. Naopak se zvyšuje sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel o 10 haléřů. Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek se nemění. Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování vyvolal zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech.
Vyšší tuzemské stravné
Tabulka zobrazuje, jakou výši stravného bude zaměstnavatel povinen zaměstnancům na pracovních cestách poskytnout v závislosti na její délce. Uvedené hodnoty platí od 1. ledna 2026 pro podnikatelskou a státní sféru.
|Délka pracovní cesty
|Podnikatelská sféra (nejméně)
|Státní sféra
(v rozpětí)
|5 až 12 hodin
|155 Kč
|155 Kč – 185 Kč
|déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
|236 Kč
|236 Kč – 284 Kč
|déle než 18 hodin
|370 Kč
|370 Kč – 442 Kč
Osvobozený příspěvek na stravování
Výše cestovních náhrad ovlivní i oblast poskytování benefitu na stravování. Jestliže zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje stravování formou peněžitou i nepeněžitou, jedná se o „příspěvek na stravování“. Ten může být od příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance osvobozen pouze za splnění předem daných podmínek. Ze směny (eventuálně kalendářního dne, pokud jde o zaměstnance, kteří nemají rozvrženy směny podle zákoníku práce) musejí být odpracovány 3 hodiny a v průběhu směny (dne) nesmí vzniknout nárok na stravné. Limit pro osvobození činí 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce.
V roce 2026 se tedy jedná o částku 129,50 Kč (70 % z 185 Kč). U zaměstnanců konajících delší směny (tj. delší než 11 hodin spolu s přestávkou na jídlo a oddech) je možné poskytnout další osvobozený příspěvek do stejného limitu.
Snížené stravné při poskytnutí jídla
V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu dle zákoníku práce stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.Základní náhrada
Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:
- u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,60 Kč,
- u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,90 Kč.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.
Průměrné ceny pohonných hmot
V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce v roce 2026 činí:
- 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
- 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
- 34,10 Kč u motorové nafty,
- 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Náhrada za práci na dálku
Mění se i další číselný údaj, který se sice netýká cestovních náhrad, ale je pro zaměstnavatele rovněž velmi důležitý. Jde o paušální náhradu nákladů spojených s prací na dálku. Ta může být aktuálně vykonávána pouze na základě písemné dohody se zaměstnancem (při nedodržení hrozí zaměstnavatelům sankce až 300 000 Kč od inspektorátu práce).
Pokud je stanoveno nebo dohodnuto, že zaměstnanci přísluší paušální náhrada nákladů za práci na dálku, činila v roce 2025 částku 4,80 Kč za každou započatou hodinu. Pro rok 2026 se tato částka vyhláškou č. 572/2025 Sb. snížila. Činí 4,70 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.