Vyrazte do muzea věnovaného českým značkám. Přinášíme 8 tipů

1. Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.

V Lošticích, v místě původní výrobny tvarůžků, bylo v roce 1994 otevřeno Muzeum Olomouckých tvarůžků. Tehdy bylo uvnitř výrobního závodu, což brzdilo rozvoj, a proto se v roce 2014 otevřelo úplně nové muzeum. Na návštěvníky zde čeká přibližně hodinová prohlídka, v rámci které se seznámí s historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti.

Jak uvádění na webu, vstup do muzea začíná v bývalých stájích, kde návštěvník vstoupí do Velkého příběhu, který vypráví o historii Olomouckých tvarůžků a rodu Wesselsů. Začíná prvními zmínkami o výrobě Olomouckých tvarůžků i s prvními fotografiemi. Dál pak volně sleduje linii výroby od zpracování tvarohu, formování a koupání tvarůžků, až po jejich balení včetně funkční stloukačky na bedničky. Ve druhém patře muzea je například dobová pracovna nebo „Sokolské kino Loštice“. Na závěr návštěvníci muzea projdou podnikovou prodejnou, kde si mohou zakoupit mnoho produktů.

2. Muzeum Tatra Kopřivnice

Muzeum Tatra Kopřivnice se dělí na expozici osobních automobilů a expozici nákladních automobilů. Je možné je navštívit jednotlivě nebo využít společného zvýhodněného vstupného. Expozice osobních automobilů se dříve označovala jako Technické muzeum Tatra a jedná se o jednu z nejvýznamnějších a typologicky nejucelenějších podnikových sbírek u nás. Začala vznikat na počátku padesátých let 20. století a většina vystavených automobilů se nachází v seznamu movitých kulturních památek. V rámci expozice nákladních automobilů je možné zhlédnout téměř 80 vozů, přes 20 motorů a také modely a jiné drobné exponáty. Vše je vystaveno v rámci čtrnácti tematických celků s ohledem na časovou posloupnost výroby.





3. Škoda Muzeum

Společnost Škoda byla založena v roce 1895 Václavem Laurinem a Václavem Klementem v Mladé Boleslavi. Cílem muzea je na autentickém místě, tedy v bývalých výrobních halách, kde se až do roku 1928 vyráběly automobily, tento příběh oživit. Vedle muzea je velký moderní závod této společnosti. Muzeum je výkladní skříní značky a moderním a interaktivním způsobem představuje historii firmy. Jeho plocha tvoří přes 1 800 m² a jeho součástí je také multifunkční sál „Laurin & Klement Forum“ a Café/Restaurantem Václav.

Sbírka tohoto muzea je tvořena přibližně 360 položkami. Převažují mezi nimi osobní vozy sériové výroby, závodní speciály a prototypy, dále několik desítek motorů, čtyři motocykly a jedno kolo. Nejstarším exponátem je právě kolo Slavia z roku 1899, nechybí první automobil Voiturette nebo filmový hrdina „Ferat“. Součástí sbírky je i 24členná flotila vozů, která se pravidelně účastní automobilových výstav (např. Techno-Classica Essen) a veteránských rallye (např. Sachsen Classic, Kitzbüheler Alpen Rally, Silvretta Classic nebo Oldtimer Bohemia Rally), vyjmenovávají na webu.

Sbírka Škoda Muzea je navíc pravidelně doplňována a jsou tak do ní zařazovány jak prototypy a nové vozy značky, tak i vozy odkoupené od soukromých majitelů. Mezi aktuální výstavy v muzeu patří 130 let Škoda Auto probíhající do ledna 2026.





4. Mattoni muzeum

V Kyselce se nachází Mattoni muzeum, a to v budově nesoucí jméno dr. Josefa Löschnera, Mattoniho spolupracovníka při propagaci léčivých účinků minerálních vod. Muzeum umožňuje seznámit se s historií značky Mattoni sahající až do roku 1873. Návštěvníci v něm najdou řadu historických dokumentů a dobových reálií, ale také interaktivní výstavní exponáty doplněné moderními technologiemi a projekcemi. Navíc se v muzeu nachází rozsáhlá sbírka historických lahví, do kterých se minerálka stáčela nebo sbírka etiket lahví Mattoni. Součástí muzea je také kavárna.

5. Muzeum stavebnice Merkur

V Polici nad Metují v Broumovsku leží muzeum stavebnice Merkur, které bylo poprvé otevřeno v roce 2006. Jak popisují na webu, spatřit tady můžete nejstarší stavebnice z roku 1920, kolejiště Merkur „O“ v měřítku 1:45 a spoustu historických i současných exponátů. Jistě vás nadchne obrovité Ocelové město, postavené Jiřím Mládkem, který se inspiroval románem od Julese Verna a stále se pokouší o jeho rozšiřování, dodávají. Ve výstavních síních muzea je znázorněn vývoj a samotný příběh Merkuru. Součástí muzea je také Eiffelova věž, historické rekvizity, kolejiště a vlakové soupravy včetně elektrických vláčků z Merkuru.

Vznik stavebnice Merkur je spojován s rokem 1920, kdy založil Jaroslav Vancl firmu Inventor. Její vznik se uskutečnil po patentování originální konstrukce dětské kovové stavebnice Inventor. V ní se jednotlivé díly spojovaly kovovými háčky a od roku 1925 přichází s novým systémem používající matice a šroubky. Od této doby je užíván název Merkur.

Nahlédněte do muzeí

6. Muzeum Detoa

Firma Detoa byla založena Johannem Schowankem v roce 1908. Tehdy se v továrně začaly vyrábět dřevěné perle, knoflíky a jiné drobné soustružené dílky. V roce 1927 se sortiment rozšířil o dřevěné hračky a dnes se jedná o největšího nejstaršího výrobce dřevěných hraček, komponentů do společenských her a dřevěných perliček v České republice.

S průvodcem je možné navštívit jak muzeum, tak výrobu dřevěných hraček. Jak zmiňuje samo muzeum, poutavý výklad vás zasvětí do specifických výrobních technologií na strojích z období 1920–1960 a nahlédnete do jednotlivých výrobních středisek od přípravy materiálu přes sušení, soustružení, vrtání, barvení až po samotnou kompletaci výrobků. Návštěvníci tak uvidí historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu a prohlídka potrvá přibližně 50 až 60 minut.

7. The Home of Becherovka

V Karlových Varech je možné navštívit návštěvnické centrum s názvem The Home of Becherovka. Nachází se v historické budově z roku 1867, která přes 140 let sloužila jako továrna na Becherovku. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do historie tohoto likéru prostřednictvím jedinečné předměty, historické láhve, interaktivní expozici i virtuální realitu. Každá prohlídka je zakončena ochutnávkou produktů a součástí budovy je také oficiální prodejna. U vstupného jsou tři varianty: základní, rozšířena a exklusive, kde návštěvníci obdrží suvenýr v podobě personalizované láhve Becherovky.

8. Muzeum Tesla

V Třešti fanoušci značky Tesla najdou Muzeum Tesla. Jedná se o nestátní neziskovou expozici zřízenou Historickým radioklubem československým. Muzeum vzniká postupně od roku 1995 a dnes nabízí největší sbírku exponátů s podobným zaměřením v Evropě. Tyto předměty byly nejprve shromažďovány a skladovány v různých částech republiky. K expozicím muzea patří: Expozice Tesla dědictví č. s. elektroprůmyslu, Expozice těžké radiotechniky a Nepravidelná prohlídková trasa objektu krytu S-7 v Třešti. V muzeu probíhají také různé tematické výstavy, například nyní do konce září ta s názvem Radiotechnika z polí bitevních.

Přehled muzeí s cenami vstupného

Název muzea Značka Město Vstupné pro dospělého Mattoni muzeum Mattoni Kyselka 80 Kč Muzem Tatra Kopřivnice Tatra Kopřivnice 370 Kč Muzeum Detoa Detoa Jiřetín pod Bukovou 140 Kč Muzeum stavebnice Merkur Merkur Police nad Metují 110 Kč Muzeum Tesla Tesla Třešť 150 Kč Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Olomoucké tvarůžky Loštice 85 Kč Škoda Muzeum Škoda Mladá Boleslav 100 Kč /180 Kč (bez průvodce/s průvodcem) The Home of Becherovka Becherovka Karlovy Vary 180 Kč (základní)

Připravuje se muzeum Kofoly

Společnost Kofola letos v květnu oznámila, že vdechne nový život budově Nových koupelen v areálu Dolu Hlubina v Ostravě. Plánuje zde vybudovat jak kanceláře, tak interaktivní muzeum. V rámci návštěvnické stezky se zde mají fanoušci tohoto nápoje i značky seznámit s historií Kofoly, ale také vizí této rodinné nápojářské firmy.

Jana Ptačinská Jirátová, manažerka komunikace Kofoly, k tomu doplňuje, že Kofola je dlouhodobě součástí regionu s tím, že sirup KOFO, který je nedílnou součástí originální receptury, se desetiletí vyráběl v Opavě a v Krnově stojí klíčový výrobní závod. Ostrava se stala domovem dnešní stejnojmenné a rostoucí společnosti Kofola ČeskoSlovensko, která už zdaleka jen nevyrábí tradiční nápoje, ale i pečuje o bylinková pole, zachraňuje jabloňové sady, poznává kouzlo pěstování kávy či chrání cenné zdroje minerální a pramenité vody. Jsme rádi, že díky novému sídlu budeme mít šanci celý tento příběh odvyprávět, dodává v závěru.