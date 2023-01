Začínal u pípy, teď vlastní regionální privátní rádio. Přečtěte si jeho příběh

Téměř každý z nás poslouchá rádio. Považujeme ho za běžnou součást našeho života. Jaká však vede cesta k tomu, než moderátor může říct do mikrofonu: Přeji vám krásný den a ničím nerušený poslech, to napoví příběh Ivana Záboje, majitele regionálního Rádia Relax.

V roce 1994 přišel Ivan Záboj na myšlenku, založit soukromé rádio. Už nechtěl nosit zástěru a lítat po place. V té době totiž vlastnil hospodu s restaurací a měl toho právě dost. O provozování rádia nevěděl vůbec nic, ale i tak se myšlenky nevzdal. Když něco chcete, nesmíte se vzdát, ale jít si za svým snem, vzpomíná na začátky Ivan Záboj. Tato oblast byla ale dost neznámá a začátek velice těžký. Banky totiž nebyly ochotny financovat tyto projekty, nikdo totiž v té době nedokázal vysvětlit, co rádio obnáší. Když jsem si půjčoval po dlouhém přesvědčování první peníze, tak mi daly úrok 19,5 %, říká dnes s úsměvem Ivan Záboj.

Začátku vysílání předchází spousta legislativních i organizačních příprav

Postup je stejný jako ve všech oborech. Zjistit platnou legislativu, podat žádost, předložit projekt a připravit peníze. V roce 1994 to obnášelo zhruba 2 miliony korun. Na základě schválení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou pak provozovateli přiřazeny vysílací frekvence. Tím však přípravné práce nekončí.

Musíte si sehnat prostory, nakoupit technologie potřebné k vysílání, vybrat zaměstnance. Při nákupu technologií i při výběru zaměstnanců jsem se řídil spíš citem. Nákup hudby ovlivnili moji kolegové a rádci, což byli hlavně rockeři, takže se v počátcích podařilo vytvořit velmi silný rockový archiv. Ne každý má ale rock rád, a tak se musel žánr postupně obměnit, říká Záboj.

Nesnadným úkolem bylo také vymyslet název. Chtěl jsem něco zvučného, zapamatovatelného, pohodového a pak to přišlo. Spojení slov Rádio Relax vyjadřovalo všechno, co jsem chtěl, usmívá se majitel Ivan Záboj.

Malá soukromá rádia jsou v ohrožení, skupují je velké mediální domy

Rádio Relax tak začalo vysílat v létě 1995. V roce 1998 začalo takzvané síťování rádií. Jednotlivé subjekty se mezi sebou propojovaly a pro velké firmy najednou vznikl mediatip, který do té doby nebyl známý, a mohly tak inzerovat ve větším počtu radií najednou.

V roce 2002 začalo síťování vlastnické. To znamená, že provozovatelé velkých stanic začali skupovat ty menší a kvůli tomu tu dnes máme už jen 4 silné skupiny a Český rozhlas. Z původních zhruba 80 malých radií jich zůstalo jen 13 a mezi nimi Rádio Relax s bojovníkem Ivanem Zábojem v čele.

Tohle je složitější pro pozici na trhu. My prakticky existujeme díky reklamám. Malou část jich za peníze vysíláme od velkých zadavatelů, ale z větší části fungujeme díky prodeji lokální reklamy a to už 20 let, vysvětluje Ivan Záboj princip životaschopnosti rádia.

Krize v roce 2008 donutila podnikatele šetřit a mezi úsporná opatření patřilo i omezení reklamy. Tohle období pro nás bylo hodně těžké, ale díky kolektivu a hlavně srdcím zaměstnanců jsme jako menší soukromé rádio přežili a dodnes jsme nezávislí. Licenci máme do roku 2025 a věřím, že tuto nezávislost si do té doby udržíme, doplňuje Záboj.

Když přišly ty krizové momenty, nikdy neuvažoval o tom, rádio prodat. „Mám zodpovědnost ke spoustě zaměstnanců, je to takové moje dítě, a je to i jakási osobní prestiž.“, mrkne majitel jednoho z posledních soukromých rádií v Česku.





Celkový měsíční provoz regionálního rádia? 700 tisíc

Celkové měsíční náklady na provoz Rádia Relax jsou zhruba 700 000 korun. Aby firmy zadávaly reklamy, musí být dostatečně vysoká poslechovost. Jsme hudební rádio a základním lákadlem pro posluchače je program a magnetem dobrý výběr hudby. Je to velice složité, velice těžce se hledá ten správný formát. Další důraz klademe na zpravodajství. Vysíláme na pěti frekvencích Středočeského kraje a posluchače nezajímá, co se stalo v Ostravě, ale právě tady u něj doma. Jak se říká za humny, v jeho ulici, případně chce slyšet o lidech, které zná, popisuje nelehkou práci Ivan Záboj.

Rádio Relax funguje 21 let. Tolik času denně už od majitele nepotřebuje. Při tom zaběhlém režimu, který funguje u mě, jsem schopen té stanici věnovat denně tak 4 hodiny. Ti lidé, kteří pro mě pracují, už jsou tak vyprofilováni, že jsou naprosto samostatní, soběstační, vědí, co se od nich chce a naopak jsou schopní tomu ještě více přinášet. O to jednodušší pozici v této chvíli mám, raduje se z dobrého výběru svého týmu Ivan Záboj.

Základním pravidlem pro vysílání je licence, která jasně říká, co se smí a co se ve vysílání nesmí. Při porušení pravidel může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání licenci odebrat. Do sporu se ale dá dostat velmi snadno. Jednou jsem se dostal k soudu, kdy jsme řešili zapeklitý případ – kolegyně svému kolegovi nechaly zahrát s přáním všeho nejlepšího k tomu, že je paroháč. Je mi jasné, že teď to ve vás vyvolalo úsměv, ale úsměvné to nebylo. Manželka toho paroháče nás totiž zažalovala a prokazovala u soudu újmu. Já jsem musel prokázat, že jsme s tímto názorem nesouhlasili a na základě toho nás soud zprostil obžaloby. Druhý případ bylo, když posluchač v živém vysílání chtěl nechat zahrát písničku všem policistům, kteří se podílejí na kradení aut. Tenhle případ se k soudu nedostal, ale je to přesně ten moment, kdy musí být moderátor stoprocentně připravený a okamžitě správně reagovat, popisuje některé neobvyklé situace Záboj.