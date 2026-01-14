Zaměstnanecké akcie jsou od roku 2026 daňově zvýhodněné

U kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí došlo v roce 2026 hned k několika důležitým změnám.
Co se dozvíte v článku
Zaměstnanecké opce už nepodléhají odvodům
Od ledna 2026 platí nový daňový režim pro tzv. kvalifikované zaměstnanecké opce. Příjmy z realizace těchto opčních programů nově nespadají pod příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmů), ale jsou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů, které nepodléhají povinným odvodům na pojistné.
Režim, který umožňuje odklad zdanění příjmů ze závislé činnosti do některého ze zákonem stanovených okamžiků, nicméně platí vedle nového i nadále. Dále došlo k úpravě výčtu okamžiků pro realizaci odloženého zdanění příjmu zaměstnanců, kdy se vypustila ztráta daňové rezidence ČR zaměstnance nebo zaměstnavatele.
Prodloužila se maximální lhůta pro zúčtování příjmu
Dosavadní právní úprava také stanovovala, že příjem ze zaměstnaneckých akciových a opčních plánů se považuje za zúčtovaný příjem v kalendářním měsíci nebo za příjem ve zdaňovacím období po uplynutí maximální doby deseti let od nabytí podílu nebo opce. Nově se tato nejzazší doba prodloužila na 15 let.
„Prakticky to znamená, že pokud nedojde k dřívějšímu zúčtování nebo vzniku příjmu podle jiných okamžiků definovaných v § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů, zdanění nastane až po uplynutí této prodloužené doby. Změna tedy neovlivňuje situace, kdy může příjem vzniknout dříve (například při převodu nebo realizaci opce atd.), ale stanovuje delší maximální časový rámec, po jehož uplynutí je příjem zdanitelný,“ upřesnila finanční správa na svém webu s tím, že nová patnáctiletá doba se použije na všechny zaměstnanecké akciové a opční plány, včetně těch, které byly sjednány před 1. lednem 2026.
Zaměstnavatelé musí přizpůsobit interní předpisy
Pro zaměstnavatele to znamená povinnost přizpůsobit interní předpisy a informační materiály tak, aby odpovídaly prodloužené době a byly v souladu s aktuálním zněním zákona.