Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Zaměstnanecké akcie jsou od roku 2026 daňově zvýhodněné

Zaměstnanecké akcie jsou od roku 2026 daňově zvýhodněné

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Muž v košili, který sedí v konferenční místnosti u stolu a usmívá se.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Příjmy z realizace tzv. kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí už nově nepodléhají odvodům na pojistné. A platí i další novinky.

U kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí došlo v roce 2026 hned k několika důležitým změnám.

Co se dozvíte v článku
  1. Zaměstnanecké opce už nepodléhají odvodům
  2. Prodloužila se maximální lhůta pro zúčtování příjmu
  3. Zaměstnavatelé musí přizpůsobit interní předpisy

Zaměstnanecké opce už nepodléhají odvodům

Od ledna 2026 platí nový daňový režim pro tzv. kvalifikované zaměstnanecké opce. Příjmy z realizace těchto opčních programů nově nespadají pod příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmů), ale jsou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů, které nepodléhají povinným odvodům na pojistné.

Režim, který umožňuje odklad zdanění příjmů ze závislé činnosti do některého ze zákonem stanovených okamžiků, nicméně platí vedle nového i nadále. Dále došlo k úpravě výčtu okamžiků pro realizaci odloženého zdanění příjmu zaměstnanců, kdy se vypustila ztráta daňové rezidence ČR zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Prodloužila se maximální lhůta pro zúčtování příjmu

Dosavadní právní úprava také stanovovala, že příjem ze zaměstnaneckých akciových a opčních plánů se považuje za zúčtovaný příjem v kalendářním měsíci nebo za příjem ve zdaňovacím období po uplynutí maximální doby deseti let od nabytí podílu nebo opce. Nově se tato nejzazší doba prodloužila na 15 let.

MM26 socky

„Prakticky to znamená, že pokud nedojde k dřívějšímu zúčtování nebo vzniku příjmu podle jiných okamžiků definovaných v § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů, zdanění nastane až po uplynutí této prodloužené doby. Změna tedy neovlivňuje situace, kdy může příjem vzniknout dříve (například při převodu nebo realizaci opce atd.), ale stanovuje delší maximální časový rámec, po jehož uplynutí je příjem zdanitelný,“ upřesnila finanční správa na svém webu s tím, že nová patnáctiletá doba se použije na všechny zaměstnanecké akciové a opční plány, včetně těch, které byly sjednány před 1. lednem 2026.

Zaměstnavatelé musí přizpůsobit interní předpisy

Pro zaměstnavatele to znamená povinnost přizpůsobit interní předpisy a informační materiály tak, aby odpovídaly prodloužené době a byly v souladu s aktuálním zněním zákona.

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů Přečtěte si také:

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).