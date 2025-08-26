Podnikatel.cz  »  Finance  »  Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila a na které se vykašlala?

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila a na které se vykašlala?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
1 nový názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com/Podnikatel.cz
Ilustrační obrázek
[ANALÝZA] Mandát Fialovy vlády se blíží ke konci. Podívali jsme se na to, které daňové a podnikatelské sliby z programového prohlášení splnila a na které naopak nedošlo.

S blížícími se volbami a koncem mandátu kabinetu Petra Fialy server Podnikatel.cz zhodnotil splnění daňových a podnikatelských slibů z programového prohlášení vlády. Řada slibů sice zůstala nesplněna, je nutno ale podotknout, že krátce po začátku mandátu napadlo Rusko Ukrajinu, čímž ovlivnilo nejen geopolitickou situaci v Evropě, ale také evropské hospodářství. I z toho důvodu tak vláda své programové prohlášení po roce upravila. V rámci hodnocení tak oddělujeme původní sliby a jejich aktualizovanou podobu.

Co se dozvíte v článku
  1. Daně nakonec vzrostly
  2. Některé sliby neprošly aktualizací
  3. Valorizaci slevy na poplatníka vláda dokonce odmítla
  4. Kde vláda zůstala na půli cesty
  5. Co vláda splnila

Daně nakonec vzrostly

Když vláda na začátku ledna 2022 schválila své programové prohlášení, přenesla do něj většinu slibů z koaliční smlouvy. Jedním z hlavních slibů byla stabilizace veřejných financí. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže, napsala si sice vláda do prohlášení, na začátku roku 2024 však nabyl účinnosti konsolidační balíček, který řadu daní zvýšil. Vzrostla například daň z příjmů právnických osob na 21 %, či se zvýšila daň z nemovitých věcí na 1,8násobek. OSVČ se zase dotklo zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojištění a také zvyšování minimálního vyměřovacího základu až na 40 % průměrné mzdy. Na druhou stranu je nutno dodat, že v aktualizovaném prohlášení vláda uvedla, že schválí i změny s dopady na příjmovou stránku rozpočtu.

Některé sliby neprošly aktualizací

Nesplněný byl slib o zavedení daňové brzdy, která stanoví strop daňového břemene. Jakmile by jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní by bylo automaticky vyloučené. Zavedení daňové brzdy nicméně bylo jen v prvním znění programového prohlášení. Vláda rovněž nesplnila slib o snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body. Tento slib byl ovšem podmíněný konsolidovanými a dlouhodobě udržitelnými veřejnými financemi navíc také z aktualizovaného programové prohlášení vypadl.

Valorizaci slevy na poplatníka vláda dokonce odmítla

Nedošlo také na slib o zavedení valorizace slevy na poplatníka a když s ním v rámci pozměňovacího návrhu k novele zákona navrhli opoziční Piráti, koalice dokonce hlasovala proti. Kabinet rovněž nezavedl daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Obě opatření přitom zůstala i nové podobě programového prohlášení vlády.

Padá další slib vlády, valorizace slevy na dani se zřejmě nezavede Přečtěte si také:

Padá další slib vlády, valorizace slevy na dani se zřejmě nezavede

Kde vláda zůstala na půli cesty

Slib snížit počet odpisových skupin a zkrácení doby odpisování se sice podařilo dostat do návrhu novely zákona o daních z příjmů, změny však byly navázány na nový zákon o účetnictví, který vláda nedokázala za několik let ani projednat, přestože byl návrh poslán do připomínkového řízení už v říjnu 2022. Kabinetu se nepodařilo ani naplnit slib o zavedení jednotného inkasního místa (JIM), ale byl aspoň schválen zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, který je jakýmsi mezistupněm pro zavedení JIM.

V rámci doprovodného zákona k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů, který mimo jiné rušil srážkovou daň, však vláda (a nikoli poprvé) porušila svůj slib, že zvýší kvalitu legislativy. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády, napsal si kabinet sice do programového prohlášení, ale u zrušení srážkové daně, které by přineslo desítkám až stovkách tisíc poplatníků povinnost podávat daňové přiznání, ministerstvo například uvedlo, že žádnou analýzu dělat nebude, jelikož na ní není čas. Během projednání ve Sněmovně ale naštěstí došlo ke změně a ačkoli se srážková daň zruší, povinnost podávat přiznání odpadne.

Na analýzu dopadů zrušení srážkové daně prý není čas, vláda tím ignoruje vlastní slib Přečtěte si také:

Na analýzu dopadů zrušení srážkové daně prý není čas, vláda tím ignoruje vlastní slib

Na půli cesty zůstal i slib se zavedením Portálu podnikatele, který by zprostředkovával jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také mezi podnikateli samotnými. Vznikl jen Portál živnostenského podnikání a nepříliš přehledná Databáze informačních povinností pro podnikatele.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Co vláda splnila

Vláda naopak splnila slib zrušit EET a upravit kontrolní hlášení. Stejně tak také rozšířila možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti. Dále došlo i ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony a na stejnou hranici se posunula možnost využití režimu paušální daně. Kabinet rovněž splnil slib snížit u částečných úvazků sociální pojištění a zavedl možnost vést účetnictví v eurech.

Fialova vláda také splnila slib o zavedení automatické valorizace a minimální mzdy a zvýšení limitů pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti. U zvýšení limitů u DPP je nicméně nutné doplnit, že k němu došlo až poté, co koalice nejprve prosadila systém dvou limitů, který v praxi nešel realizovat a který byl zrušen ještě předtím, než nabyl účinnosti. Místo toho následně vláda prosadila systém oznámených dohod, který využívání DPP omezoval. I tento systém byl ale nakonec zrušený ještě před nabytím účinnosti. Podnikatelé tak zbytečně strávili desítky až stovky hodin přípravou na novinky, které nikdy nezačaly platit.

Oznámkujte vládu Petra Fialy jako ve škole.

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

Když volíme nesvéprávné...
Tarzan

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 25. 8. 2025

Dále u nás najdete

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko, že člověka postihne deprese a demence

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: Marihuana bude pro vlastní potřebu legální
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).