Změny související s novelou zákona o účetnictví: Povinný audit účetní závěrky

Od letošního roku se změnila pravidla pro povinný audit firem. Už loni se navíc zvýšily limity pro zařazení účetních jednotek do kategorií.
Co se dozvíte v článku
Limity se zvýšily
Klíčovou změnou je úprava parametrů kategorizace účetních jednotek. Od 3. 9. 2025 platí nové limity pro zařazení účetních jednotek do kategorií:
- Mikro účetní jednotka - aktiva do 12 mil. Kč, obrat do 22 mil. Kč a do 10 zaměstnanců.
- Malá účetní jednotka – aktiva do 120 mil. Kč, obrat do 240 mil. Kč a do 50 zaměstnanců.
- Střední účetní jednotka – aktiva do 600 mil. Kč, obrat do 1200 mil. Kč a do 250. zaměstnanců
- Velká účetní jednotka – aktiva od 600 mil. Kč, obrat od 1200 mil. Kč a od 250 zaměstnanců.
Důležité je si uvědomit, že k přeřazení do jiné kategorie účetní jednotky dojde pouze v případě, že splní alespoň dvě ze tří uvedených kritérií ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. Toto přeřazení pak vstoupí v platnost od následujícího účetního období.
Je však klíčové, že tyto nové limity lze aplikovat pro posouzení kategorie již za účetní rok 2024. Pro finální kategorizaci v roce 2026 bude tedy rozhodující klasifikace za roky 2024 a 2025. Samotná kategorizace má zásadní vliv na povinnost provádět audit a na požadovaný rozsah účetní závěrky.
Od 1. 1. 2026 se zúžil okruh účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem pouze na střední a velké účetní jednotky.
Tato změna následuje limity pro povinný audit běžné ve státech Evropské unie. Např. v Německu se jedná o aktiva od 6 mil. EUR a obrat do 12 mil. EUR.
Podobně jako v případě individuálních účetních jednotek dochází ke změnám i v hraničních hodnotách pro kategorizaci skupin účetních jednotek. Audit konsolidované účetní závěrky zůstává povinný pro střední a velké skupiny účetních jednotek. Malé skupiny mají povinnost auditu jen výjimečně, pokud zahrnují subjekt veřejného zájmu.
Kategorie skupin účetních jednotek jsou:
- Malá skupina účetních jednotek – aktiva do 120 mil. Kč, obrat do 240 mil. Kč a do 50 zaměstnanců.
- Střední skupina účetních jednotek – aktiva do 600 mil. Kč, obrat do 1200 mil. Kč a do 250 zaměstnanců.
- Velká skupina účetních jednotek - aktiva od 600 mil. Kč, obrat od 1200 mil. Kč a od 250 zaměstnanců.
Oproti kategorizaci účetní jednotky se kritéria posuzují na konsolidovaném základě, tj. po sestavení konsolidované účetní závěrky stejným způsobem jako u kategorizace účetní jednotky.
Proč je potřeba mít zákonem stanovené limity pro povinný audit?
Účetní závěrka je klíčovým nástrojem pro informování různých zájmových skupin, tzv. uživatelů účetních informací. Může se jednat o akcionáře (pro hodnocení výkonnosti, ziskovosti, návratnosti investic…), financující instituce (pro posouzení bonity, schopnosti splácet úvěry), nebo např. stát (pro výběr daní, nebo statistické údaje).
Stát tímto způsobem projevuje svůj zájem na získávání transparentních informací od subjektů, které jsou plátci daní a stanovuje určitou hranici, pod kterou toleruje menší míru transparentnosti s ohledem na administrativní zátěž menších podniků.
Souhlasíte se zúžením okruhu firem, které podléhají povinnému auditu?
Proč je potřeba provádět audit i tam, kde to zákon nepožaduje?
Jak jsem uvedl výše, nejen stát je uživatelem účetních informací. Ostatní uživatelé účetních informací mohou vyžadovat ověření těchto informací auditorem za účelem zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti.
Účetní závěrka není jen formální dokument – je to klíčový nástroj řízení, komunikace a důvěry. Její kvalita a úplnost mají přímý dopad na to, jak je firma vnímána okolím, jaké má možnosti financování a jak efektivně může plánovat svůj rozvoj.
Audit účetní závěrky může být pro management firmy velmi užitečným nástrojem nejen pro splnění zákonných povinností, ale především pro zlepšení řízení firmy. Audit často zahrnuje posouzení vnitřního kontrolního prostředí a fungování vnitropodnikových procesů a případná zjištění často bývají komunikována managementu firmy, který může iniciovat jejich zlepšení. Často je členem auditorského týmu i specialista na IT prostředí nebo kyberbezpečnost, což také často bývá oblastí pro přidanou hodnotu z auditu.
Audit není kontrolním mechanismem pro stát – je to strategický nástroj řízení, který může výrazně přispět ke zlepšení vnitropodnikových procesů, zvýšení transparentnosti zveřejňovaných informací a posílení důvěry v podnik. Pro management je audit příležitostí k reflexi, identifikaci případných neefektivit, chyb nebo rizik, které by jinak mohly zůstat skryté.
