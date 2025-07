Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i návrat k tradici

Řada výrobců zmrzlin si zakládá na poctivých surovinách a netradičních příchutích. Nevyhýbají se trendům a snaží se vyhovět co nejvíce zákazníkům například nabídkou bezlaktózových zmrzlin a podobně.

Jaké novinky si zmrzlináři připravili?

V Maty´s Nice Cream ve Znojmě je letošní novinkou příchuť Malaga. Jak název napovídá, má svůj původ ve Španělsku a skládá se ze smetanového základu, rozinek naložených v rumu a rumu samotného. Markéta Voda, majitelka a jednatelka Maty’s Nice Cream, o zmrzlině na Facebooku říká, že je to taková dospělá verze klasické rozinkové zmrzliny, obohacená o bohatou chuť alkoholu a vůni jihu Španělska. V jižní části Andalusie je velmi oblíbená a je součástí tradiční nabídky zmrzlináren. Velmi populární také v Itálii a Německu, kde ji najdete v tradičních gelateriích jako „Malaga“ nebo „Rum-Rosinen“. V České republice si ji pamatuje hlavně starší generace z dětství, ale nyní se vrací se do módy a stává se čím dál oblíbenější, dodává.

Výrobce Ještě jednu si k řemeslné zmrzlině přidal novinku v podobě zmrzlinových dezertů. Jak uvádějí na webu, když se řekne dezert, lidé si představí sladkost, kde se prolínají různé vrstvy krémů, omáček, či korpusů. Zmrzlinový dezert je však doplněný jejich zmrzlinou a všechny komponenty vznikají v jejich zmrzlinářské laboratoři. K příchutím patří piškotový dort se zakysanou smetanou a jahodovým džemem, dezert s mangem, limetou a malinovou omáčkou, pistáciový koláč s malinovou omáčkou a dezert s vanilkou, karamelem a lískovými ořechy v čokoládě.

Značka zmrzliny Zigolo si pro letošek připravila luxusní Dubai choco zmrzlinu, která obsahuje pistáciovou zmrzlinu, řecké křupavé těsto kadayif, pistáciový krém a kousky čokolády. Dubajskou zmrzlinu mají nově v nabídce také Tomivo gelato.





Zmrzlinář Honza Hochsteiger si v Crème de la Crème Prague pro letošní prázdniny přichystal dvě novinky. První z nich je Malina s ginem a tonikem a druhá Sicilský pomeranč s Aperolem. Ta je svěží, sladká i hořká zároveň a podle jeho slov všechny v myšlenkách zavede do sluncem zalité Itálie.

Letošní limitovanou edicí od Adria Gold je Přesnídávka: Návrat do dětství na každé lžičce. Zmrzlinu staví na vzpomínku na přesnídávku, která měla jemnou, krémovou konzistenci a sladkou chuť jablek a hrušek. Přesně toto jsme zachytili v naší zmrzlině „Přesnídávka“. Je to návrat do dětství, ale s moderním twistem – obohacená o jemné tóny vanilky a kapku skořice, která podtrhuje její hřejivost, popisují na webových stránkách. Dalšími sezónními novinkami jsou příchutě Jahoda RAW s litchi a Mimosa 18+.

Nabídka příchutí je rozmanitá

Výrobce zmrzlin Bombato ŇAM ŇAM nabízí spoustu sorbetů: kromě oblíbené a oceňované příchutě Letní hruška, také černý rybíz, jahodu, Žhavé mango nebo například Čerstvý ananas. Ze smetanových zmrzlin nabízí Toskánské tiramisu, Makovou s bílou čokoládou s mákem z českých polí nebo Sicilské pistácie a Belgickou čokoládu.





Zmrz.li nabízí příchutě jako je Máta & pepř s kousky čokolády, med s grahamovými sušenkami, káva Arabica a bourbon se sušenkami z kukuřičných lupínků. Ze sorbetů zaujme například příchut Gin & tonik, Kokos & limetka & chilli nebo Okurka a máta, ale nechybí ani ovocné sorbety jako je červený rybíz nebo jahoda s banánem.

V Gelarto na Karlštejně jsou na výběr sorbety například s kustovnicí čínskou, z divokého granátového jablka, bezinek, dračího ovoce, nebo s Aperolem s čerstvou pomerančovou šťávou. K smetanovým příchutím patří stracciatella s kozím mlékem, Cheesecake, Dubai čokoláda, Biscottino nebo například Malaga.

Hitem letošního léta v Togelato z Turnova je Dračí ovoce. Kromě toho nabízejí tradiční i méně tradiční příchutě. Například limenkový nebo malinový cheesecake či mascarpone s jahodami. Oblíbená je také maková zmrzlina se švestkami, skořicová stracciatela nebo slaný karamel.

Nahlédněte do galerie

Zmrzlina pro všechny

V Zigolo mají až na výjimky v podobě orea, drobenkového koláče a Tiramisu všechny zmrzliny bezlepkové a mají zmrzliny i pro diabetiky a vegany. Kaznějovské zmrzlinářství se od roku 2020 zaměřuje na zmrzlinu bez cukru, tedy lowcarb. Je bez přidaného cukru a myslí tak především na ty, co je trápí nadváha, vysoký krevní tlak nebo diabetes.

Přestože základní stavební složkou při výrobě zmrzlin je cukr a většina zmrzlinářů se na „zmrzlinu bez cukru“ tváří se zarputilostí, tak dnes už trh nabízí nepřeberné množství náhrad za klasický cukr. V podobě čisté rostlinné vlákniny, přírodních sladidel a mnoha dalších variant, které zmrzlině zajistí stejnou strukturu i konzistenci, ale hlavně identickou chuť a navíc s tou výhodou minimálně o dvě třetiny méně cukru, popisuje výrobkyně Kateřina Liška Zemanová. Na Karlštejně zase mají v nabídce zmrzlinu bez cukru, laktózy a lepku, vhodnou i pro čtyřnohé mazlíčky.

Jako trend tyto alternativní zmrzliny (veganské, zdravější, méně sladké či bez cukru) zmiňoval Honza Hochsteiger už před několika lety v našem článku s tím, že takových zmrzlin oni už vyrábí mnoho, ale před několika lety si je nikdo nedokázal ani představit.

Zmrzlinu dělají nejen nejlepší suroviny

Filozofie Martina Strnada vyrábějícího řemeslnou zmrzlinu značky Zigolo je taková, že by zmrzlina měla být připravována z těch nejlepších surovin, ale i s respektem k místním podmínkám a zdrojům. Zmrzlinu vyrábíme ručně z čerstvých a pokud možno lokálních surovin a to výhradně bez jakýchkoliv chemických dochucovadel, aromat, stabilizátorů a emulgátorů. Mám-li proto možnost, používám čerstvé mléko, jablka, hrušky, švestky či jahody od farmářů z okolí Plzně, upřesňuje.

Podobně v Tomivo gelato pro mléko jezdí do kravína, ovoce pochází z jejich sadů a bylinky trhají na zahrádce. Jak přiznávají na webu, čokoláda i vanilkové lusky k nim putují přes oceán a pistácie z italské Sicílie. Vyrábíme zmrzlinu z čerstvých surovin. Pro všechny, kteří stejně jako my nechtějí dělat kompromisy, zdůrazňují.

Jak jsme psali dříve, tak podle Josefa Brandy ze Zmrzliny u Pepeho Holice, je výroba kvalitní zmrzlina hlavně o čase, který chcete přípravě věnovat, o ochotě stále se učit, o výběru opravdu kvalitních surovin a samozřejmě je nutné mít k výrobě dobré stroje. Ale to není vše. Je nutné sledovat nové trendy, nové chutě, vědět, co si zákazník žádá. To vše se vyvíjí. Já osobně jsem příznivcem staré řemeslné výroby, kterou doplňuji o nové trendy, dodává. Kouzlo té nejlepší zmrzliny spočívá v trpělivosti, kvalitě surovin a lásce a péči, kterou výrobě zmrzliny věnujete, uzavírá Markéta Voda.