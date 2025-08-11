Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají i mimo hory a zoo

V České republice se nacházejí desítky lanových center a stále vznikají nová. Jejich provozovatelé musí návštěvníkům především zajistit bezpečnost, ale často přicházejí také s různými akcemi a novinkami.
Co se dozvíte v článku
Nové atrakce stále vznikají
V loňském roce jsme informovali o otevření Lanového bludiště Landek v Ostravě a také o lanovém centru a 3D bludišti ve Veselí nad Moravou. Lanových center a podobných atrakcí i nadále přibývá. Pár dní před loňskými Vánoci bylo otevřeno lanové centrum v Lounech. Tvoří jej 10 nízkých a 6 vysokých překážek s tím, že vysoké překážky jsou tvořeny podélnými kladinkami, plackami a smyčci, pochozími plackami, příčnými kladinkami, barmským mostem a pochozí sítí. Jak je uvedeno v aktualitě, nástup do první platformy „domečku“ je pomocí lezecké sítě. Nízké překážky jsou pak tvořeny 10 pevnými body, kde jsou na sebe navázána lana s různou obtížností na zatížení rovnováhy.
V dubnu otevřeli v Chrudimi v rekreačních lesích novou atrakci nazvanou Rodinný park Podhůra. Jedná se o 3D bludiště umístěné v blízkosti rozhledny Bára a tvoří jej lávky mezi domečky ukotvené na dřevěných sloupech. Proplétají se ve dvou úrovních ve výšce 3,5 – 10,8 m nad zemí. Kapacita je až 150 osob a vstup je přes samoobslužné turnikety. Jak uvedl server Idnes.cz, Rodinný park Podhůra vyrostl v lese jako náhrada za lanové centrum, jež dosloužilo.
Dětské hřiště v přírodním stylu se dokončuje v Novém Boru. Má nabídnout osm různorodých herních prvků, mezi kterými bude lanové centrum Zásada, lanová pyramida nebo prolézačka s názvem Jezevčík s hlavou dolů. Děti zde najdou také atrakce s netradičními názvy jako Trojhrazda, Divoké kořeny nebo Judy s hnízdem. Vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová potvrdila, že pokud počasí dovolí, hřiště by mělo být hotové do konce srpna.
Co najdete v lanových centrech?
Lanové centrum pro děti i dospělé nazvané Monkey park se nachází v Peci pod Sněžkou, kousek od bobové dráhy Relaxpark a dětského parku Lemurie. Nachází se v něm desítky překážek a také přejezd nad přehradou dlouhý 70 metrů. Ten je možné absolvovat také v rámci ZipLine okruhu. Malý okruh pro děti do 140 cm s individuálním dozorem instruktorů je v Peci pod Sněžkou momentálně nedostupný.
Přírodní lanové centrum Svatý Linhart je otevřeno od roku 2012 a nachází se hned vedle Lesního centra Svatý Linhart. Nabízí 90 překážek a 7 okruhů. Lanové centrum mohou navštívit děti už od tří let a obtížnost překážek je odstupňována tak, aby si lanové centrum mohl užít každý. Vhodný okruh může doporučit instruktor a pro náročnější okruhy je nutné prokázat, že správně zvládáte jištění.
V Lanovém centru PROUD v Olomouci se nachází Herní zóna s atrakcemi na zemi a Vysoké lanové překážky s Velkou adrenalinovou houpačkou. S tou je spojený stav bez tíže, volný pád a sešup z 16 metrů. Je možné ji navštívit jak samostatně, tak ve dvojici.
Lanové centrum v areálu Plešivec nabízí dvě trasy: medium a hard. Jedna je tedy lehčí a určená pro začátečníky a druhá obtížnější. Jak popisují na webu, centrum se skládá z různých překážek, které máte za úkol překonávat. Mezi stromy jsou různé mosty, „prolézačky“, lanové překážky, přejezdy, zhupy, sítě, lávky a další překvapení a výzvy. Mezi překážkami jsou plošiny, kde můžete nabrat dech, případně promyslet jak zdoláte další „nástrahu“.
Jak jsme psali, Horský lanový park Tarzanie najdete pod výletním místem Pustevny. Je unikátní svým rozsahem a celkovou kapacitou, což mu dovoluje uspokojit i nárazové přeplnění areálu. Na pěti trasách různé obtížnosti si najde zábavu každý od 4 do 100 let. Kromě toho se zde nacházejí atrakce v podobě trampolín, bungee trampolín s gumami a power fun, tedy let vzduchem z výšky třinácti metrů.
Lanové centrum v Adrenalin parku Jeseníky bylo otevřeno v roce 2022 a je určeno dětem i dospělým. Výška účastníka musí být minimálně 120 cm a u dětí do 15 let je nutný doprovod zletilé osoby. Všechny překážky jsou zde mezi vzrostlými stromy ve výšce čtyři až dvanáct metrů nad zemí a k dispozici jsou tři trasy: modrá, červená a černá pro ty nejotrlejší.
Na stadionu Bedřichov v Jizerských horách leží lanový park Bedřichov. Skládá se z lanového centra v korunách stromů a horolezecké stěny. Park nabízí tři různě obtížné okruhy ve výšce 2–9 m nad zemí, kde návštěvníky čeká až 31 různých překážek. Lezecká věž měří 8,5 metru a nabízí čtyři různé profily: nakloněný, dva kolmé a jeden převislý.
Součástí Lanového parku Ostružno je 14 lanových překážek a 5 visutých lanovek různých obtížností. Nacházejí se ve výšce jeden až čtyři metry nad zemí. Vstupné do tohoto lanového parku zahrnuje jedno absolvování lanové dráhy s úvodní instruktáží a školením. Tento vstup není časově omezen a pobyt v parku nelze přerušit. Po absolvování lanové dráhy si může návštěvník vyzkoušet doplňkové aktivity, mezi které patří například mini stolní tenis, střelba z obřího praku nebo discgolf.
Nahlédněte do galerie
Velmi důležitá je bezpečnost
Andrea Husáková, jednatelka Lanového centra ve Veselí nad Moravou, už dříve našemu serveru uvedla, že asi jako všude na podobných atrakcích jim při provozu jde především o bezpečnost dětí. Každý den se tak musí projít před začátkem provozu celé lanové centrum, zkontrolovat všechna ukotvení, posbírat odpadky atd. Také podle Jiřího Matějů z Bohemian Adventures za Monkey Park Pec pod Sněžkou, je potřeba hlídat certifikaci, revize, počasí na horách a kvalitní 100% zajištění bezpečnosti a dohledu nad klientem.
Jako zásadní vidí bezpečnost také Vojtěch Matuš z Lanového centra PROUD v Olomouci, který prozrazuje, že tomu předchází jednak akreditovaným školením jejich instruktorů, včetně pravidelné revize materiálu, se kterým jak zaměstnanci, tak klienti přijdou do kontaktu, tak také revizí všech překážek a atrakcí v celém areálu.
Jaké jsou v lanových centrech ceny?
Ceny se v lanových centrech liší podle nabízených okruhů a jejich náročnosti, případně také podle sezóny. Každé lanové centrum má také jinak definované vstupné pro děti s tím, že často jsou tyto ceny určovány podle jejich výšky.
|Lanové centrum
|Vstupné pro dítě
|Vstupné pro dospělého
|Poznámka
|Adrenalin Park Jeseníky
|390 Kč
|390 Kč
|Modrá trasa
|Gibon Park
|130 Kč
|320 Kč
|osoba/okruh
|Horský lanový park Ráztoka Tarzánie
|180 Kč
|430 Kč
|Jungle park (Lanové centrum Brno-Pisárky)
|390 Kč
|390 Kč
|základní trasa (1 trasa nebo 2 hodiny)
|Lanové bludiště Landek
|300 Kč
|350 Kč
|Lanové bludiště (1 hodina)
|Lanové centrum PROUD
|240 Kč
|240 Kč
|program Šestka v oblacích
|Lanové centrum v areálu Plešivec
|220 Kč
|220 Kč
|Lanové centrum Veselí nad Moravou
|120 Kč
|–
|Lanový park Bedřichov
|370 Kč
|370 Kč
|Střední okruh
|Lanový park Ostružno
|450 Kč
|450 Kč
|Lanový park Slapy
|400 Kč
|400 Kč
|Křížová trasa
|Monkey Park
|450 Kč
|450 Kč
|Offpark Sušice
|380 Kč
|430 Kč
|Přírodní lanové centrum (Lesní centrum Svatý Linhart)
|160 Kč
|300 Kč
|Rodinný park 3D bludiště
|200 Kč
|200 Kč
|platí 3 hodiny a umožňuje 5 vstupů přes turniket