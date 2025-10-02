Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Aktuální novela některých zákonů v souvislosti se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele jasně vymezuje rozdíl mezi daňově osvobozenými benefity a zdanitelnou mzdou.
A to bez ohledu na skutečnost, zda je mzda vyplácena v penězích či naturálně. Tradiční benefity, například příspěvky na sport, kulturu nebo zdraví poskytované nad rámec mzdy, jsou i nadále od daně osvobozené. V čem spočíval problém?
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2025
Od daně z příjmů ze závislé činnosti (a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění) jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě
- pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis; tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše průměrné mzdy za zdaňovací období (v roce 2025 jde o částku 46 557 Kč),
- použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele nebo tělovýchovných a sportovních zařízení nebo poskytnutí příspěvku na kulturní nebo sportovní akce nebo příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy; tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (v roce 2025 jde o částku 23 278 Kč).
Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké benefity v plném rozsahu, může jít u jednoho zaměstnance od daně osvobozený nepeněžní příjem v částce 46 557 Kč na zdraví a 23 278 Kč na ostatní benefity. Celkově tedy až 69 835 Kč.
Doměření daní u soudu neobstálo
Někteří zaměstnavatelé se snaží zaměstnaneckými benefity nahradit část mzdy. Skrývají odměnu za výkon zaměstnance poskytnutím od daně osvobozeného benefitu. Finanční správa již několik let na tyto praktiky zaměstnavatelů upozorňuje. Pokusila se takto poskytnuté plnění postihnout dodatečným zdaněním. Ovšem, na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, neoprávněně. Z rozhodnutí soudu plyne, že zákon mezi mzdou za práci a benefity nerozlišuje, používá souhrnný pojem „příjem“. Podle soudu je podstatné pouze to, zda posuzovaný příjem splňuje podmínky osvobození podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů (viz rozsudky č. j. 5 Afs 295/2023 – 67 a č. j. 6 Afs 354/2023 – 48).
Upravené poskytování benefitů
Z toho důvodu byla v rámci pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku č. 926 (zákon č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, tzv. doprovodný zákon) přijata úprava výše zmíněného ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Navrhovalo se zde doplnění, že jde o nepeněžitá plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou, náhradou za ušlý příjem ani jiným plněním majícím vazbu na výkon práce.
Zpočátku se mohlo zdát, že výše uvedená právní úprava problém vyřeší a benefity budou skutečně nepeněžním plněním poskytovaným pouze v souvislosti s výkonem činnosti, nikoli coby naturální plnění (skryté odměňování). Potíž ale nastala ve slovním spojení „ani jiným příjmem majícím vazbu na výkon práce“.
Příjem mající vazbu na výkon práce
Přijatý pozměňovací návrh neprošel klasickým připomínkovým řízením, tudíž se k němu dostatečně nevyjádřili odborníci na daňovou problematiku. Senát nakonec sněmovní tisk č. 926 vrátil k projednání poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Mezi ně patřila i popisovaná problematika zaměstnaneckých benefitů. Benefity jsou poskytovány v souvislosti s výkonem činnosti, logicky tedy mají vazbu na výkon práce. Při důsledném plnění upraveného znění by nebylo možné od daně osvobodit žádné zaměstnanecké benefity. Problematické slovní spojení bylo vypuštěno. Nově se musí jednat o plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem.
Informace GFŘ k upravenému znění ustanovení o osvobození benefitů
V reakci na změnu vydalo Generální finanční ředitelství dne 15. září 2025 informaci s cílem odlišení daňového režimu zaměstnaneckých benefitů od naturální mzdy a obdobných plnění zaměstnavatele zaměstnancům.
Cílem novelizované úpravy pro účely uplatňování osvobození příjmů zaměstnanců je výslovně odlišit zaměstnanecké benefity od takových druhů příjmů, které jsou vázány na pracovní výkon zaměstnance, ať už jsou poskytovány v jakékoliv formě. Osvobození od daně z příjmů fyzických osob nelze uplatnit v případě nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci, která svým charakterem představují mzdu, plat, odměnu nebo náhradu za ušlý příjem, tedy plnění poskytovaná zaměstnanci za vykonanou práci.
Plnění, která jsou vázána na výkon práce zaměstnance, například poskytnutí odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu nebo předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, čtvrtletní, pololetní či roční odměny vyplácené ve vazbě na výkon práce, nemohou být od daně osvobozena. Naopak zaměstnanecké benefity, které jsou zaměstnavatelem poskytovány nad rámec běžné mzdy, platu či odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž jejich poskytnutí nesouvisí s vykonanou prací zaměstnance, jsou nadále od daně osvobozeny.
Smyslem poskytování zaměstnaneckých benefitů je nejen zvýšení motivace zaměstnanců, jejich loajality a spokojenosti, ale i zvýšení atraktivity zaměstnavatele na trhu práce. Kompletní znění vydané informace k dispozici na webových stránkách finanční správy.