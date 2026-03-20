Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Do které datové schránky posílat JMHZ a do které ostatní zbylá podání?

Do které datové schránky posílat JMHZ a do které ostatní zbylá podání?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Pro zaměstnavatele, kteří budou podávat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) speciální datovou schránku. Pro ostatní zbylá podání je pak určena jiná datovka.

Podání JMHZ musí být učiněno výhradně elektronicky, což má zjednodušit komunikaci a snížit administrativní zátěž.

Co se dozvíte v článku
  1. Vznikla speciální datovka pro JMHZ
  2. Jaká je datovka pro ostatní podání?
  3. Elektronické podání je povinné
  4. S registrací zaměstnanců pomůže dotazník

Vznikla speciální datovka pro JMHZ

V souvislosti se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zřídila Česká správa sociálního zabezpečení samostatnou datovou schránku právě pro tato podání. To znamená, že všechny elektronické formuláře týkající se hlášení musí být zasílány do této konkrétní schránky.

Identifikátor datové schránky je: iie254d

Jaká je datovka pro ostatní podání?

Pro ostatní podání (např. registrace zaměstnavatele, registrace zaměstnance) činěná prostřednictvím informačního systému datových schránek, pokud se zaměstnavatel pro tento způsob rozhodl, se nadále používá datová schránka pro e-Podání ČSSZ:

  • ID datové schránky: 5ffu6×k

Elektronické podání je povinné

Hlášení sice bude nutné podat elektronicky, nemusí to být ale prostřednictvím právě datové schránky. Elektronické měsíční hlášení (obdobně registrace) v předepsaném formátu a struktuře (obsahové i datové) bude možné podle § 8 odst.1 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zaslat trojím možným způsobem:

  • Prostřednictvím webového portálu ČSSZ (ePortálu) – nahráním datové zprávy (xml souboru) nebo ručním vyplněním údajů.
  • Zasláním datové zprávy (souboru xml) do speciální datové schránky ČSSZ.
  • Prostřednictvím automatizovaného rozhraní (APEP/VREP).

Pro první registrační povinnost zaměstnavatele (registrace nového zaměstnavatele) se připouští podání registrace v PDF, ostatní registrační povinnosti již plní výše uvedeným předepsaným způsobem. Rovněž u registrace zaměstnance je připuštěna výjimka (pravděpodobně v ojedinělých případech), a to asistované podání vyplněné ve spolupráci s pracovníkem příslušné Územní správy sociálního zabezpečení.

S registrací zaměstnanců pomůže dotazník

Od dubna 2026 musí zaměstnavatelé nově registrovat všechny pracovníky do státní evidence v rámci systému JMHZ. Bez splnění této povinnosti nebude možné zaměstnance legálně zaměstnat ani odesílat pravidelná měsíční hlášení. Administrativu ale může výrazně zjednodušit dobře připravený dotazník pro nové zaměstnance.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).