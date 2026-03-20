Do které datové schránky posílat JMHZ a do které ostatní zbylá podání?

Podání JMHZ musí být učiněno výhradně elektronicky, což má zjednodušit komunikaci a snížit administrativní zátěž.
Vznikla speciální datovka pro JMHZ
V souvislosti se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zřídila Česká správa sociálního zabezpečení samostatnou datovou schránku právě pro tato podání. To znamená, že všechny elektronické formuláře týkající se hlášení musí být zasílány do této konkrétní schránky.
Identifikátor datové schránky je: iie254d
Jaká je datovka pro ostatní podání?
Pro ostatní podání (např. registrace zaměstnavatele, registrace zaměstnance) činěná prostřednictvím informačního systému datových schránek, pokud se zaměstnavatel pro tento způsob rozhodl, se nadále používá datová schránka pro e-Podání ČSSZ:
- ID datové schránky: 5ffu6×k
Elektronické podání je povinné
Hlášení sice bude nutné podat elektronicky, nemusí to být ale prostřednictvím právě datové schránky. Elektronické měsíční hlášení (obdobně registrace) v předepsaném formátu a struktuře (obsahové i datové) bude možné podle § 8 odst.1 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zaslat trojím možným způsobem:
- Prostřednictvím webového portálu ČSSZ (ePortálu) – nahráním datové zprávy (xml souboru) nebo ručním vyplněním údajů.
- Zasláním datové zprávy (souboru xml) do speciální datové schránky ČSSZ.
- Prostřednictvím automatizovaného rozhraní (APEP/VREP).
Pro první registrační povinnost zaměstnavatele (registrace nového zaměstnavatele) se připouští podání registrace v PDF, ostatní registrační povinnosti již plní výše uvedeným předepsaným způsobem. Rovněž u registrace zaměstnance je připuštěna výjimka (pravděpodobně v ojedinělých případech), a to asistované podání vyplněné ve spolupráci s pracovníkem příslušné Územní správy sociálního zabezpečení.
S registrací zaměstnanců pomůže dotazník
Od dubna 2026 musí zaměstnavatelé nově registrovat všechny pracovníky do státní evidence v rámci systému JMHZ. Bez splnění této povinnosti nebude možné zaměstnance legálně zaměstnat ani odesílat pravidelná měsíční hlášení. Administrativu ale může výrazně zjednodušit dobře připravený dotazník pro nové zaměstnance.