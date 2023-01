Irský podnikatel vytváří hry pro mobily a přednáší po celém světě. Je mu 13 let

Přestože má Jordan Casey, irský školák, teprve 13 let, už prodává tři hry v obchodě iTunes Apple. První jeho hru začal Apple prodávat v loňském roce. Jednalo se o hru pro mobilní telefony Alien Ball vs Humans, která se brzy vyhoupla mezi nejstahovanější aplikace v irské verzi App Store. Brzy následovalo pokračování hry se stejným názvem a číslovkou 2 na konci a puzzle adventura s názvem Greenboy Touch. Jordan Casey se tím stal nejmladším evropským Apple programátorem.

První dvě Caseyho hry stály shodně 89 centů. U hry Greenboy Touch Casey použil prémiový platební systém. První část hry nabídl ke stažení zdarma a uživatelé platí teprve až za další části hry. Všechny hry jsem nejprve několik týdnů nabídl zdarma, aby získaly na oblibě a teprve poté jsem je zpoplatnil, vysvětlil pro deník Irish Times Jordan Casey. Navzdory svém věku přispívá Casey i na charitu, například 10 % z jeho zisků z hry Greenboy Touch směřuje na konto Centra pro výzkum rakoviny.

Jak sám Casey podotkl, není vůbec jednoduché se s hrami do App Store dostat. Pokud totiž Apple najde v hře sebemenší chybu, tak ji nepřijme. I tuto negativní zkušenosti má Casey za sebou, kdy jeho druhou hru Apple odmítl. Casey se ale nevzdal, chyby opravil a Apple ji nakonec do svého App Store vzal.

Čtěte také: Láká vás byznys s mobilními aplikacemi? David a Lukáš vědí, co obnáší

Casey přednáší po celém světě

Kromě her pro App Store vytvořil Casey též hru pro Národní den dětí v Brazílii, a to ve spolupráci s reklamní agenturou Fabrica. Hru s názvem Save the Day si na internetových stránkách agentury Fabrica zahrálo více než 15 000 lidí.

Casey se ale nevěnuje pouze vytváření her, nýbrž patří i mezi zkušené řečníky vystupující na různých konferencích. Přednášel například na prestižní TEDx konference v New Delhi, Cannes Lions festivalu, Bett vzdělávací konferenci v Londýně či na evropském Pirate summitu v německém Kolíně nad Rýnem. Ještě v letošním dubnu by měl vystoupit na Festivalu her a The Next Web konferenci, které se pořádají v Amsterdamu.





V prosinci Casey založil obchodní společnost

Casey se naučil programovat, když mu bylo devět let, a to samostudiem z knih o počítačových jazycích. Zvládl programovat v jazyce Java, HTML a CSS. Má rodina si původně myslela, že jenom hry hraji. Neuvědomili si, že pracuji na jejich vytváření. Pochopili to, až když se dozvěděli, že jsem nejmladší iOS developer v Evropě, uvedl pro deník Irish Times Casey.

Od té doby ho rodina v jeho činnost maximálně podporu. V prosinci loňského roku se Casey rozhodl založit obchodní společnost, kterou pojmenoval Casey Games. Vzhledem ke svému nízkému věku se však nemohl dle zákonů stát jejím ředitelem a firmu tak formálně řídí jeho rodiče. V současnosti Casey pracuje na nové hře s názvem My Little World, která by měla být dostupná jak pro zařízení od firmy Apple, tak pro mobily se systémem Android a počítače s Windows.