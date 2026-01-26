JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Server Podnikatel.cz připravil článek na základě praktických dotazů, na které odpovídala Česká správa sociálního zabezpečení, jež je pověřena správou měsíčního hlášení i nových databází na základě zákona o jednotném měsíčním hlášení (ZoJHMZ). Odpovídala prostřednictvím mluvčí Jitky Drmolové.
Přehled o výši pojistného pomalu končí
Za leden 2026 již většina zaměstnavatelů formulář Přehled o výši pojistného nepodává. Nepodání přehledu však může být pro určité zaměstnavatele komplikací.
Dotaz: Jsme chráněná dílna a každé čtvrtletí musíme dokládat potvrzení o bezdlužnosti. V případě, že se za měsíce leden, únor a březen 2026 bude posílat přehled o výši pojistného až zpětně (součást měsíčního hlášení), tak potvrzení o bezdlužnosti za první čtvrtletí 2026 asi nedostaneme. Jak máme postupovat?
Pokud zaměstnavatel požádá příslušnou správu sociálního zabezpečení v období od 1. ledna do 30. června 2026 o vydání potvrzení o stavu závazků (běžně označováno jako potvrzení o bezdlužnosti) a ke dni podání žádosti ještě nepodal jednotné měsíční hlášení za leden, únor a březen 2026, sdělí spolu s touto žádostí též údaje o pojistném, slevě na pojistném atd.
Nejjednodušším způsobem, jak tyto údaje sdělit, je Podat přehled o výši pojistného (PVPOJ) za uvedené měsíce (dle okolností pouze za některý/é z nich). Za tím účelem ČSSZ přijímá v souvislosti s podáním žádosti o bezdlužnost přehled o výši pojistného ještě za měsíce leden až březen 2026.
Přehled za uvedené měsíce lze podat výhradně z důvodu podání žádosti o bezdlužnost a dále v případech (také upravených v přechodných ustanoveních), ve kterých zaměstnavatel v průběhu prvního čtvrtletí 2026 přestane být zaměstnavatelem (nemá povinnost podat jednotné měsíční hlášení za tyto měsíce, a proto má povinnost podat přehled o výši pojistného). Ostatní zaměstnavatelé přehled o výši pojistného za měsíce leden až březen 2026 nepodávají.
Archivace podaných měsíčních hlášení
Jeden z dalších zaměstnavatelů zjišťoval, zda bude vyžadována elektronická archivace podaných JMHZ zaměstnavatelem? Podotýká, že ČSSZ má jiné technické možnosti než zaměstnavatel na tak dlouhou dobu.
Dodatečně zúčtované příjmy zaměstnancům
Jiného tazatele zajímalo, jakým způsobem se v JMHZ projeví dodatečně zúčtovaný příjem zaměstnanci, například doplatek z ročního vyúčtování u zaměstnance, který ukončil PPV v roce 2025 a požádal posledního plátce o roční zúčtování příjmů. V měsíci březnu bude mít doplatek, ale zaměstnavatel nemá číslo zaměstnance ani číslo zaměstnání (zaměstnancem v roce 2026 není).
Komunikace s ČSSZ prostřednictvím vlastní datové schránky
Pokud doposud plní např. externí účetní povinnosti vůči ČSSZ prostřednictvím vlastní datové schránky (odesílá XML soubor ne z datové schránky zaměstnavatele, ale své vlastní), bude to možné využít i pro účely JMHZ? Může se to týkat i zaměstnaných účetních.
Dokonce není třeba žádné nové zmocnění, stávající zmocnění udělené pro některý z úkonů, kterými zaměstnavatel plní své povinnosti vůči ČSSZ, bude rozšířeno i pro JMHZ.
Částečné přihlášení zaměstnance od června 2026
Poslední dotaz se týká registrace zaměstnanců od července 2026, kteří musí být registrování nejpozději před začátkem výkonu práce. Bude ale možné využít u nástupu zaměstnanců s českým občanstvím částečné přihlášení. Nejeden zaměstnavatel bude chtít částečné přihlášení provést mimo mzdový program (například v době nepřítomnosti účetní odešle asistentka atd.). Pravděpodobně bude umožněn jednodušší způsob vyplnění a odeslání těchto údajů prostřednictvím ePortálu?