JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Zanedlouho budu zaměstnavatelé podávat první jednotné měsíční hlášení. Jde o převratnou změnu, která přináší řadu nejasných praktických situací.

Server Podnikatel.cz připravil článek na základě praktických dotazů, na které odpovídala Česká správa sociálního zabezpečení, jež je pověřena správou měsíčního hlášení i nových databází na základě zákona o jednotném měsíčním hlášení (ZoJHMZ). Odpovídala prostřednictvím mluvčí Jitky Drmolové

Co se dozvíte v článku
  1. Přehled o výši pojistného pomalu končí
  2. Archivace podaných měsíčních hlášení
  3. Dodatečně zúčtované příjmy zaměstnancům
  4. Komunikace s ČSSZ prostřednictvím vlastní datové schránky 
  5. Částečné přihlášení zaměstnance od června 2026 

Přehled o výši pojistného pomalu končí

Za leden 2026 již většina zaměstnavatelů formulář Přehled o výši pojistného nepodává. Nepodání přehledu však může být pro určité zaměstnavatele komplikací. 

Dotaz: Jsme chráněná dílna a každé čtvrtletí musíme dokládat potvrzení o bezdlužnosti. V případě, že se za měsíce leden, únor a březen 2026 bude posílat přehled o výši pojistného až zpětně (součást měsíčního hlášení), tak potvrzení o bezdlužnosti za první čtvrtletí 2026 asi nedostaneme. Jak máme postupovat?

Odpověď ČSSZ: Za běžných okolností zaměstnavatelé skutečně nebudou za měsíce leden až březen 2026 podávat přehled o výši pojistného (PVPOJ), neboť potřebné údaje vykážou ve druhém čtvrtletí v rámci jednotného měsíčního hlášení. Zákon na tyto situace pamatuje v přechodných ustanoveních (konkrétně čl. IX bod 6 doprovodného zákona k ZoJMHZ). 

Pokud zaměstnavatel požádá příslušnou správu sociálního zabezpečení v období od 1. ledna do 30. června 2026 o vydání potvrzení o stavu závazků (běžně označováno jako potvrzení o bezdlužnosti) a ke dni podání žádosti ještě nepodal jednotné měsíční hlášení za leden, únor a březen 2026, sdělí spolu s touto žádostí též údaje o pojistném, slevě na pojistném atd. 

Nejjednodušším způsobem, jak tyto údaje sdělit, je Podat přehled o výši pojistného (PVPOJ) za uvedené měsíce (dle okolností pouze za některý/é z nich). Za tím účelem ČSSZ přijímá v souvislosti s podáním žádosti o bezdlužnost přehled o výši pojistného ještě za měsíce leden až březen 2026. 

Přehled za uvedené měsíce lze podat výhradně z důvodu podání žádosti o bezdlužnost a dále v případech (také upravených v přechodných ustanoveních), ve kterých zaměstnavatel v průběhu prvního čtvrtletí 2026 přestane být zaměstnavatelem (nemá povinnost podat jednotné měsíční hlášení za tyto měsíce, a proto má povinnost podat přehled o výši pojistného). Ostatní zaměstnavatelé přehled o výši pojistného za měsíce leden až březen 2026 nepodávají.

Archivace podaných měsíčních hlášení

Jeden z dalších zaměstnavatelů zjišťoval, zda bude vyžadována elektronická archivace podaných JMHZ zaměstnavatelem? Podotýká, že ČSSZ má jiné technické možnosti než zaměstnavatel na tak dlouhou dobu. 

Odpověď ČSSZ: Zákon o jednotném měsíčním hlášení nestanoví zaměstnavateli povinnost archivovat odeslaná měsíční hlášení nebo jiná podání podle uvedeného zákona.

Dodatečně zúčtované příjmy zaměstnancům

Jiného tazatele zajímalo, jakým způsobem se v JMHZ projeví dodatečně zúčtovaný příjem zaměstnanci, například doplatek z ročního vyúčtování u zaměstnance, který ukončil PPV v roce 2025 a požádal posledního plátce o roční zúčtování příjmů. V měsíci březnu bude mít doplatek, ale zaměstnavatel nemá číslo zaměstnance ani číslo zaměstnání (zaměstnancem v roce 2026 není). Při 

Odpověď ČSSZ: Osobní identifikační číslo a identifikátor zaměstnání zaměstnavatel zjistí prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ „Seznam zaměstnanců“, a to i u zaměstnanců, u nichž bylo zaměstnání ukončeno před účinností zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (předpokládá se, že tyto identifikátory budou přiděleny zaměstnancům, kterým skončilo zaměstnání až do 5 let před účinností zákona). Prostřednictvím JMHZ bude možné hlásit i dodatečně zúčtované příjmy. 

Komunikace s ČSSZ prostřednictvím vlastní datové schránky 

Pokud doposud plní např. externí účetní povinnosti vůči ČSSZ prostřednictvím vlastní datové schránky (odesílá XML soubor ne z datové schránky zaměstnavatele, ale své vlastní), bude to možné využít i pro účely JMHZ? Může se to týkat i zaměstnaných účetních.

Odpověď ČSSZ: Pokud nyní účetní firma komunikuje s ČSSZ elektronicky prostřednictvím své vlastní datové schránky, tak bude tento způsob zachován, resp. umožněn také pro zasílání elektronických podání JMHZ (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele). Současně bude na ePortálu ČSSZ umožněno nahrání uloženého XML souboru (pro Registraci zaměstnance a Měsíční hlášení), provedení jeho kontroly a následné odeslání podání.

Dokonce není třeba žádné nové zmocnění, stávající zmocnění udělené pro některý z úkonů, kterými zaměstnavatel plní své povinnosti vůči ČSSZ, bude rozšířeno i pro JMHZ.

Částečné přihlášení zaměstnance od června 2026 

Poslední dotaz se týká registrace zaměstnanců od července 2026, kteří musí být registrování nejpozději před začátkem výkonu práce. Bude ale možné využít u nástupu zaměstnanců s českým občanstvím částečné přihlášení. Nejeden zaměstnavatel bude chtít částečné přihlášení provést mimo mzdový program (například v době nepřítomnosti účetní odešle asistentka atd.). Pravděpodobně bude umožněn jednodušší způsob vyplnění a odeslání těchto údajů prostřednictvím ePortálu? 

Odpověď ČSSZ: K částečné registraci zaměstnance bude možné využít všechny standardní komunikační kanály jako v případě klasické (běžné) registrace zaměstnance prostřednictvím REGZEC. Bude tedy možné částečnou registraci zaměstnance zaslat jako e-Podání ve formátu XML přes rozhraní ČSSZ VREP/APEP nebo do datové schránky ČSSZ určené pro e-Podání, tak ji samozřejmě bude možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

