Kolik berete? Nově už to nebude tajemství. Firmy čeká velká změna

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo novelu zákoníku práce, která reaguje na evropskou směrnici o transparentnosti odměňování. Česká republika ji musí převést do praxe nejpozději do června 2026.
Nově nebude moci zaměstnavatel zjišťovat, kolik uchazeč o práci vydělával v předchozích zaměstnáních. Už při samotném náboru navíc bude muset jasně uvést, jaké je mzdové rozpětí pro danou pozici. Cílem ministerstva je hlavně zajistit, aby ženy i muži dostávali za stejnou práci rovnou odměnu.
Povinnost sledovat rozdíly v platech
Novela také počítá s tím, že větší zaměstnavatelé budou muset sledovat rozdíly v odměňování žen a mužů na stejných pozicích. Takzvaný gender pay gap se totiž v Česku dlouhodobě pohybuje přibližně mezi 15 až 18 procenty v neprospěch žen.
Podle zástupců zaměstnavatelů ale nejde nutně o přímou diskriminaci, ale spíše o strukturální problém pracovního trhu.
Princip rovného odměňování je již v českém právním řádu obsažen a zaměstnavatelé se domnívají, že k diskriminaci při odměňování žen a mužů záměrně nedochází, uvedla prezidentka Asociace personalistů Jaroslava Rezlerová.
Změny přijdou postupně
Základní pravidla by měla začít platit od 1. ledna 2027. Povinnost zpracovávat zprávy o rozdílech v odměňování se ale bude týkat především větších zaměstnavatelů.
Firmy se 150 a více zaměstnanci budou muset data vykazovat od roku 2028. Menší zaměstnavatelé se 100 až 149 pracovníky získají ještě delší přechodné období. Povinnost se jich bude týkat až od roku 2031.