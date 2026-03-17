Kolik berete? Nově už to nebude tajemství. Firmy čeká velká změna

Firmy čekají zásadní změny v oblasti odměňování zaměstnanců. Nová pravidla mají přinést větší transparentnost mezd a upozornit na rozdíly, které dlouhodobě existují mezi odměňováním žen a mužů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo novelu zákoníku práce, která reaguje na evropskou směrnici o transparentnosti odměňování. Česká republika ji musí převést do praxe nejpozději do června 2026.

Nově nebude moci zaměstnavatel zjišťovat, kolik uchazeč o práci vydělával v předchozích zaměstnáních. Už při samotném náboru navíc bude muset jasně uvést, jaké je mzdové rozpětí pro danou pozici. Cílem ministerstva je hlavně zajistit, aby ženy i muži dostávali za stejnou práci rovnou odměnu.

Povinnost sledovat rozdíly v platech

Novela také počítá s tím, že větší zaměstnavatelé budou muset sledovat rozdíly v odměňování žen a mužů na stejných pozicích. Takzvaný gender pay gap se totiž v Česku dlouhodobě pohybuje přibližně mezi 15 až 18 procenty v neprospěch žen.

Podle zástupců zaměstnavatelů ale nejde nutně o přímou diskriminaci, ale spíše o strukturální problém pracovního trhu.

Princip rovného odměňování je již v českém právním řádu obsažen a zaměstnavatelé se domnívají, že k diskriminaci při odměňování žen a mužů záměrně nedochází, uvedla prezidentka Asociace personalistů Jaroslava Rezlerová.

Změny přijdou postupně

Základní pravidla by měla začít platit od 1. ledna 2027. Povinnost zpracovávat zprávy o rozdílech v odměňování se ale bude týkat především větších zaměstnavatelů.

Firmy se 150 a více zaměstnanci budou muset data vykazovat od roku 2028. Menší zaměstnavatelé se 100 až 149 pracovníky získají ještě delší přechodné období. Povinnost se jich bude týkat až od roku 2031.

