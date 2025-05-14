Která města zvýšila daň z nemovitostí pro rok 2025 a která už i pro rok 2026?

Novou vyhlášku pro příští rok už odhlasovali v 8 městech a další budou přibývat v následujících týdnech a měsících. Lhůta pro novou vyhlášku končí až 30. září.
Co se dozvíte v článku
- Pomalu se blíží lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí
- Jak se změnily pro letošek koeficienty
- Hustopeče daň sníží
- Nové Město na Moravě zvyšuje daň pro rekreanty
- Strmilov
- Týnec nad Sázavou
- Rokytnice zvyšuje daň pro nemovitosti, kde nikdo nemá trvalý pobyt
- Roztoky zvyšují daň pro všechny domy a byty
- Železná Ruda zvyšuje daň pro garáže, podnikatele a rekreační nemovitosti
- Ve Frenštátu zvýší daně pro podnikatele
- Kde dále se vyhláška mění
Pomalu se blíží lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí
Velká část poplatníků už obdržela informace o výši daně z nemovitých věcí pro rok 2025, a to buď datovou schránkou, e-mailem a nebo poštou. Kdo ještě informace neobdržel, nemusí ale panikařit, složenky totiž budou finanční úřady rozesílat postupně až do 23. května.
Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit letos do 2. června (31. května je sobota). Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do začátku června a druhou do 1. prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do 1. září. Případným druhým termínem zůstává 1. prosinec.
Jak se změnily pro letošek koeficienty
Pro letošek došlo u daně z nemovitých věcí k řadě změn. Od roku 2025 skončil koeficient 1,5, který obce mohly využít pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti určení pro podnikání. Na druhou stranu ale mají možnost pro podnikatele a další typy staveb, kterých se koeficient 1,5 týkal, zavést speciální místní koeficient. Další novinkou je, že od letošního roku už nelze snížit základní koeficient k dani, jde jen o jednu kategorii zvýšit.
Změn doznal i místní koeficient, který lze nově stanovit 5 způsoby: pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc. Pokud město stanoví více místních koeficientů, pro každou nemovitost se vždy počítá jen jeden.
Novinkou také je, že počet obyvatel obcí a měst se od roku 2025 určuje podle vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a nikoli podle posledního sčítání lidu jako doposud.
Změny u koeficientů donutily většinu okresních měst schválit novou vyhlášku s upravenými koeficienty k dani. Řada měst toto využila ke změně celkové výše daně. Server Podnikatel.cz sestavil velký přehled, jaké koeficienty budou platit ve všech okresních městech v roce 2025. Pokud vás zajímá srovnání s letošním rokem, klikněte na dané město v tabulce.
|Základní (2025)
|Místní (2025)
|Místní pro podnikatele (2025)
|Místní pro garáže (2025)
|Místní pro rekreační stavby (2025)
|Praha
|4,5 – 5
|1,5 – 2
|3
|3
|3
|Středočeský kraj
|Benešov
|2 pro stavby (2,5 pro pozemky)
|2
|2
|2
|2
|Beroun
|2,5
|1
|1
|1
|1
|Kladno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Kolín
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Kutná Hora
|2
|2 (1 pro některá k. ú.)
|2
|3
|3
|Mělník
|2
|1
|1
|1
|1
|Mladá Boleslav
|3,5
|1,7
|3 (4,5 pro průmysl, dopravu apod.)
|3
|3
|Nymburk
|2
|2
|2
|2
|2
|Příbram
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Rakovník
|2,5
|1
|2
|2
|3
|Jihočeský kraj
|České Budějovice
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Český Krumlov
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Jindřichův Hradec
|2
|1,4 (1 pro některá katastrální území)
|2
|2
|2
|Písek
|3,5
|1,4
|1,4
|1,4
|1,4
|Prachatice
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Strakonice
|2
|2
|3
|3
|3
|Tábor
|2,5
|2 (1,1 – 1,6 pro některá katastrální území)
|3
|3
|3
|Plzeňský kraj
|Domažlice
|2
|1
|1
|1
|1
|Klatovy
|2
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1
|1
|1
|Plzeň
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,5 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Rokycany
|2
|1
|1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod. a 5 pro supermarkety)
|1,5
|1,5
|Tachov
|2
|3
|3
|3
|3
|Karlovarský kraj
|Cheb
|2,5
|2
|2 (4 pro průmysl, dopravu apod.)
|2
|2
|Karlovy Vary
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Sokolov
|2
|2
|2
|2
|2
|Ústecký kraj
|Děčín
|3,5
|1
|1
|1,5
|1
|Chomutov
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Litoměřice
|2
|2,5
|3
|3
|3
|Louny
|2
|1,5
|2 (2,5 pro zemědělskou prvovýrobu a 3 pro průmysl)
|2
|2
|Most
|3,5
|2
|2
|3
|3
|Teplice
|4,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Labem
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Liberecký kraj
|Česká Lípa
|2,5
|2 (1,2 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Jablonec nad Nisou
|3,5
|2
|2
|2
|2
|Liberec
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Semily
|1,6
|2
|3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu a pro průmysl)
|2
|2
|Královehradecký kraj
|Hradec Králové
|4,5
|1,3
|4,5
|4,5
|4,5
|Jičín
|2
|1
|1
|1
|1
|Náchod
|2,5
|1 (0,7 pro obytné budovy a byty v některých k. ú.)
|1,5
|1
|1,5
|Rychnov nad Kněžnou
|2
|0,7
|2,3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu)
|2,2
|2,5
|Trutnov
|2,5
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1
|1,5
|1,5
|Pardubický kraj
|Chrudim
|2
|1
|1
|1
|1
|Pardubice
|4,5 (u daně ze staveb 3,5)
|2
|4
|3
|3
|Svitavy
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Orlicí
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Vysočina
|Havlíčkův Brod
|2
|2,3 (1,5 a 1,8 pro některá k. ú. )
|3
|3
|3
|Jihlava
|3,5
|1,8
|2,3
|2,3
|2,3
|Pelhřimov
|2
|1 (0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Třebíč
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Žďár nad Sázavou
|2
|0,9 – 5
|0,9 –5
|0,9 – 5
|0,9 – 5
|Jihomoravský kraj
|Blansko
|2
|1
|1
|1
|1
|Brno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Břeclav
|2,5
|1
|2,2
|1,8
|1,8
|Hodonín
|2
|1
|1
|1
|1
|Vyškov
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Znojmo
|2,5
|1,8 (1,1 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Olomoucký kraj
|Jeseník
|2
|1
|1,5
|1
|1
|Olomouc
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Prostějov
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Přerov
|3,5
|1 (0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Šumperk
|2
|1
|1
|1
|1
|Zlínský kraj
|Kroměříž
|2,5
|1
|2
|1,5
|1,5
|Uherské Hradiště
|2
|2,2
|2,2
|2,2
|2,2
|Vsetín
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Zlín
|3,5
|2 (1,4 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Moravskoslezský kraj
|Bruntál
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Frýdek-Místek
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Karviná
|3,5
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|3
|3
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|Nový Jičín
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
|Opava
|3,5
|1,5
|3
|3
|3
|Ostrava
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (3,2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty.
Pokud vás zajímají koeficienty v ostatních městech či obcích, lze využít aplikaci finanční správy.
Hustopeče daň sníží
Přestože mají města a obce na úpravu koeficientů k dani z nemovitých věcí čas až do konce září, v některých z nich už změny pro rok 2026 schválili. Naposledy vyhlásili novou vyhlášku v Hustopečích, kde pro příští rok snížili základní koeficient. Zatímco letos ho mají zvýšený o jednu kategorii na 2, příští rok se bude stanovovat dle počtu obyvatel a klesne tak na 1,6.
Nové Město na Moravě zvyšuje daň pro rekreanty
Daň pro příští rok mění i Nové Město na Moravě. Pro letošek se pro okrajové části města zvýšil základní koeficient z 1,4 na 1,6. Od roku 2026 však opět daň pro tyto části klesne, jelikož pro ně začne platit místní koeficient ve výši 0,9.
Zároveň vzroste daň pro rekreační nemovitosti, pro které bude zaveden místní koeficient 1,9 a také u garáží a podnikatelských nemovitostí, kde bude stanoven místní koeficient 1,2. Nové Město na Moravě rovněž vydalo pro rok 2026 opatření obecné povahy, ve kterém určilo místní koeficient ve výši 3,5 pro vybrané nemovitosti.
Strmilov
Ve Strmilově pro letošek novou vyhlášku neschválili a z rekreačních nemovitostí tak daň klesla, jelikož skončil koeficient 1,5. Pro rok 2026 však zastupitelé pro rekreační nemovitosti zavádí místní koeficient ve stejné výši a daň tak z těchto nemovitostí opět vzroste.
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou sníží pro rok 2026 místní koeficient z bytů z 5 na 2,5.
Rokytnice zvyšuje daň pro nemovitosti, kde nikdo nemá trvalý pobyt
V Rokytnici nad Jizerou schválili zastupitelé vyhlášku, ve které pro obytné domy a byty zvyšují od roku 2026 místní koeficient z 2 na 5. Zároveň ale došlo ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ponechal místní koeficient ve výši 2 pro vymezené nemovité věci. Vymezené nemovité věci v příloze opatření byly stanoveny podle toho, zda je v dané nemovitosti někdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro rekreační objekty zůstane místní koeficient na hodnotě 3.
Důvodem pro vydání tohoto opatření je zejména skutečnost, že více než 56 % nemovitostí určených k bydlení v obci není obýváno trvale hlášenými obyvateli. To vede k disproporcím ve veřejných financích, kdy náklady na správu města rostou v důsledku vyššího využívání infrastruktury a služeb rekreačními uživateli, aniž by tomu odpovídal příjem z rozpočtového určení daní (RUD), který je závislý na počtu trvale hlášených obyvatel, píše se v důvodové zprávě k vyhlášce.
Co se týče objektů určených k podnikání, u nich zůstane stávající výše místního koeficientu ve výši 2.
Stejně jako v případě Zásad pro spolupráci s developery, jsme se rozhodli podnikatele, kteří provozují služby nebo přinášejí nové pracovní příležitosti, nezatěžovat zvyšováním daně z nemovitosti, protože i tak je jejich základní zákonná sazba 5× vyšší než pro objekty k bydlení, doplňuje se na webu města.
Roztoky zvyšují daň pro všechny domy a byty
V Roztokách u Prahy minulý rok vyhlášku k dani z nemovitých věcí dle nových pravidel neupravili a novou úpravu tak schválili až pro rok 2026. Až do konce roku 2024 platil pro některé části Roztok snížený základní koeficient 1,4 a pro zbytek 1,6. Zároveň pro garáže, rekreační stavby a podnikatelské nemovitosti platit koeficient 1,5. Vzhledem k tomu, že pro rok 2025 město novou vyhlášku nepřijalo, přestal platit snížený základní koeficient 1,4 a zrušilo se zvýšení daně pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti pro podnikání.
Od roku 2026 se však pro tyto tři skupiny nemovitostí daň opět zvyšuje, a to kvůli novému místnímu koeficientu 1,6. Vzhledem k tomu, že nový místní koeficient 1,6 má platit pro všechny nemovitosti, vzroste v Roztokách od roku 2026 daň i z domů a bytů.
Železná Ruda zvyšuje daň pro garáže, podnikatele a rekreační nemovitosti
Také v Železné Rudě loni na změnu zákona nereagovali a novou vyhlášku schválili až letos pro rok 2026. V Železné Rudě měli do konce roku 2024 pro některé části obce základní koeficient 1,4 a pro samotnou Železnou Rudu koeficient 1,6. Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti platil koeficient 1,5 a zároveň byl ve městě ještě stanoven místní koeficient 2. Pro rok 2025 se tak snížila daň z garáží, rekreačních staveb a podnikatelských nemovitostí, jelikož koeficient 1,5 už nejde uplatnit, a také klesla u obytných domů a bytů, kde dříve platil vyšší základní koeficient, protože v celém městě letos platí základní koeficient 1,4.
Pro rok 2026 pak město ponechává místní koeficient na 2, přičemž pro rekreační nemovitosti, garáže a stavby určené k podnikání vzroste na 2,7 a daň se tak zvýší přibližně na úroveň roku 2024.
Ve Frenštátu zvýší daně pro podnikatele
Od roku 2026 se zvýší daň z nemovitých věcí pro podnikatele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Město totiž pro ně schválilo místní koeficient ve výši 1,5.
Kde dále se vyhláška mění
Daň se za rok změní i v městysech Frymburk a Trhová Kamenice. Co se týče obcí, pro rok 2026 schválili novou vyhlášku například v Krnsku, Čakově nebo Skorkově. Přehled měst a obcí, které už upravily pro příští rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.