Některé příjmy už nebude nutné vykazovat. Finanční správa upřesnila pravidla

Příjmy ze závislé činnosti, které jsou od daně osvobozené, musí zaměstnavatelé standardně evidovat na mzdových listech zaměstnanců. Tyto údaje se následně promítají i do takzvaného jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Toto hlášení vychází právě z dat vedených ve mzdové evidenci. Pokud tedy zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příjmy, které jsou od daně osvobozené, obvykle se v hlášení objevují také. Jde například o údaje o celkovém zúčtovaném příjmu, osvobozených příjmech nebo příspěvcích zaměstnavatele na spoření na stáří.
Kdy vznikají nejasnosti?
V praxi se ale objevily situace, kdy nebylo zcela jasné, zda je nutné tyto příjmy do hlášení uvádět. Dotazy se objevovaly zejména u případů, kdy osoba v daném měsíci není zaměstnancem firmy nebo pracovní vztah vůbec nevznikl.
Typicky jde například o odměny členů okrskových volebních komisí, příjmy žáků a studentů z praktického výcviku nebo různé benefity poskytované bývalým zaměstnancům. Patří sem také například stravování bývalých pracovníků, kteří odešli do starobního nebo invalidního důchodu, nebo účast bývalých zaměstnanců na společenských akcích pořádaných firmou.
Pokud přitom taková osoba v daném měsíci nemá od zaměstnavatele žádný jiný příjem, vyvstávala otázka, zda je nutné tyto údaje do měsíčního hlášení vůbec uvádět.
Změna má snížit administrativu
Na základě jednání mezi ministerstvy a finanční správou se připravuje úprava zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.
Cílem je zrušit povinnost vykazovat tyto osvobozené příjmy v případech, kdy osoba nemá od zaměstnavatele v daném měsíci žádný další příjem ze závislé činnosti, uvádí Finanční správa ČR.
Platnost změn
Legislativní změna by měla začít platit od 1. ledna 2027. Finanční správa však už nyní oznámila, že tento postup bude akceptovat i během roku 2026.
Zaměstnavatelé tak v uvedených situacích nebudou muset v měsíčním hlášení uvádět ani tyto příjmy, ani osoby, kterým byly vyplaceny. Podle finanční správy jde o krok, který má snížit zbytečnou administrativní zátěž, protože tyto příjmy stejně nepodléhají zdanění a neovlivňují daňovou povinnost.