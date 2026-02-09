Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Spouští se nová služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Spouští se nová služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Ruce přijímající čísla z pomyslného nebe
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Nově se budou registrovat všichni zaměstnanci, dokonce i opakující se pracovněprávní vztahy. Zaměstnancům budou přidělena nová osobní čísla i čísla zaměstnání.

S blížícím se spuštěním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů se upravují i některé postupy a dosud zveřejněné informace. Aktuálně zveřejněné Všeobecné zásady pro vyplnění registrace zaměstnance se postupně mění a doplňují v závislosti na testování v rámci pilotního projektu. 

Co se dozvíte v článku
  1. Opakovaně navazující stejné druhy pracovněprávního vztahu
  2. Nové identifikátory pro účely JMHZ
  3. Sdělení identifikátorů směrem k zaměstnavateli

Opakovaně navazující stejné druhy pracovněprávního vztahu

U navazujících zaměstnání stejného druhu bude od 1. dubna 2026 (oproti původní pracovní verzi Všeobecných zásad uplatněn jiný postup. Již se nebude hlásit jen pojistný vztah s ohledem na vznik účasti na nemocenském pojištění, budou se hlásit všechny pojistné vztahy, tedy i takové, které nezakládají účast na nemocenském pojištění. Každé takové zaměstnání se bude hlásit zvlášť (jednotlivě), a to bez ohledu na účast na pojištění, tudíž je nezbytné hlásit i trvání zaměstnání. 

U běžných navazujících zaměstnání po 1. dubnu 2026 (například pracovní poměr bezprostředně navazuje na další pracovní poměr, dohoda o provedení práce na dohodu o provedení práce) bude nezbytné hlásit skončení prvního zaměstnání a nástup do druhého zaměstnání. Z hlediska nemocenského pojištění dojde k vyhodnocení nepřetržitě trvající účasti na pojištění, neboť v těchto případech lze § 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění aplikovat.

Příklad: Jestliže bezprostředně po 1. dubnu 2026 navazuje stejný druh pracovněprávního vztahu a platí-li pro něj stejné podmínky účasti na pojištění (např. je skončen pracovní poměr a od následujícího dne uzavřen nový pracovní poměr), přestože doba pojištění trvá bez přerušení (§ 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění), podává se „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ a následně „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“ na navazující pracovněprávní vztah. 

Nové identifikátory pro účely JMHZ

Pro účely nové databáze a hlášení v rámci nového zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (ZoJMHZ) jsou zavedeny nové identifikátory, a to osobní identifikační číslo a číslo zaměstnání. Osobní identifikační číslo (OIČ) coby jednoznačný numerický neměnný desetimístný bezvýznamový identifikátor přidělovaný MPSV. 

Zaměstnanci bude při prvním vstupu do systému JMHZ (přihlášení na ČSSZ) přiděleno OIČ, kdy k přidělení OIČ dojde při prvním přihlášení zaměstnance zaměstnavatelem do evidence zaměstnanců, pokud mu již nebylo přiděleno dříve.
OIČ bude sloužit trvale k identifikaci zaměstnance v systému MPSV, bude tedy přiděleno takzvaně na celý život. Použije se rovněž v případě budoucího přihlášení po změně zaměstnání či jiných činností v rámci agend podle zvláštních právních předpisů. Nový zaměstnavatel tento identifikátor standardně obdrží při registraci daného zaměstnance do JMHZ. Osobní identifikační číslo je ze strany ČSSZ sdělováno pouze zaměstnavateli, a to pouze pro potřeby identifikace zaměstnance v rámci podání. Toto číslo nemusí zaměstnavatel sdělovat zaměstnanci, nemá pro něj žádný význam. 

Zaměstnavatel však bude OIČ povinně u všech svých zaměstnanců uvádět coby hlavní identifikátor zaměstnance v prostředí IIS MPSV. Při první registraci zaměstnavatel toto číslo neuvede, jelikož jej zpravidla nebude mít k dispozici. Identifikátor zaměstnání přiděluje ČSSZ pro každé zaměstnání zaměstnance při přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců.

Dalším důležitým identifikátorem je ID zaměstnání, který jednoznačně identifikuje konkrétní pracovněprávní nebo obdobný vztah a slouží pro odlišování jednotlivých pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatel je povinen identifikátor zaměstnání uvádět při sdělování všech údajů, které se týkají zaměstnání daného zaměstnance. Zde došlo k další změně, tentokrát v názvu identifikátoru. Již ne ID PPV, jak se původně v metodice ČSSZ uvádělo, ale nově obecněji ID zaměstnání. 

Sdělení identifikátorů směrem k zaměstnavateli

Ostrý provoz (ZoJMHZ) o Dodání OIČ a ID zaměstnání pro stávající zaměstnance (sdělení čísel pro účely JHMZ u zaměstnanců, kteří jsou vedeni ve stávajícím registru pro účely nemocenského pojištění v období od 1. ledna do 31. března 2026):

  • Hromadné přiřazení OIČ a ID zaměstnání do registru zaměstnanců (interní proces ČSSZ a projektu JRI).
  • Distribuce směrem k zaměstnavateli: od března 2026 stažení formou data setu ve formátu CSV (na ePortálu).

Dodání OIČ a ID zaměstnání pro nové zaměstnance:

  • Akce Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání (v procesu bude přiděleno OIČ a ID zaměstnání zaměstnavateli).

Distribuce k zaměstnavateli:

  • Ztotožnění zaměstnance ihned: Protokol o podání (APEP/VREP + e-mail, pokud je uveden v GovTalk obálce, Datová schránka nebo ePortál) a cca do druhého dne zobrazení na ePortálu + doručení písemnosti do Datové schránky, nebo doručení na ePortál, pokud nemá Datovou schránku zpřístupněnou.
  • Po ručním ztotožnění zaměstnance: Datová schránka nebo zobrazení na ePortálu nebo v nadcházejícím (dalším) Protokolu o podání Jednotného měsíčního hlášení bez identifikátorů (s identifikačními údaji) + doručení písemnosti do Datové schránky, nebo doručení na ePortál, pokud nemá Datovou schránku zpřístupněnu.

Kdy přesně budou identifikátory pro zaměstnavatele k dispozici? Jak pro server podnikatel.cz sdělila Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení, prostřednictvím služby „Seznam zaměstnanců“ na e-Portálu ČSSZ bude možné identifikátor zaměstnance (OIČ) a jeho zaměstnání (ID zaměstnání) získat jak ve formátu CSV, tak i ve formátu XML, kdy oba dotčené identifikátory (OIČ a IZ) budou dostupné v této službě na e-Portálu ČSSZ pro zaměstnavatele již od 1. března 2026. V současné době lze prostřednictví této služby získat jen ID zaměstnání, a to jen ve formátu CSV.

Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

