Nová sociální síť, která nezobrazuje reklamy a firemní účty, má už miliony uživatelů

Co je BeReal?

BeReal je sociální síť a mobilní aplikace, kterou v roce 2020 vydali ve Francii. Aplikace je založena na sdílení fotografií, ale ne kdykoliv, jako je to například na Instagramu a dalších sociálních sítích, ale v určitý čas. Uživatelé jsou notifikací vyzváni, aby do dvou minut udělali fotografii a sdíleli ji se svým okruhem přátel. Snímek je udělán pomocí předního i zadního fotoaparátu současně. Je možné příspěvek sdílet i mimo vyhrazené dvě minuty, ale ostatní uživatelé budou o tomto kroku informováni, stejně jako na editování příspěvku. Mezi další funkce BeReal patří interakce v podobě fotoreakcí zvaných RealMojis s fotografiemi tváří uživatelů nebo komentářů. Dokud uživatel nic nezveřejní, nemůže vidět fotky jiných lidí.

BeReal je nyní dostupný ve většině evropských zemí a také ve Spojených státech. Jeho jazykové mutace jsou kromě angličtiny také francouzština, němčina, japonština, korejština, italština, portugalština a španělština. Získal popularitu především v loňském roce a jak uvádí únorové statistiky marketingové agentury Online Optimism, má aktuálně přes 10 milionů aktivních uživatelů denně. To je více než v dubnu 2022, kdy měl BeReal 2,93 milionu aktivních uživatelů denně. Webový portál Sítě v hrsti hovoří o více než 73 milionech aktivních uživatelů (v prosinci loňského roku) s tím, že nejčastějšími uživateli jsou lidé mezi 18–24 lety.

Aplikace je založena na autenticitě

Formát této aplikace může připomínat formát Snapchatu, ale nedochází zde k žádným úpravám ani zásahům – případně jsou na ně ostatní uživatelé upozorněni. BeReal tak jde proti posedlosti perfekcionismem a dokonalostí, jako je vidět například na Instagramu, a staví vše na autenticitě. Zamýšleným účelem tedy je, aby uživatelé ukazovali svůj reálný život v daných časech.

Jak však podotýká v článku Elena Cavender ze společnosti Mashable, postupně se změnilo chování uživatelů na této platformě. Tím, že je možné přispívat později než ve stanovených dvou minutách, někteří lidé začali zveřejňovat vrchol svého dne. Tím se vytratila spontánnost a BeReal se tak stal podobný ostatním sociálním sítím, kde lidé mohou ukazovat tu nejlepší verzi sebe sama a být falešní.

Mohou BeReal využít i firmy?

Na sociální síti BeReal se nenachází žádné reklamy ani navrhované příspěvky. Neexistují ani žádné značky pro ověřené účty nebo obchodní stránky, které by odlišily společnosti od běžného uživatele. V pravidlech použití BeReal je uvedeno, že je zakázáno používat ji pro reklamní nebo komerční účely a k publikování reklamy, komerčních žádostí, spamu, „řetězových dopisů“, „pyramidových schémat“ nebo ke shromažďování informací a dat. Internetová agentura Sova net uvádí, že se tím může zdát, že se BeReal snaží uživatele od marketingu odradit, což však neznamená, že by se firmy nemohly do této aplikace zapojit. Nicméně je potřeba přizpůsobit svůj postoj tamní filozofii. Pokud chcete na BeReal jakožto značka zapadnout a zaujmout publikum, musíte se zprostit vyumělkovanosti a snahám o dokonalost. Naopak se nesmíte bát ukázat svou lidskost, humor a upřímnost, doporučují.

Podle Thomase Germaina z Gizmodo BeReal tak není zaplaven obsahem od velkých společností, ale hráči v reklamním průmyslu se chtějí zapojit a zavedení marketingového úsilí korporátní Ameriky staví BeReal do nepříjemné pozice. V článku popisuje, že BeReal nezakročil proti společnostem Chipotle nebo e.l.f Beauty, které se zde objevily. Jen mají obě příliš mnoho přátel, nikdo si je už tím pádem nemůže přidat a zobrazit jejich obsah. BeReal je tak populární, že Instagram, Snapchat a TikTok zkopírovaly funkce této aplikace. Originál však nepřišel na způsob, jak vydělat peníze, a větší sociální média mají výraznou konkurenční výhodu v podobě miliardových příjmů, píše dále. To je i důvod, proč řada společností zatím vyčkává.

Některé značky s BeReal už pracují

Katie Hicks z Marketing Brew uvádí několik značek, které se na BeReal objevily. Například společnost Logitech využila BeReal k propagaci své každoroční kampaně „12 Days of Deals“ pro publikum generace Z. Zveřejnila zde obrázky zobrazující Elfa na polici vedle jejich produktů s tím, že cílem bylo podpořit e-mailové registrace a nákupy na webu Logitech. Dále zde publikovali nabídky související s Black Friday nebo experimentovali s odměnami za to, když jejich sledující označí svůj Instagram.

Řetězec Chipotle zase nabídl jídlo zdarma prvním 100 zákazníkům, kteří použili kód kupónu zveřejněný na jejich účtu BeReal. Značka rozpoznala obrovský potenciál zvýraznit transparentnost kreativním způsobem a vytvořili tak obsah, který je pro platformu nativní. Tressie Lieberman, viceprezidentka digitálního marketingu ve společnosti Chipotle pro Marketing Brew, řekla, že považuje BeReal za doplněk k ostatním účtům této značky na sociálních sítích. Spíše než jako způsob, jak oslovit nové zákazníky, to vnímá jako to, jak přimět své fanoušky na BeReal, aby měli pocit, že jsou rádi, že jsou součástí této menší skupiny.





Tipy, jak se na BeReal prezentovat

Server Influencer Marketing Hub přináší několik tipů, jak je možné vystupovat na BeReal jako značka. První možností je zveřejnění záběrů ze zákulisí, které dobře fungují například ve Stories na Instagramu. Zveřejňování obrázků ze zákulisí schůzek, akcí nebo každodenního kancelářského života může spotřebitelům pomoci vidět společnost v jiném světle a zároveň podporovat kamarádství a loajalitu zákazníků. Lidé totiž rádi vidí, co se děje za kamerou, a především mladší publikum od značek stále více volá po humoru a upřímnosti.

Značky také mohou zareagovat na to, že se čím dál více mladých lidí potýká s problémy duševního zdraví. BeReal může být skvělou platformou pro značky, které chtějí demonstrovat integritu, obhajovat pravdu a podporovat kulturu, která si cení duševního zdraví. Módní značka může například nahrávat fotografie modelek, které mají oblečení bez make-upu nebo jiných úprav. Nebo influencery spolupracující se značkami, aby ukázali méně než okouzlující část své práce. Bez ohledu na obsah mohou marketéři použít BeReal k obhajobě skutečné reality, ve které počet lajků nebo sdílení nerozhoduje o přijetí nebo celkové spokojenosti, píší dále.

To, že mladé publikum hledá inkluzivitu, řadu etnik a pohlaví, která by byla zastoupena v obsahu, který konzumují, potvrzuje i Alyssa Ruiz z Invest Digital. Podle ní je důležité na to pamatovat při pořizování příspěvků „ze zákulisí“. Pokud nelze zachytit rozmanitost, rozhodně se vyhněte obrázkům, které by mohly odcizit danou skupinu nebo demografickou skupinu, zdůrazňuje v článku. Alyssa Ruiz dále doporučuje sdílet autentické příspěvky, protože mladé publikum na BeReal oceňuje originalitu, autenticitu a integritu.