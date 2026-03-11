Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Do rozšířeného registru pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se musí dostat všichni zaměstnavatelé, kteří k 1. dubnu zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Vedením nové databáze zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení.
Co se dozvíte v článku
Vstup zaměstnavatelů do rozšířené databáze k 1. dubnu 2026
Spolu se spuštěním JMHZ současně končí i registrace plátce daně (bude jednotný registr využívaný více uživateli). Finanční správa již České správě sociálního zabezpečení částečně sdělila své evidované registrační údaje o jednotlivých plátcích daně z příjmů ze závislé činnosti. Jde o plátce, kteří za rok 2023 nebo 2024 podali vyúčtování, případně byli registrováni v roce 2025 nebo v prvním čtvrtletí roku 2026 (eventuálně podali před 1. dubnem 2026 registraci k dani z příjmů ze závislé činnosti, o které dosud nebylo rozhodnuto). Pokud je Česká správa sociálního zabezpečení ve svém registru nemá, přihlásí je do registru zaměstnavatelů z moci úřední. Zaměstnavatele lze pomyslně rozdělit do tří skupin.
- Zaměstnavatel přihlášen z moci úřední (registrovaný plátce daně, ale v dosavadním registru ČSSZ není, zaměstnával pouze nemocensky nepojištěné zaměstnance) – pokud zaměstnává k 1. dubnu 2026 zaměstnance, je povinen nejpozději 30. dubna 2026 sdělit elektronicky (ePortál, datová schránka nebo VREP/APEP) ve stanoveném formátu a struktuře údaje, které coby plátce daně z příjmu ze závislé činnosti jako registrační údaj dosud uvádět nemusel a samozřejmě přihlásí své zaměstnance do evidence zaměstnavatelů.
- Zaměstnavatel je již veden v registru zaměstnavatelů ČSSZ (pro účely nemocenského pojištění) – jestliže zaměstnával zaměstnance před 1. dubnem (alespoň 31. března) a k 1. dubnu je zaměstnavatelem, musí nejpozději 30. dubna 2026 sdělit ČSSZ elektronicky (ePortál, datová schránka nebo VREP/APEP) ve stanoveném formátu a struktuře údaje, které se při přihlášení zaměstnavatele a zaměstnanců sdělují a ČSSZ je dosud neeviduje (do 31. března nebyly vyžadovány).
- Zaměstnavatel, který není v registru a ani nebyl přihlášen z moci úřední – pokud zaměstnával již před 1. dubnem 2026 a zaměstnání k tomuto datu trvá, přihlásí se do evidence zaměstnavatelů nejpozději 15. dubna 2026. Dále je povinen ve lhůtě do 8 dnů od dne, kdy mu byla doručena písemnost obsahující variabilní symbol, přihlásit do evidence své zaměstnance. Jde o jakousi zbytkovou kategorii pro případ, že by zaměstnavatel nebyl registrován coby plátce daně, ale ani nebyl veden v dosavadním registru ČSSZ.
Doplňující registrační údaje zaměstnavatele
Povinnost podání doplňujících registračních údaj platí pro výše uvedené skupiny zaměstnavatelů č. 1 a 2. Třetí skupina podává novou registraci. Zaměstnavatel sdělí požadované údaje elektronicky prostřednictvím jednorázového podání REGZEL-DOPL, a to ve stanoveném formátu a obsahové struktuře. Jestliže by měl zaměstnavatel více mzdových účtáren, podávají se doplňující údaje jen jednou (nemusí zaměstnavatel, může za něj podat i některá ze mzdových účtáren).
V rámci doplňujícího podání REGZEL-DOPL se sdělují tyto konkrétní doplňující údaje:
- a) Finanční úřad / Specializovaný finanční úřad – povinný údaj z číselníku finančních úřadů
- b) Územní pracoviště Finančního úřadu – nepovinný údaj, pokud je v předchozím bodě uveden specializovaný finanční úřad, který nemá územní pracoviště.
- c) VČP (vlastní číslo plátce) – jde o nepovinný údaj – uvede se, jestliže bylo plátci přiděleno.
- d) ID datové schránky pro notifikace zpracování – jde o nepovinný údaj – uvede se ID datové schránky, kterou bude zaměstnavatel využívat pro komunikaci (např. zasílání notifikací). Může se jednat o datovou schránku statutárního orgánu, ale i zaměstnané účetní, externí účetní atd.
- e) Agentura práce – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).
- f) Písemná dohoda o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).
- g) Integrační sociální podnik – sociální podnik je subjekt (fyzická či právnická osoba), který má přiznán tento status, protože primárně zaměstnává a integruje osoby znevýhodněné na trhu práce (např. OZP, dlouhodobě nezaměstnané) – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).
Kompletní pokyny k vyplnění jsou připraveny v metodice JMHZ – pokyny k vyplňování registrace zaměstnavatele - Doplňující údaje o zaměstnavatele – REGZEL-DOPL.
Údaje o zaměstnancích a připravená metodika k JMHZ
Tím však povinnosti zaměstnavatele nekončí. V průběhu dubna musí registrovat (případně současně nahlásit i skončení zaměstnání) zaměstnanců, které zaměstnával v průběhu měsíců leden až březen 2026, a tyto zaměstnance do stávajícího registru nehlásil, protože nebyli účastni nemocenského pojištění, případně se jednalo o zaměstnance konající práci na dohody o provedení práce. K tomu zaměstnavatel využije již novou registraci zaměstnance pro účely JMHZ.
U zaměstnanců, kteří byli alespoň jeden den v měsících leden až březen 2026 registrováni v dosavadním systému České správy sociálního zabezpečení, je třeba dohlásit údaje, které nejsou evidovány, protože dosud nebyly vyžadovány. K tomu zaměstnavatel využije novou registraci zaměstnance – akce změna.