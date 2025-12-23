Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené

Blížící se vánoční svátky a začátek nového roku tradičně přinášejí otázku, kdy budou obchody otevřené a kdy naopak musí zůstat zavřené.
Zákon o prodejní době v maloobchodě jasně stanovuje, ve které dny platí zákaz prodeje ve větších provozovnách.
Zavřeno na Štědrý den odpoledne i o vánočních svátcích
Podle zákona č. 223/2016 Sb. je v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zakázán prodej na Štědrý den, 24. prosince, od 12 hodin do půlnoci. Zákaz se vztahuje také na 1. a 2. svátek vánoční, tedy na 25. a 26. prosince.
Menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních mohou mít otevřeno i v těchto dnech, pokud se tak jejich provozovatel rozhodne.
Zavřeno bude také na Nový rok 2026
Zákaz prodeje ve velkých obchodech platí rovněž 1. ledna 2026, tedy na Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok. I v tomto případě se omezení týká provozoven s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních.
Kromě vánočních svátků a Nového roku zákon stanovuje zákaz prodeje také na Velikonoční pondělí, Den vítězství 8. května, Den české státnosti 28. září a Den vzniku samostatného československého státu 28. října.
Na koho se zákaz vztahuje a kdo má výjimku
Zákaz se netýká pouze klasických obchodů, ale vztahuje se také na zastavárny, provozovny s použitým zbožím a zařízení pro sběr a výkup odpadů, a to bez ohledu na velikost jejich plochy.
Naopak výjimku mají prodejny na autobusových a vlakových nádražích a na letištích, tedy v místech se zvýšeným pohybem cestujících. Omezení se rovněž nevztahuje na lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy ani na prodejny ve zdravotnických zařízeních.
Co se započítává do prodejní plochy
Do velikosti prodejní plochy se započítává veškerý prostor, kam mají zákazníci přístup. Patří sem nejen samotná prodejní část, ale také zkušební kabinky, plocha u pultů a výloh i prostor za prodejními pulty, který využívají prodavači.