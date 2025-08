Prezentovat firmu pouze pomocí symbolu? U nových značek určitě ne

Vizuální identita firmy začíná u názvu a loga. Právě tyto dva prvky rozhodují o tom, zda si zákazníci značku zapamatují, nebo zda mezi konkurencí rychle zapadne. Přitom mnoho podnikatelů v začátcích tápe, co všechno by mělo logo obsahovat, jaký zvolit styl názvu a zda je nutné mít symbol, barvy či doménu přímo v logu.

Jak tedy přistupovat k tvorbě názvu a loga z praktického hlediska? Grafik a logotvůrce Tomáš Vachuda v rozhovoru pro Podnikatel.cz vysvětluje, proč se vyhnout příliš složitým kompozicím, proč není nutné používat v logu „s.r.o.“ a kdy má smysl investovat do profesionální grafiky.

Přečtěte si i předchozí dva díly rozhovoru s Tomášem Vachudou:

Jak přistupovat ke kompozici názvu firmy nebo provozovny? Musí být vždy zakomponována v logu? Nebo opět nemusí?





Existují světově známé značky jako Nike, Apple nebo Target, které si můžou dovolit používat už jen symbol a lidi je poznají.

Pokud ale začínáte, tak bych do loga určitě použil název. Nemusí to být přesný název, který máte v rejstříku. Rozhodně nemusíte používat dodatky s.r.o. nebo a.s. Ani bych to neradil. Logo působí paradoxně méně seriózně. Je totiž standard, že se tyto věci do loga nedávají.

Ani bych do názvu nedával doménu. Snad jen pokud je jiná než .cz. Ale i kdyby ano, zeptejte se sami sebe, kdy jste naposledy psali do prohlížeče doménu? Prostě vygooglíte název firmy nebo projektu a kliknete na první odkaz.





Každopádně nějaký text v logu mějte. A klidně pak do avatara na sociálních sítích používejte jenom symbol. To je v pořádku. Ale hlavní je, aby základní logo obsahovalo název.

Jaké nástroje pro výrobu používat? Je dobře známé, že hodně oblíbená jako nástroj je Canva. Stačí drobnému podnikateli pro výrobu loga?

Přiznám se, že stále pracuji s tradičním Adobe Illustratorem, protože soubory z něj vycházející jsou 100% použitelné všude jinde. Ze speciálních nástrojů mohou vylézat soubory ve formátech, které se třeba někomu někde nezobrazí.

Na druhou stranu, doba jde kupředu a myslím, že většina dnešních nástrojů už podporuje práci ve vektorech, což je pro tvorbu loga to nejzásadnější.

Osobně jsem začínal prací v InkScape, což je amatérský vektorový program, který nemá ani zdaleka tolik funkcí jako Adobe Illustrator, takže se s ním pracuje velmi nešikovně a zdlouhavě, ale vytvořil jsem, co jsem potřeboval.

Je tedy skoro jedno, v čem budete logo tvořit. Hlavní je, abyste si vytvořili vlastní logo a nečerpali z galerie předpřipravených symbolů. Výjimkou jsou základní tvary jako třeba kružnice či čtverec, ze kterých pak poskládáte úplně nový symbol.

Někdy mám pocit, že v některých designech je tam těch prvků až moc. Platí i v tomto případě, že v jednoduchosti je síla a krása?

Ano. Jak řekl Leonardo da Vinci: Jednoduchost je nekonečná dokonalost.

Co je jednoduché, to je krásné. Co je jednoduché, to funguje.

V kontextu loga je to ale nutné upřesnit. Spousta lidí se jednoduchosti drží až moc dogmaticky. Tak dogmaticky, že tu dnes máme ten zmíněný trend, kdy se firmy zbavují symbolů a originálního písma, jen aby použily jednoduché univerzální písmo.

Když toho ale odstraníte až moc, tak je vaše logo bezcharakterní a nudné. Rozhodně bych se tedy nebál použít kombinaci text + symbol. Vlastně vám to, právě díky trendu minimalismu, pomůže vyniknout, protože spousta konkurentů dnes symbol nemá a pracují jen s názvem.

A symbol nemusí být jednoduchý. Lépe řečeno musí být jednoduše rozeznatelný a zapamatovatelný, ale nemusí být vytvořený jen z pár čar.

Podívejte se na etiketu mýdel, zubních past či podobných produktů. Nejspíš najdete logo Unilever. Písmeno U složené z desítek malých symbolů. Jako celek krásně funguje a působí jednoduše, přestože je graficky složité. A i když je veliké asi půl centimetru, stejně rozeznáte jeho strukturu a detaily.

Tomáš Vachuda, se souhlasem

A podobných „složitých avšak jednoduchých“ log je spousta. Faber Castell, Lindt, Starbucks, KFC, nebo třeba logo Univerzity Karlovy. Žádné toto logo byste nedokázali nakreslit nazpaměť, ale v abstraktní rovině jsou zapamatovatelná a rozeznatelná.

Nutno ale říct, že realizace takového loga vyžaduje už zkušenou ruku. Budete-li si logo tvořit sami, radil bych tvořit spíše jednodušší symboly.

A hlavně nepřidávejte do loga více prvků. Pokud používáte symbol a název, tak jsou těmi prvky právě symbol a název. Když do loga přidáte druhý symbol, ať už dovnitř názvu anebo na druhou stranu názvu, tak zvýšíte komplexitu a zhoršíte zapamatovatelnost loga.

Pokud jste zruční, tak do písma dokážete nenásilně zakomponovat grafický detail, který umocní váš nápad a logo bude působit chytřeji. Pokud ale zruční nejste, bude to působit nepřirozeně a rušivě.

Za mě by logo mělo mít jen jeden „bod zájmu“. Tedy jeden objekt, který poutá pozornost. Když z dálky uvidíte logo Adidas, nejspíš se nezaměříte na nápis Adidas, ale na tři proužky nad názvem. To je bod zájmu. To nás poutá. To si pamatujeme.

A pokud použijete koncept text + symbol, musí být bodem zájmu symbol. Když do písma přidáte grafické prvky, tak tím vytváříte další body zájmu, které poutají pozornost. A pak může být pro lidi nepříjemné na vaše logo koukat, protože oči nevědí, kam se zaměřit.

V jakých velikostech a formátech vlastně logo vyrábět? Na co nesmíme v tomto ohledu zapomenout?

Logo by mělo být tvořené ve vektorech, tedy ve formátech jako je: PDF, EPS nebo AI.

Zejména pokud plánujete logo tisknout, vektory jsou nutnost. V takovém případě je potřeba i pracovat ve vhodném barevném prostoru, což je CMYK (tiskové barvy).

Z tiskových vektorů už jde logo snadno vyexportovat do RGB barev pro web, aplikace atd. Doporučuji logo ukládat do průhledného PNG ve vysokém rozlišení, nebo do hybridního SVG, což jsou vektory pro web.

Nedoporučuji formát JPG, protože používá ztrátovou kompresi a někdy se vytrácejí barvy, nebo vznikají artefakty v podobě šumu nebo pixelizace. Některé služby vyžadují JPG, pak se nedá nic dělat, ale jako primární formát doporučuji průhledné PNG ve vysokém rozlišení.

U loga se často také řeší, jak se vlastně profilovat na sociálních sítích, mluvím tedy o tzv. profilové fotce třeba na Instagramu či Facebooku. Pokud mám logo, které reprezentuje název mého byznysu, jak vlastně toto promítnou do profilové fotografie? Někdo používá znak, který je součástí loga, někdo třeba první písmeno názvu loga. Co byste volil vy?

Zvolil bych to, co chci, aby si lidé zapamatovali. Pokud chci budovat osobní značku, aby mě lidé poznali třeba na nějaké konferenci, tak použiji fotku. Pokud chci budovat pracovní, produktovou či firemní značku, tak zvolím logo.

Občas lidi dělají to, že to spojí. Třeba že na profilovce mají kšiltovku nebo tričko s potiskem loga jejich firmy. Nebo já na profilovce držím svou knihu, takže mě díky fotce poznají jak ti, co znají jen mě, tak i ti, co znají jen knihu.

Pokud bych ale měl pouze textové logo, tak bych do profilovky určitě nedával první písmeno loga. Samotné písmeno nic neřekne, pokud není originálně zpracované. Některá textová loga mají velmi charakteristické první (či jiné) písmeno a poznáme je. Ale kdyby apple místo jablka začal používat úvodní písmeno „a“, poznali byste ho? Dokážete hned teď popsat, jak to „a“ vypadá? Nejspíš ne.

Oddělené písmeno není dostatečně jedinečné. A pokud avatar není jedinečný, tak se ztratí mezi ostatními.

Také je dobré myslet na to, že u spousty sociálních sítí to funguje tak, že když nenahrajete profilovku, tak se automaticky vytvoří avatar, ve kterém je náhodně barevné pozadí a nad ním právě začáteční písmeno vašeho jména. Proto já když vidím pouze písmeno, tak automaticky myslím, že to je někdo, kdo nevyplnil profil, a automaticky jsem vůči profilu skeptický.

Když už tedy použít písmeno, tak třeba zobrazené nad texturou nebo fotkou, aby bylo jasné, že nejste žádný „no name“ profil. Nebo použijte aspoň iniciály. Ty už dávají smysl z hlediska budování značky a mohou zlepšit zapamatovatelnost vašeho jména a příjmení.

Jak potom pracovat s propagačními materiály? Mají opět vycházet z barevné palety, kterou jsme zvolili pro logo?

Ano, pokud to jde, je dobré brandové barvy používat i jinde. Ať už na webu (třeba pro nadpisy, podbarvení, tlačítka) nebo v propagačních materiálech. Aby se lidem dané barvy vryly do paměti.

Není to ale nutné. Klidně můžete mít pestrobarevné logo a používat neutrální bílé pozadí a černý text, aby o to více vyniklo to barevné logo. To už je na vás. Ale osobně bych doporučil barvy zapojit, ať jste rozeznatelní nejen podle loga, ale i podle vizuálního stylu.