Připomeňte si obrazem 5 nejúspěšnějších příběhů podnikatelů roku 2013

Jedním z nejúspěšnějších seriálu článků jsou na serveru Podnikatel.cz Příběhy podnikatelů, který mapuje úspěchy (i neúspěchy) českých podnikatelů a představuje je čtenářům. Připomeňte si obrazem pět čtenářsky nejúspěšnějších příběhů roku 2013.

Čtěte také: Příběhy podnikatelů odhalily nitro živnostníků. Jaké tedy je?

Nejvíce čtenáře zaujal příběh Marka Čermáka, který se vydal se do světa, načerpal tam inspiraci a doma ji přetavil do podoby prosperující firmy. Stal se z něj obchodník s americkými potravinami a jeho The Candy Store obchodem vyhledávaným širokou klientelou. Jeho příběh vzbudil také řadu emocí, což dokazuje následná diskuze pod článkem.

Čtěte více: Je mu 23 let a prodává americké pochoutky. Byli jsme v jeho obchodě na návštěvě

Mnoho ohlasů se objevilo také pod příběhem Radka Hejmy, který před 12 lety otevřel v centru Prahy na Těšnově Lidovou jídelnu. Někteří lidé o jeho podniku ani nevědí, protože vchod do jídelny je ukrytý v pasáži. Čeho si ale kolemjdoucí povšimnou každé všednodenní poledne, to je fronta, která se táhne z pasáže až na chodník. Lidová jídelna na Těšnově je totiž tak vyhlášená, že se v ní v době oběda dveře netrhnou. A to jsou v její těsné blízkosti klasické restaurace, jídelny velkých kancelářských komplexů i fastfoody všech světových značek.

Čtěte více: Znáte restauraci, před kterou se pravidelně stojí fronty? My ano





Neméně úspěšným článkem byl příběh vyučeného truhláře Jaroslava Gűntera, který však od dřeva utekl k umění. 10 let se věnoval fotografii. Během své kariéry profesionálního fotografa rozjel paletárnu a ta se mu stala hlavním zdrojem obživy, když začalo fotografických příležitostí ubývat. Z palet navíc začal vyrábět originální nábytek.

Čtěte více: Palety jsou mým osudem, říká živnostník a vyrábí z nich netradiční nábytek

Čtenáře rovněž zaujal příběh Olivera Dlouhého, který založil server Skypicker.com. Články a reportáže o netradičně pojatém webu pro cestovatele vydala řada českých médií i proslulé světové deníky, včetně The New York Times. S Oliverem Dlouhým jsme si povídali v prostředí, které mu je už více než rok velice blízké, a sice v kopii kokpitu Airbusu.

Čtěte více: Je mu 25 let a psaly už o něm světové deníky. Čtěte příběh mladého podnikatele

Úspěchy slaví i Andrej Vališ a Jan Vlachynský, dva mladí a ambiciózní muži z Brna, kteří spolu začali podnikat po návratu z Aljašky v roce 2009. Nejprve jako distributoři ekologického moštu. a poté jako prodejci na vánočních trzích. S kariérou trhovců, ačkoli úspěšných, se ale Andrej s Honzou rozhodně nespokojili. Začali přemýšlet o podniku, který by mohl fungovat celoročně. A právě na jednom z trhů začali psát další z kapitol svého podnikatelského života. Koncept jejich Baru, který neexistuje vznikal při pravidelných debatách zhruba dva roky. Pánové prostě vzali z každého baru, který navštívili, to nejlepší a vytvořili v rámci možností podnik svých snů.

Čtěte více: Bar, který neexistuje vznikal naruby. Dnes je špičkou svého oboru