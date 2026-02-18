Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Již dva měsíce je účinný zákon o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří. Zaměstnavatelé při splnění podmínek poskytují příspěvek dotčeným skupinám zaměstnanců povinně. Jiní zaměstnavatelé nadále poskytují příspěvek dobrovolně, coby zaměstnanecký benefit. V obou případech je však zajímá oblast daně z příjmů i odvodů pojistného.
Co se dozvíte v článku
Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří
Povinný příspěvek se týká pouze dvou zákonem vymezených produktů spoření na stáří, a to doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění se státním příspěvkem. Jde o vybrané skupiny zaměstnanců, konajících práci, která je podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví zařazena do třetí kategorie pro faktory pracovních podmínek vibrace zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami.
Pokud zaměstnanec odpracuje v rozhodném období (kalendářní měsíc) alespoň tři směny rizikové práce, zaplatí zaměstnavatel na zaměstnancův produkt spoření na stáří 4 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Směnou rizikové práce je směna, v níž zaměstnanec vykonával rizikovou práci alespoň po její převážnou část.
Zaměstnanec si musí právo na povinný příspěvek u zaměstnavatele uplatnit. Prvním rozhodným obdobím, za které vzniká povinnost zaměstnavatele zaplatit povinný příspěvek, je měsíc následující po dni, kdy zaměstnanec oznámí, že uplatňuje právo na povinný příspěvek. Poté zaměstnavatel splní svou povinnost odvodu příspěvků do konce kalendářního měsíce po skončení rozhodného období.
Příklad:
Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že uplatňuje právo na povinný příspěvek dne 20. ledna 2026. První sledované období je měsíc únor 2026. Po splnění podmínek, tj. odpracování tří směn rizikové práce, zaplatí zaměstnavatel povinný příspěvek do konce měsíce následujícího, tj do konce měsíce března 2026.
Okamžik vzniku příjmu
Při peněžitém či nepeněžitém plnění vzniká zaměstnanci příjem v okamžiku jeho poskytnutí, tj. zaplacení zaměstnavatelem. Zaměstnanci tedy nevzniká příjem (osvobozený či zdanitelný) v rozhodném období, za které přísluší povinný příspěvek na produkt spoření na stáří, ale v měsíci, kdy zaměstnavatel tento příspěvek poskytl (zaplatil). Zaměstnavatel z předchozího příkladu uvede na mzdový list zaměstnance příjem nikoli v měsíci v únoru, ale až v okamžiku jeho zaplacení, tedy v měsíci březnu 2026.
Uvedené pravidlo se týká jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého plnění, tedy i nepovinného příspěvku na produkty spoření na stáří, tj. zaměstnaneckého benefitu.
Dobrovolný příspěvek na produkty spoření na stáří
Ustanovení § 15a až 15c zákona o daních z příjmů vymezuje daňově podporované produkty spoření na stáří a dlouhodobou péči. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné daňové výhody využít. Okruh produktů je širší, zahrnuje penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.
Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytovat na tyto produkty finanční příspěvek (zaměstnanecký benefit), který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen až do částky 50 000 Kč ročně u jednoho zaměstnance (produkt spoření na stáří i dlouhodobá péče). Stejný limit se uplatní také pro povinný příspěvek zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na dva určené produkty penzijního připojištění.
Zaměstnavatelé musí při překročení ročního padesátitisícového limitu pečlivě vyhodnotit okamžik vzniku příjmu. Nejde o měsíc, za který zaměstnavatel poskytuje příspěvek, ale o měsíc, ve kterém je tento příspěvek zaměstnavatelem poskytnut (zaplacen). Na mzdový list zaměstnance uvádí zaměstnavatel samozřejmě i příspěvek, který je předmětem daně, ale je do uvedeného ročního padesátitisícového limitu od daně osvobozený. V okamžiku jeho překročení se již s příspěvkem až do konce kalendářního roku zachází z pohledu zdanění podobně jako se mzdou (částka přesahující 50 000 Kč). Zaměstnanci vzniká zdanitelný příjem včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Příklad:
Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že uplatňuje právo na povinný příspěvek dne 20. ledna 2026. První sledované období je měsíc únor 2026. Po splnění podmínek, tj. odpracování tří směn rizikové práce, zaplatí zaměstnavatel povinný příspěvek do konce měsíce následujícího, tj do konce měsíce března 2026.
Zaměstnavatel uvede na mzdový list zaměstnance příjem v okamžiku jeho zaplacení, tedy v měsíci březnu 2026. Jde o příjem od daně osvobozený do ročního limitu.
Příjem zúčtovaný v měsících březnu až září činí 49 526 Kč. V měsíci říjnu 2026 byl překročen padesátitisícový limit pro osvobození. Zaměstnavatelem bylo na zaměstnancův produkt spoření na stáří zaplaceno 4822 Kč. Zaměstnanci bude zúčtován zdanitelný příjem ve výši 4348 Kč, zbylá část (474 Kč) do limitu 50 000 Kč je příjmem od daně osvobozeným. Veškeré zaměstnavatelem zaplacené příspěvky (povinné i nepovinné) na daňově podporované produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče již budou až do konce roku zdanitelný příjmem zaměstnance včetně odvodů, sociálního a zdravotního pojištění.