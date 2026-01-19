Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Takzvaným doprovodným zákonem k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (ZoJMHZ) se mění řada povinností zaměstnavatelů. Již od měsíce 2026 se v sociální oblasti upravuje řada doposud předepsaných formulářů. Jde především o výkaz pojistného, výkaz DPP, evidenční listy a další. V článku jsme se zaměřili na postup zaměstnavatele.
Co se dozvíte v článku
Přehled o výši pojistného
Za leden až březen 2026 již zaměstnavatel neposílá přehled o výši pojistného. Poslední přehled bude odesílat za měsíc prosinec roku 2025. Za první tři měsíce roku 2026 bude dodatečně odesláno měsíční hlášení zaměstnavatele (MHZ) a v rámci tohoto hlášení budou zmíněné tři měsíce dodatečně vyúčtovány prostřednictvím jeho pojistné části. To znamená, že zaměstnavatel řádně vypočítá, případně uplatní slevy na pojistném a pojistné řádně odvede. Následně veškeré údaje doúčtuje prostřednictvím hlášení za měsíc leden, únor a březen.
Počínaje měsícem dubnem již za každý měsíc pravidelně odesílá MHZ s pojistnou částí, která dosavadně zasílaný přehled nahradí. Součástí měsíčního hlášení bude i číslo účtu, ze kterého odešla platba pojistného.
Výjimka platí pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávali alespoň 1 den v období od 1. ledna 2026 do 31. března 2026 a v den 1. dubna 2026 již zaměstnavateli nejsou. Ti musí do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž přestali být zaměstnavateli, předložit dosavadní formulář přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného za jednotlivé měsíce.
Pro přihlášení zaměstnanců s nástupem do 31. března 2026 s účastí na nemocenském pojištění využije zaměstnavatel stávající formulář Oznámení o nástupu zaměstnance (ONZ). Obdobně při skončení zaměstnání.
Výkaz příjmů zaměstnanců na DPP
Dalším formulářem, který zaměstnavatelé již neodesílají, je výkaz DPP. Ustanovení § 9a zákona o nemocenském pojištění, kterým zaměstnavatel do 20. dne měsíce následujícího hlásil zaměstnání na DPP (Výkaz DPP) se zrušilo. Veškeré údaje o DPP budou dále uvedeny na základě hlášení JMHZ.
Výkaz DPP však slouží také k přihlašování a odhlašování zaměstnanců.
U zaměstnanců, kteří nastoupí v období od 1. ledna do 31. března 2026 na DPP, nemusí být oznamován nástup do zaměstnání. Budou dodatečně dohlášeni po 31. březnu 2026. Pokud je zaměstnavatel bude mít zájem přihlásit již v 1Q/2026, může využít jen ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání / Oznámení o skončení zaměstnání. Pak však bude muset po 31. březnu 2026 zaslat nové registrační hlášení (akce změna) s doplňujícími údaji, uvedla již dříve za ČSSZ pro server Podnikatel.cz Jitka Drmolová.
Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP je tedy v prvním čtvrtletí roku 2026 ze strany zaměstnavatele dobrovolné. Údaje budou zpětně dohlášeny po spuštění nového registru zaměstnanců a zaměstnavatelů, tj. po 1. dubnu 2026. Lze doporučit (s ohledem na případné čerpání nemocenských dávek) přihlásit nyní alespoň zaměstnance na DPP, u kterých výše zúčtované odměny založí účast na nemocenském pojištění.
Příloha k žádosti o dávku v nemocenském pojištění
Zaměstnavatel bude nadále přebírat a odesílat za zaměstnance žádosti o eDávky. Ovšem všechny potřebné údaje, které zaměstnavatel zasílá současně se žádostí zaměstnance o dávku, budou nově uvedeny na JMHZ. Zaměstnavatel ale musí podle přechodného ustanovení k ZoJMHZ údaje pro účely nemocenského pojištění ještě po dobu 12 kalendářních měsíců následujících ode dne 1. dubna 2026 zasílat na předepsaném tiskopise. Jde o údaje pro dávky, pokud sledované období alespoň částečně spadá do období před 1. dubnem 2026.
Evidenční list důchodového pojištění
Od roku 2026 se obecně ruší povinnost zaměstnavatele vést evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) a současně uchovávání stejnopisu pro kontrolní účely (dosud 3 roky dle § 38 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). ELDP za rok 2025 se předkládá dosavadním způsobem, včetně případných oprav za tento a předchozí roky. Úschova stejnopisů ELDP před nabytím účinnosti zákona má význam pro kontrolní účely ČSSZ.
Ovšem je tu ještě první čtvrtletí roku 2026. Zaměstnavatel je povinen a vést a předložit evidenční list důchodového pojištění, skončila-li účast jeho zaměstnance na důchodovém pojištění před 1. dubnem 2026.
Hlášení poživatele předčasného důchodu
Povinnost zaměstnavatele hlásit nástup poživatele předčasného důchodu v měsíci, kdy mu vznikla účast na důchodovém pojištění, se rovněž ruší. Hlášení bude součástí JMHZ (při registraci zaměstnance), bude se uvádět veškeré informace o důchodech. Obdobně jako u ELDP platí přechodné ustanovení. Případný vznik účasti na pojištění u poživatele předčasného důchodu v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2026 hlásí zaměstnavatel dosavadním způsobem.
Potvrzení o počtu směn pro náročné profese
V rámci JMHZ se bude vykazovat také počet směn odpracovaných v hlubinném hornictví, rizikovém zaměstnání nebo zaměstnání zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů. ČSSZ z těchto údajů vygeneruje a na ePortálu zveřejní roční potvrzení, eventuálně je na žádost zašle klientům. Počet směn (horníci, záchranáři, podnikoví hasiči a rizikové profese) vykonaných před účinností zákona, tj. za rok 2025 se potvrdí dosavadním způsobem.
Zaměstnavatelé rizikových profesí, tj. zaměstnanců zařazených do čtvrté rizikové kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, vystaví za rok 2025 potvrzení poprvé a zároveň naposled. Zaměstnavatelé musí ještě vystavit prostřednictvím předepsaného tiskopisu jednorázové potvrzení o počtu směn v rizikovém zaměstnání v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024. Toto potvrzení se nejpozději 31. prosince 2026 předkládá České správě sociálního zabezpečení.
Prostřednictvím jednoho tiskopisu lze aktuálně potvrdit počet odpracovaných směn až za období 12 let. Povinnost se vztahuje na stávající, ale také na již propuštěné zaměstnance, pokud vykonávali práci zařazenou do čtvrté rizikové skupiny. Jestliže chce zaměstnavatel potvrdit jedním formulářem více let, musí uvést správným způsobem rok.
Zaměstnavatel v uvedeném tiskopisu v řádku „rok“ zadá vedle jednoho ročního úseku i jím zvolené období a uvede tak potřebné údaje za delší časový úsek. Klient například uvede: „2015–2024“. Musí přitom uvést rovnou celé období – pokud zadá jen rok 2025, může vyplnit údaje jen pro tento časový úsek. Pokud ale zadá roky 2020–2025, může dát údaje za 6 let, vysvětlila za ČSSZ Jitka Drmolová.