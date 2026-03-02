Podnikatel.cz  »  Právo  »  Senior dal podvodníkům půl milionu v igelitce. Peníze zachránila náhoda na dálnici

Senior dal podvodníkům půl milionu v igelitce. Peníze zachránila náhoda na dálnici

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Senior s brýlemi na čele s údivem ve tváři
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Vidina snadného výdělku a vyplacení zisků z kryptoměn připravila důvěřivého seniora téměř o celoživotní úspory. V igelitové tašce předal neznámému muži 540 tisíc korun. Peníze nakonec zachránila až náhodná kontrola na dálnici D35.

Senior několik týdnů komunikoval s údajnými investičními poradci, kteří mu tvrdili, že jeho investice do kryptoměn výrazně vydělaly. Aby však mohly být výnosy vyplaceny, bylo prý nutné uhradit poplatek. 

Hotovost ve výši 540 tisíc korun proto připravil senior do igelitové tašky a předal ji muži, který si pro ni osobně přijel. Netušil, že místo zhodnocení peněz se stává obětí promyšleného podvodu.

Dálniční kontrola odhalila podezřelý náklad

Jen krátce poté zastavili policisté z cizinecké policie spolu s dálničním oddělením na dálnici D35 osobní vůz s polskou registrační značkou. Dvacetiletý řidič se prokázal pasem vydaným státem mimo Evropskou unii. Policisté si však ve vozidle všimli většího množství hotovosti. Řidič nedokázal přesvědčivě vysvětlit, komu peníze patří ani odkud pocházejí. 

Policisté pojali podezření o skutečném původu peněz a na místo kontroly si přivolali hlídku Celní správy ČR, uvedla k případu Dita Holečková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. 

Igelitka s 540 tisíci a zásah celníků

Vzhledem k nesplnění zákonné informační povinnosti a podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti rozhodl celní úřad o zadržení peněz. Případ si následně převzali kriminalisté hospodářské kriminality.

HR26

Šťastný konec, který ale nebývá pravidlem

Vyšetřovatelé brzy zjistili, že hotovost pochází od seniora, který naletěl podvodníkům slibujícím výplatu investičních výnosů. Mladý cizinec podle svých slov peníze pouze vyzvedl a převážel dál. S mužem bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění a soud řešil podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Senior měl nakonec velké štěstí. Po zadokumentování případu mu byla celá částka vrácena. 

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

