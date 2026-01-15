Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách. Zaměřily se na eukalyptus

Eukalyptová farma se nachází v jižních Čechách a stojí za ní sestry Pavla a Markéta Kučerovy. Ty zúročily zkušenosti z oblasti svateb a vydaly se na v České republice zatím neprošlapanou cestu.
Od svateb k farmě
Markéta Kučerová na úvod popisuje, že je eukalyptus okouzlil tím, že je exotický a na druhou stranu hodně žádaný v kyticích.
My děláme svatební floristiku a eukalyptu z dovozu jsme nebyly spokojené s kvalitou, tak jsme si ho zkoušely pěstovat samy a úplně jsme tomu propadly, usmívá se. Nejprve chtěly mít eukalyptus pro sebe a pro svatby a poté se rozhodly mít v nabídce, jak řezaný eukalyptus, tak sazenice.
Do budoucna bychom chtěly nabízet i kosmetiku a další produkty, prozrazuje.
Podle Markéty jsou pořád na začátku a je to složité, protože si prošlapávají cestu. Eukalyptus se pěstuje v zahraničí, ale v jiných podmínkách, než jsou u nás, takže je to často pokus-omyl a sestry se za běhu učí všechny věci a zjišťují o rostlinách stále více informací. Také bylo těžké se vůbec rozhodnout do Eukalyptové farmy jít, protože to byl velký risk. Navíc, když je člověk u něčeho první, je to nejisté a nemá to s kým pořádně konzultovat nebo se inspirovat.
Budování mezi dětmi a terénními pracemi
Markéta přiznává, že kvůli tomu, že stále budují, mají za sebou hodně terénních prací. Ty stále nejsou hotové. Také musí plít nebo připravovat sazenice na prodej. Se sestrou nemají práce nijak rozdělené, obě dělají všechno, ale měly by si to podle Markéty do budoucna nějak rozdělit.
Máme malé dětičky, takže kdo může, tak dělá, shrnuje s úsměvem.
Dnes sestry Kučerovy pěstují eukalyptus na přibližně sedmi stech metrech čtverečních, a to převážně ve fóliovníku. Mají jak rostliny, které využívají k řezu, tak ty, co pěstují na sazenice. Počet rostlin by chtěly do budoucna rozšířit, protože eukalyptu je hodně druhů a ony se na ně chtějí zaměřit a rozšířit s nimi stávající nabídku.
Eukalyptus zvládne i české mrazy
Markéta popisuje, že eukalyptus je výjimečný na první pohled svým netypickým vzhledem a zaujme hned na první pohled.
Když ho člověk začne víc zkoumat a vnímat, zjistí, že i krásně voní. A když půjdeme úplně do hloubky, tak zjistíme, že má i léčebné účinky, dodává. Na pěstování je náročný, ale když se dodrží pár zásadních pravidel a člověk se mu trošku věnuje, tak by to měl podle Markéty zvládnout i začátečník.
Eukalyptus je citlivý na zálivku, nemá rád sucho, ale ani přemokření. Miluje slunce, takže potřebuje stanoviště, kde má dostatek světla. Také zimování je náročnější, protože vyžaduje chladnou místnost a ne každý má doma možnost mít ho v chladu a zároveň na světlém místě, vysvětluje dále.
Farma sídlí v jižních Čechách, což je určitě lepší než kdyby byla v nějakých vyšších nadmořských výškách. Počasí však vnímají a například letošní zima je poměrně chladná. V téhle době jsou však podle Markéty už vypěstované odolné odrůdy, které snáší teploty i do –20 °C, takže se dají pěstovat i v našich podmínkách. Tyto sazenice jsou dost často vyhledávané a lidé si je dávají do zahrad.
Mladé rostliny se musí trošku chránit před mrazem, ale potom, když jsou rostliny silnější a starší, tak zimy zvládají do těch mínus dvaceti v pohodě, potvrzuje Markéta.
Na farmě si zakládají na tom, že pěstují rostliny s respektem k přírodě a také s udržitelností. Tím, že jej pěstují v České republice, dodávají zákazníkům eukalypty, které nikam necestují přes půl světa. Pěstují je ekologicky, nemají je tedy stříkané ani nějak ošetřované. Navíc zpracovávají většinu jejich rostlin, kdy stonky používají ve floristice a například při workshopech zpracovávají při tvoření řadu lokálního materiálu.
Servis nejen pro snoubence
Eukalyptová farma nabízí snoubencům floristický servis. V rámci něj připraví veškeré květiny na svatbu, ať už celé eukalyptové nebo doplněné dalšími květy. Dále dělají i celkovou dekoraci svatebního dne včetně hostiny nebo obřadu. Nově spolupracují s jedním svatebním místem a mohou tak zájemcům poskytnout zase něco navíc.
Když jsme dříve dělaly svatby, máme spoustu dekorací, tak to chceme spojit a nabídnout takovou celkovou službu, prozrazuje Markéta s tím, že mají několikaletou zkušenost s pořádáním svatebního veletrhu na výstavišti v Českých Budějovicích.
Markétě přijde, že jak má eukalyptus stříbřitou barvu, tak je na svatby vhodný a dělá příjemný přechod mezi bílou barvou a ostatními květinami. Je to podle ní takový tlumený tón, který lahodí oku.
Navíc dodává takový nádech exotiky a luxusu, když je pro nás cizokrajná rostlina, doplňuje.
Kromě na svatby může farma dodat eukalyptus také do podniků, konkrétně do kaváren, restaurací nebo do firem. Například jako výzdobu na stoly nebo mohou vytvořit přímo nějakou dekoraci, která může návštěvníkům zpříjemnit čas strávený v daném podniku.
Workshop jako zážitek
Pavla s Markétou si všimly, že v zahraničí se hodně dělají workshopy a líbilo se jim, jakým způsobem. Inspirovaly se a udělaly je tak, aby nešlo jenom o výrobu věnce, ale aby to byl pro účastníky zážitek a odpočinek.
Vidíme i u sebe, že je teď všechno takové uspěchané, ta doba a lidé nemají čas a prostor pro sebe. Chtěly jsme to spojit: že si u nás vyrobí věnec, odpočinou si a je o ně postaráno, popisuje Markéta s tím, že na workshopech mají občerstvení, kávu i další nápoje.
V tomto roce to snad bude ještě lepší, protože máme pár novinek. Takže se těšíme, že zase budeme moct přidat něco navíc, prozrazuje s úsměvem.
S eukalyptem se podle Markéty pracuje velice dobře a to podobně jako s běžným materiálem jako je například chvojí u adventních věnců, které tvořili před Vánoci.
Ví, co pěstují
Farma nabízí také sazenice eukalyptu. Ty jsou podle Markéty jedinečné tím, že jsou to krásné a vzrostlé rostliny. Často se setkávají s tím, že si lidé koupí eukalyptus někde v hobbymarketu a vůbec neví, co je to za druh a tím pádem neví, jak se o něj starat a podobně.
U nás je to jasně dané. Víme, co pěstujeme, víme, jaké jsou to rostliny a jaké podmínky potřebují, zdůrazňuje Markéta a doplňuje, že pro letošní rok plánují velký manuál k tomu, jak sazenice pěstovat, což je další velký benefit k jejich rostlinám.
Při výběru eukalyptu by se podle Markéty měli lidé rozhodovat především podle toho, kde jej chtějí pěstovat. Ať už jde o jakýkoliv druh, jde o strom nebo keř. Takže i když jej někdo chce mít doma, tak si musí uvědomit, že se snaží pěstovat strom v domácích podmínkách, podotýká s úsměvem.
Na jaro jsou připravené
Teprve nedávno Eukalyptová farma zprovoznila internetový obchod, na kterém je dostupný jak jejich merch, tak právě sazenice.
Na začátku bylo těžké vše zajistit, což je běžné, než se to osahá. Ale teď si myslím, že jsme na jaro, kdy budeme odesílat objednávky sazenic, dobře připravení, přidává s tím, že mají připravené speciální krabice a už to půjde lépe.
Do budoucna mají sestry hodně plánů a přemýšlejí jen, jakou cestu se vydat jako první.
Určitě bychom chtěly rozšířit farmu, vybudovat ještě další fóliovníky a více zpřístupnit farmu veřejnosti, vyjmenovává Markéta v závěru.
