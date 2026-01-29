Sociálka sice žádný průkaz důchodce nevydává, slevy ale senioři získat mohou

Česká správa sociálního zabezpečení v minulých dnech upozornila, že žádný univerzální průkaz ani kartu důchodce, která by zaručovala slevy a výhody, nevydává. Přesto existují karty, které umožňují čerpat slevy.
V Česku úřad informuje o přiznání důchodu pouze oficiálním rozhodnutím zaslaným poštou nebo do datové schránky. Na žádost může vystavit potvrzení o pobírání důchodu či jeho výši, nejde ale o doklad určený k čerpání slev, uvedla ČSSZ.
Karty či doklady pro zvýhodnění seniorů
V Česku existují různé karty a doklady, které umožňují seniorům čerpat slevy. Nutno však podotknout, že žádný z dokladů nevydává ČSSZ.
Mezi nejznámější patří například:
- PID karta pro dopravu v Praze a okolí
- Senior Pas pro slevy na služby a zboží v ČR a SR
- In Karta s aplikací IN 50 pro slevy na železnici
Senior pas
Jedním z nejrozšířenějších nástrojů pro slevy seniorů je Senior Pas. Ten mohou získat osoby od 55 let s trvalým bydlištěm v České republice. Registrace je zdarma. Po jejím dokončení se zájemce stává členem projektu Senior Pas z. s., což je nezisková organizace, která koordinuje systém slev pro seniory po České republice
Karta je platná po celé ČR a umožňuje čerpat slevy u zapojených poskytovatelů služeb a zboží. Důležité je ale myslet na to, že bez fyzické karty Senior Pas není poskytovatel povinen slevu uznat.
Jak a kdy slevu uplatnit
Slevu na Senior Pas je nutné hlásit vždy před placením. Slevy se navíc obvykle nesčítají. Pokud si například kupujete zboží ve výprodeji, další sleva na Senior Pas už se většinou neuplatní. Poskytovatel má také právo ověřit totožnost držitele karty pomocí občanského průkazu. Platí jednoduché pravidlo: 1 osoba = 1 karta.
Kdy kartu dostanete a co když nemáte e-mail
Dodání Senior Pasu obvykle trvá 4 až 6 týdnů od registrace. V některých krajích přijde karta poštou přímo do schránky, jinde je nutné ji vyzvednout na odběrném místě.
E-mail při registraci povinný není, ale je výhodou. Díky němu dostává držitel aktuální informace o nových slevách a zapojených partnerech. E-mail může patřit i rodinnému příslušníkovi.
